LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Mineurs d'or, Big Tech, Talis Biomedical

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 14 novembre - Les indices boursiers américains se sont redressés mardi, les données sur l'inflation plus fraîches que prévu ayant renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale a fini d'augmenter les taux d'intérêt et pourrait commencer à les réduire l'année prochaine. .N A 13:43 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 1,38% à 34 812,87. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 1,89% à 4 495,02 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 2,26% à 14 078,94. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Enphase Energy ENPH.O , en hausse de 15,8% ** VF Corp VFC.N , en hausse de 12,1% ** First Solar FSLR.O , en hausse de 12% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** CME Group CME.O , en baisse de 3,2% ** Mckesson Corp MCK.N , en baisse de 2,2% ** Cencora Inc Ord COR.N , en baisse de 1,8% Les trois principales hausses du NYSE .PG.N : ** Lanvin Group Holdings LANV.N , + 29,3% ** Bitwise ethereum Strategy ETF AETH.N , + 22,5% ** Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares DPST.N , + 21,3% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N : ** Signing Day Sports SGN.N , en baisse de 59,8% ** Fisker FSR.N , en baisse de 21,9% ** Sea SE.N , en baisse de 21,8% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** reAlpha Tech AIRE.O , + 127,7 % ** Turnstone Biologics Corp TSBX.O , + 55 % ** Theseus Pharmaceuticals THRX.O , + 49,8 % Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Harrow HROW.O , en baisse de 35,8 % ** BioXcel Therapeutics BTAI.O , en baisse de 23,4 % ** Fitell Corp FTEL.O , en baisse de 21,2 % ** Theseus Pharmaceuticals THRX.O : en hausse de 49,8% BUZZ - En hausse après des plans d'exploration d'alternatives stratégiques et des suppressions d'emplois nL4N3CF267 ** Snap SNAP.N : +8,3% BUZZ - Les actions augmentent après qu'Amazon ait vendu des publicités sur Snapchat nL4N3CF250 ** Home Depot HD.N : +6,3% BUZZ - En hausse après une baisse des ventes moins importante que prévu au troisième trimestre, et un bénéfice plus élevé que prévu nL4N3CF2FD ** Fisker FSR.N : baisse de 21,9% BUZZ - Baisse des prévisions de production du constructeur de véhicules électriques nL4N3CF391 ** Harrow HROW.O : -35,8% BUZZ - Baisse du chiffre d'affaires au 3ème trimestre nL4N3CF3HZ ** Teck Resources TECK.N : en hausse de 1.0% BUZZ - Gains sur la vente d'une participation majoritaire dans des actifs de charbon à Glencore nL4N3CF39J ** Beauty Health Co SKIN.O : -60,6% BUZZ - Atteint son plus bas niveau historique après la réduction des prévisions de ventes annuelles et le départ du directeur général nL4N3CF3GH ** AerCap Holdings NV AER.N : -0,2% BUZZ - Baisse de la participation de GE dans une offre secondaire nL1N3CF0TD ** Kraft Heinz Co KHC.O : +1,1% BUZZ - Bernstein relève les notes de Kraft Heinz et J.M. Smucker nL4N3CF2M1 ** Canadian Solar CSIQ.O : en baisse de 1,4% BUZZ - Chute suite à des prévisions de revenus à la baisse pour le 4ème trimestre nL4N3CF2IU ** Joby Aviation JOBY.N : en hausse de 5,3% BUZZ - Augmentation après avoir effectué le premier vol de taxi aérien à New York nL4N3CF2OH ** Absci Corp ABSI.O : +10,4% BUZZ - Hausse suite à un pacte avec Almirall sur la découverte de médicaments par l'IA nL4N3CF2RD ** Huya HUYA.N : +8,2% BUZZ - Hausse après des résultats trimestriels en hausse nL4N3CF2QY ** Viper Energy Partners VNOM.O : baisse de 2,4% BUZZ - Les actions chutent suite à une offre secondaire nL1N3CF13G ** Tesla TSLA.O : +5,4% BUZZ - En hausse grâce à la Model 3, aux hausses de prix des Y en Chine, et aux bonnes ventes de VE nL4N3CF2W8 ** Surgery Partners SGRY.O : +13,7% BUZZ - En hausse grâce à TD Cowen qui relève sa note à "surperformer" nL4N3CF2RN ** Workhorse Group WKHS.O : baisse de 3,5% BUZZ - baisse suite à la réduction des prévisions de revenus annuels nL4N3CF2SS ** BioCardia BCDA.O : + 173,2 % BUZZ - Hausse suite à l'approbation par la FDA d'un protocole d'étude pour un traitement de l'insuffisance cardiaque nL4N3CF2YS ** Energizer Holdings ENR.N : +6,2% BUZZ - Hausse des résultats du 4ème trimestre nL4N3CF3I7 ** Asensus Surgical ASXC.N : +7,4% BUZZ - Hausse suite à la vente d'un système de chirurgie robotique nL4N3CF30Q ** Boeing Co BA.N : +1,5% BUZZ - Hausse après la commande de 737 Max par Ethiopian Airlines nL4N3CF31Z ** Thermo Fisher Scientific TMO.N : + 3,8 % BUZZ - Hausse après avoir autorisé le rachat d'actions pour 4 milliards de dollars nL4N3CF33G ** JPMorgan Chase & Co JPM.N : +1,9% ** Bank of America Corp BAC.N : hausse de 5,3% ** Wells Fargo & Co WFC.N : hausse de 3,3 ** Morgan Stanley MS.N : +4,7% BUZZ - Les banques américaines grimpent, les signes de détente de l'inflation soutiennent le sentiment nL4N3CF34Y ** Splunk SPLK.O : +2,9% BUZZ - La période d'attente avant la fusion de 28 milliards de dollars de Cisco se termine nL4N3CF2YW ** ReAlpha Tech Corp AIRE.O : + 127,7 % BUZZ - La société monte en flèche et attire l'attention des médias sociaux nL1N3CF1JQ ** Charles Schwab Corp SCHW.N : +2,3% BUZZ - Hausse des actifs des clients en octobre nL4N3CF336 ** On Holding ONON.N : -3,4% BUZZ - On Holding, soutenu par Federer, baisse après des prévisions "conservatrices" pour l'année fiscale nL4N3CF2SK ** XP XP.O : +0,9% BUZZ - Hausse des actifs clients et du chiffre d'affaires nL4N3CF35V ** Lifeway Foods LWAY.O : +34,6% BUZZ - Gains après une mise à niveau de Noble Capital nL4N3CF2ZN ** Azenta AZTA.O : + 14,2 % BUZZ - Hausse des résultats du 4ème trimestre, annonce d'un remaniement du conseil d'administration nL4N3CF35S ** Emeren Group SOL.N : +8,4% BUZZ - Gains sur la vente d'un portefeuille solaire en Espagne nL4N3CF3EQ ** Affirm Holdings Inc AFRM.O : hausse de 10,0% ** Upstart Holdings Inc UPST.O : plus 13,3% *payPal Holdings Inc PYPL.O : hausse de 4,8% * SoFi Technologies Inc ** SoFi Technologies Inc <SOFI.O >: +4,0% BUZZ - Les valeurs de paiement américaines se redressent après des données montrant un relâchement de l'inflation nL4N3CF3IQ ** Beyond Air XAIR.O : baisse de 34,5% BUZZ - Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre n'est pas au rendez-vous et les prévisions de résultats sont revues à la baisse nL4N3CF3FT ** Grindr GRND.N : +9,5% BUZZ - Hausse des prévisions de chiffre d'affaires pour l'année fiscale, augmentation du nombre d'abonnés nL4N3CF3MW ** Carnival Corp CCL.N : hausse de 7,6% ** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : + 7,9% ** Royal Caribbean Group Cruises Ltd RCL.N : +3,9% BUZZ - Les valeurs de croisière sont en hausse car les données montrent un ralentissement de l'inflation dans un contexte de baisse des prix de l'essence nL4N3CF3MZ ** Intellia Therapeutics NTLA.O : +9,5% BUZZ - Gains sur l'étiquette de médicament orphelin de la Commission européenne pour la thérapie génique nL4N3CF3KG ** Barrick Gold Corp GOLD.N : hausse de 4,0 ** Newmont Corp NEM.N : hausse de 5,6% *sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : hausse de 11,3% * Harmony Gold Mining Co ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : +15,2% BUZZ - Les minières aurifères progressent grâce à la baisse du dollar et des rendements des bons du Trésor nL4N3CF3N1 ** Boston Properties BXP.N : + 10,4 % BUZZ - La vente d'une participation dans un actif fait grimper les cours; les valeurs immobilières augmentent avec la baisse des rendements nL4N3CF3M6 ** Chemours Co CC.N : + 9,8 % BUZZ - Hausse grâce à un projet d'augmentation de la production de propulseurs d'aérosols nL4N3CF3GL ** Mosaic Co MOS.N : hausse de 4,4% ** Nutrien NTR.N : + 4,0 % BUZZ - Hausse suite à une mise à niveau de Barclays sur la croissance de la demande nL4N3CF322 *meta Platforms META.O : +2,1% * Alphabet GOOGL.O : +2,1% *alphabet GOOGL.O : + 2,0 % * Apple AAPL.O : + 2,0 ** Apple AAPL.O : hausse de 1,4% ** Microsoft Corp MSFT.O : plus 0,7% BUZZ - Les grandes entreprises technologiques progressent grâce à des données sur l'inflation plus faibles que prévu nL4N3CF3KH ** Talis Biomedical Corp TLIS.O : +35.0% BUZZ - En hausse suite à des plans d'exploration d'options stratégiques et des suppressions d'emplois nL4N3CF3RU ** Sea SE.N : baisse de 21,8% BUZZ - Baisse après avoir manqué les estimations de bénéfices de base pour le troisième trimestre nL4N3CF39Z Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 1,84% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 3,37 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,66 Energie .SPNY en hausse de 0,51 Finance .SPSY en hausse de 2,01 Santé .SPXHC en hausse de 0,90% Industrie .SPLRCI en hausse de 2,17 Technologies de .SPLRCT en hausse de 1,70 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 3,10 Immobilier .SPLRCR en hausse de 4,96 Services publics .SPLRCU en hausse de 3,14%