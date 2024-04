LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-MSCI, Globe Life, EQT Corp

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 24 avril - Le Nasdaq a surpassé ses homologues de Wall Street mercredi, Tesla étant en tête des gains parmi les grandes capitalisations après ses résultats trimestriels, tandis que les rapports de bénéfices positifs dans d'autres secteurs ont également apporté un soutien. .N À 11:31 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,35% à 38 368,64. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,15% à 5 063,11 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,16% à 15 721,85. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Hasbro Inc HAS.OQ , en hausse de 12,1% ** Tesla Inc TSLA.OQ , en hausse de 11,6% ** Wabtec WAB.N , en hausse de 9,1% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Teledyne Technologies TDY.N , en baisse de 11,8% ** Old Dominion Freight Line ODFL.OQ , en baisse de 8% ** Fortive Corp FTV.N , en baisse de 6,3% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Cazoo Group CZOO.N , plus 23,6% ** Ubs Etrc 2Xmntly SMHB.N , plus 11,1% ** YieldMax TSLA Option Income Strategy Etf TSLY.N , plus 11,1% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** HNR Acquisition Corp HNRA.N , en baisse de 18% ** New Oriental Education & Technology Group EDU.N , en baisse de 13,4% ** Teledyne Technologies TDY.N , en baisse de 11,8% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** BranchOut Food BOF.O , en hausse de 71,4% ** Amesite Inc AMST.O , en hausse de 58,5% ** Prenetics Global PRE.O , en hausse de 49,4% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Neo-Concept International Group NCI.O , en baisse de 43,9% ** EvotecSE EVO.O , en baisse de 30,5% ** Grsh 2X Shts Etf TSDD.O , en baisse de 23,1% ** Texas Instruments Inc TXN.O : +6,7% BUZZ - Les valeurs technologiques et semi-conducteurs européennes bondissent après les résultats de Texas Instruments et ses prévisions pour le deuxième trimestre nL5N3GX28S ** Tesla Inc TSLA.O : plus 11,6% BUZZ - Les actions rebondissent après la promesse de nouvelles voitures abordables nL3N3GX3VT ** Visa Inc V.N : +0,6% BUZZ - Les actions montent après la publication des résultats du 2ème trimestre grâce à la résistance des dépenses nL3N3GX24L ** Boeing Co BA.N : -0,2% BUZZ - Les actions chutent avant la baisse attendue de 9,5% du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente nL2N3GW2KH ** Enphase Energy Inc ENPH.O : baisse de 5,3% ** Sunnova Energy International Inc NOVA.N : baisse de 0,4 *sunrun Inc RUN.O : baisse de 1,9% * Sunnova Energy International Inc NOVA.N : baisse de 0,4 BUZZ - Baisse sur des prévisions négatives, d'autres titres solaires suivent nL3N3GX2CE ** Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N : +5,3% BUZZ - En hausse suite à des prévisions de bénéfices pour 2024 nL3N3GX3XM ** Boston Scientific Corp BSX.N : +6,6% BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfices pour 2024 nL3N3GX48O ** Westinghouse Air Brake Technologies Corp WAB.N : + 9,1 % BUZZ - Hausse des prévisions pour l'exercice 24 sur la demande d'unités de fret nL3N3GX31C ** Hasbro Inc HAS.O : + 12,2 % BUZZ - Hausse du bénéfice trimestriel nL3N3GX3UE ** Biogen Inc BIIB.O : plus 5.0% BUZZ - Hausse des bénéfices au premier trimestre, augmentation des ventes de médicaments contre la maladie d'Alzheimer nL3N3GX3VQ ** Barrick Gold Corp GOLD.N : baisse de 1,2% ** AngloGold Ashanti Ltd AU.N : baisse de 0,8% ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : en baisse de 0,5% BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que les craintes d'une crise plus large au Moyen-Orient s'apaisent nL3N3GX34G ** Humana Inc HUM.N : baisse de 5,1% BUZZ - Chute après le retrait des prévisions de bénéfices pour 2025 nL3N3GX48E ** Vertiv Holdings Co VRT.N : en hausse de 10,2% BUZZ - Hausse des prévisions annuelles nL3N3GX3F0 ** Bunge Global SA BG.N : -3,7% BUZZ - Chute après une baisse des ventes au 1er trimestre nL3N3GX4AD ** Amneal Pharmaceuticals Inc AMRX.O : en hausse de 8,5% BUZZ - Gains grâce à l'approbation par la FDA d'un spray nasal d'inversion de surdose en vente libre nL3N3GX3J3 ** MSCI Inc MSCI.N : +4,5% BUZZ - Hausse après que la Deutsche Bank ait relevé le titre à 'achat' nL3N3GX3FH ** Sage Therapeutics Inc SAGE.O : +8,5% BUZZ - Hausse des ventes de la pilule contre la dépression post-partum de son partenaire Biogen au premier trimestre nL3N3GX3L8 ** Entergy Corp ETR.N : en baisse de 0,9% BUZZ - Chute après un manque à gagner au premier trimestre nL3N3GX3Z3 ** Masco Corp MAS.N : down 5.0% BUZZ - Baisse après avoir manqué les estimations de ventes du T1 sur une faible demande nL3N3GX444 ** B Riley Financial Inc RILY.O : en hausse de 26,6% BUZZ - atteint son plus haut niveau depuis 5 mois après qu'une enquête ait innocenté des dirigeants d'une mauvaise conduite présumée nL3N3GX3Y3 ** Globe Life Inc GL.N : + 4,4 % BUZZ - Hausse après que KBW l'ait reclassé à "surperformer" nL3N3GX48B ** EQT Corp EQT.N : +4 ,0% BUZZ - Hausse après l'extension des mesures de réduction de la production et la publication d'un bénéfice trimestriel supérieur à celui de l'année précédente nL3N3GX47R Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,60 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,46 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,21 Energie .SPNY en baisse de 0,40% Finance .SPSY en baisse de 0,47 Santé .SPXHC en baisse de 0,52 Industrie .SPLRCI en baisse de 1,14% Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,35 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,40 BIIB.OBIIB.ORImmobilie .SPLRCR en hausse de 0,11% r Services publics .SPLRCU en hausse de 0,06%