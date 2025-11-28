LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Mineurs d'argent, Jefferies, Vanda

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
28 novembre - Les principaux indices de Wall Street se préparaient à une ouverture en hausse vendredi, alors que les contrats à terme reprenaient après qu'une panne du CME Group a paralysé les échanges de devises, de matières premières et d'actions à terme dans le monde entier. .N
BUZZ - Recule après une panne qui a interrompu les échanges mondiaux nL4N3X40MK
BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent du terrain alors que les prix augmentent en raison des espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Fed nL6N3X40IT
BUZZ - Recule alors que la FDA américaine prolonge l'examen d'un médicament contre le mal des transports nL4N3X40P1
BUZZ - Recule après un rapport selon lequel la SEC enquête sur la société concernant son exposition à First Brands
