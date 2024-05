LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-NAPCO Security Technologies, Outset Medical, secteur énergétique américain

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 6 mai - Les principaux indices boursiers de Wall Street ont progressé lundi, les attentes de réduction des taux d'intérêt cette année par la Réserve fédérale s'étant renforcées à la suite de la faiblesse des chiffres de l'emploi la semaine dernière. .N A 11:38 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,06% à 38 699,88. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,55% à 5 155,94 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,70% à 16 269,603. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Super Micro Computer Inc SMCI.O , en hausse de 5,4 % ** Quanta Services Inc PWR.N , en hausse de 5,2 % ** Uber Technologies Inc UBER.N , en hausse de 5 % Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Tyson Foods Inc TSN.N , en baisse de 7,4 % ** Moderna Inc MRNA.O , en baisse de 4,1 % ** Amgen Inc AMGN.O , en baisse de 4,1 % Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Strong Global Entertainment Inc SGE.N , plus 119,3 % ** Ryde Group Ltd RYDE.N , plus 26,6 % ** Zedge Inc ZDGE.N , plus 23,7 % Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Bowlero Corp BOWL.N , en baisse de 15,8 % ** Braskem SA BAK.N , en baisse de 15,4 % ** GameStop Corp GME.N , en baisse de 15,3 % Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Holdco Nuvo Group DG Ltd NUVO.O , + 248 % ** XBP Europe Holdings Inc XBP.O , + 61,7 % ** Perficient Inc PRFT.O , + 53 % Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** EyePoint Pharmaceuticals Inc EYPT.O , en baisse de 37,4 % ** Safe & Green Holdings Corp SGBX.O , en baisse de 21,5 % ** Meta Materials Inc MMAT.O , en baisse de 19,9 % ** Apple Inc AAPL.O : baisse de 0,7 % BUZZ - Berkshire réduit sa participation au 1er trimestre nL4N3H9130 ** Paramount Global Inc PARA.O : +3,1% BUZZ - Les offres sont en hausse car les soumissionnaires attendent la décision du comité spécial nL4N3H9139 ** Perficient Inc PRFT.O : +53,0% BUZZ - Les actions montent en flèche suite à l'accord de 3 milliards de dollars avec EQT AB nL4N3H913D ** GameStop Corp GME.N : baisse de 15,3% BUZZ - Baisse après la plus forte hausse en deux jours depuis le mème rallye de 2021 nL4N3H925K ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : +1,5% BUZZ - Hausse suite à la vente d'actifs dans le bassin permien nL4N3H917U ** Coinbase Global Inc COIN.O : hausse de 2,4% ** Bitfarms Ltd BITF.O : hausse de 7,7 *riot Platforms Inc RIOT.O : hausse de 5,0% * Marathon Digital Holdings Inc ** Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : +16,5% BUZZ - Les valeurs liées aux crypto-monnaies grimpent alors que le bitcoin atteint son plus haut niveau en une semaine nL4N3H91AT ** Barrick Gold Corp GOLD.N : +1,4 ** Newmont Corp NEM.N : + 1,8 ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : hausse de 2,4% ** Gold Fields Ltd GFI.N : +0,6% BUZZ - Les mineurs d'or gagnent en raison de la tiédeur des données sur l'emploi aux Etats-Unis qui relance les paris sur la baisse des taux de la Fed nL4N3H92HJ ** GlycoMimetics Inc GLYC.O : en baisse de 79,2% BUZZ - Le médicament contre le cancer du sang échoue dans une étude de phase avancée et atteint son plus bas niveau nL4N3H92A1 ** BioCryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : + 19,6 % BUZZ - Les ventes de son traitement contre les troubles de l'enflure augmentent nL4N3H91HR ** Tyson Foods Inc TSN.N : en baisse de 7,4% BUZZ - La pire journée de l'année après un chiffre d'affaires trimestriel raté nL4N3H927M ** NextEra Energy Inc NEE.N : +0,9% BUZZ - En hausse après la nomination de Brian Bolster, ex-employé de Goldman Sachs, au poste de directeur financier nL4N3H91NE ** Berkshire Hathaway Inc BRKb.N : +0,2% BUZZ - Hausse après un bénéfice d'exploitation record au premier trimestre nL4N3H91IX ** Bowlero Corp BOWL.N : baisse de 15,8% BUZZ - Baisse des résultats décevants du 3ème trimestre nL4N3H91P0 ** EyePoint Pharmaceuticals Inc EYPT.O : baisse de 37,4% BUZZ - Baisse d'un médicament pour les yeux qui n'atteint pas son objectif principal lors d'un essai clinique de phase intermédiaire nL4N3H91QV ** Freshpet Inc FRPT.O : en hausse de 7,7% BUZZ - La société s'envole grâce à un bénéfice surprise au premier trimestre et à des ventes supérieures aux prévisions nL4N3H91TU ** U.S. Steel Corp X.N : +2,6% BUZZ - Les actions augmentent après que l'UE ait autorisé le rachat par Nippon Steel nL4N3H91UL ** Lyra Therapeutics Inc LYRA.O : baisse de 89,8% BUZZ - La thérapie contre la rhinosinusite échoue dans une étude de phase avancée nL4N3H91WH ** Krystal Biotech Inc KRYS.O : moins 2,9% BUZZ - Le chiffre d'affaires du premier trimestre est inférieur aux estimations nL4N3H921W ** NAPCO Security Technologies Inc NSSC.O : en hausse de 4,6% BUZZ - En hausse après de bons résultats au troisième trimestre nL4N3H926E ** Outset Medical Inc OM.O : + 40,6 % BUZZ - En hausse après avoir reçu l'autorisation de la FDA pour son appareil de dialyse nL4N3H92D2 ** Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : +2,3% ** Camden Property Trust CPT.N : hausse de 1,1 *uDR Inc UDR.N : hausse de 1,1% * Essex Property Trust Inc ** Essex Property Trust Inc ESS.N : +1,1% BUZZ - Wedbush relève les objectifs de cours des REITs multifamiliaux nL4N3H926J ** Alpha Metallurgical Resources Inc AMR.N : baisse de 6,5% BUZZ - Baisse du bénéfice au 1er trimestre, hausse des prévisions de dépenses nL4N3H92E6 ** Coterra Energy Inc CTRA.N : hausse de 1,5% ** ConocoPhillips COP.N : +2,0 ** EQT Corp EQT.N : hausse de 2,1% ** APA Corp APA.O : +2,7% BUZZ - Le secteur de l'énergie américain grimpe alors que l'Arabie Saoudite augmente ses prix nL4N3H92I5 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,66% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,48 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,49 Energie .SPNY en hausse de 1,26 Finance .SPSY en hausse de 0,51 Santé .SPXHC en baisse de 0,10 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,81 Technologies de .SPLRCT en hausse de 1,00 l'information % Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,21 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,47 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,06%