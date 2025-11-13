LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Mineurs d'or, Cisco, Mineurs d'argent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - Les marchés à terme de Wall Street ont été modérés jeudi, les investisseurs attendant des indications sur l'économie américaine et la politique monétaire après que le président Donald Trump a signé un projet de loi mettant fin à la fermeture du gouvernement la plus longue de l'histoire du pays.

** Baidu Inc BIDU.O :

BUZZ - Le titre de Hong Kong grimpe grâce à de nouveaux processeurs d'intelligence artificielle, des produits de supercalculateurs nL1N3WP06I

** Merck & Co Inc MRK.N :

BUZZ - En hausse dans les premiers échanges après une amélioration au troisième trimestre et une réduction des perspectives nL8N3WP0BT

** Walt Disney Co DIS.N :

BUZZ - Devrait annoncer des revenus en hausse avant la clôture de la séance de jeudi nL6N3WO107

** Cellebrite DI Ltd CLBT.O :

BUZZ - En hausse après un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes et des prévisions revues à la hausse

** Edgewell Personal Care Co EPC.N :

BUZZ - En hausse après la vente de l'unité de soins féminins pour 340 millions de dollars nL6N3WP0L2

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent en raison des inquiétudes sur la dette américaine et des attentes de réduction des taux d'intérêt de la Fed nL6N3WP0LY

** Cisco Systems Inc CSCO.O :

BUZZ - Gains après avoir augmenté les prévisions pour l'année fiscale 26; les courtiers augmentent leur objectif de cours nL6N3WP0MM

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EVX.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent sur l'optimisme de la réduction des taux de la Fed américaine nL6N3WP0N1

** Mersana Therapeutics Inc MRSN.O :

BUZZ - L'opération de rachat de 285 millions de dollars de Day One fait grimper les cours nL3N3VP0FG

** Sealed Air Corp SEE.N :

BUZZ - En hausse suite aux rumeurs d'un rachat par Clayton Dubilier & Rice nL6N3WP0OU

** Circle Internet Group Inc CRCL.N :

BUZZ - Le titre monte après que JPM ait relevé la valeur à "surpondérer" nL4N3WM0X2