LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Kura Oncology, Vertex Pharma, Nucor

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 30 janvier - L'indice de référence S&P 500 a été modéré mardi, les investisseurs évaluant les résultats des sociétés historiques United Parcel Service et General Motors, ainsi que les données qui signalent un marché de l'emploi mitigé. .N A 13:34 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,26% à 38 434,83. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,07% à 4 924,35 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,69% à 15 520,792. Les deux premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** General Motors GM.N , en hausse de 8,1% ** Sysco Corp SYY.N , en hausse de 6,5% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Schlumberger SLB.N , en baisse de 8,4% ** United Parcel UPS.N , en baisse de 7,3% ** Whirlpool WHR.N , en baisse de 5,5% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Polished.Com POL.N , en hausse de 17,8% Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Calix CALX.N , en baisse de 26,3% ** Adtalem Global Education ATGE.N , en baisse de 17,9% ** NeueHealth NEUE.N , en baisse de 12,3% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** NexImmune NEXI.O , en hausse de 147,3% ** PepGen PEPG.O , en hausse de 51,4% ** Pixelworks PXLW.O , en hausse de 42,6% Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Meiwu Technology WNW.O , en baisse de 68% ** Sidus Space SIDU.O , en baisse de 43,1% ** Nyxoah NYXH.O , en baisse de 34,7% ** Super Micro Computer Inc SMCI.O : en hausse de 4% BUZZ - Surenchère après des prévisions de ventes optimistes pour l'année fiscale nL4N3EK26F ** Five Below Inc FIVE.O : baisse de 1,2% BUZZ - Chute après la rétrogradation d'Oppenheimer à 'perform' nL4N3EK4DO ** Arcus Biosciences Inc RCUS.N : +0,7% BUZZ - Hausse après l'augmentation de la participation de Gilead Sciences nL4N3EK2DG ** Calix Inc CALX.N : baisse de 26,3% BUZZ - Les actions chutent suite à la baisse des perspectives de revenus pour le premier trimestre nL4N3EK2DW ** Citigroup Inc C.N : en hausse de 4,9% ** Bank of America Corp BAC.N : + 3,5% *goldman Sachs Group Inc GS.N : hausse de 1,6% * JPMorgan Chase and Co ** JPMorgan Chase and Co JPM.N : +1,9% BUZZ - Les banques américaines sont en hausse, Morgan Stanley ayant relevé sa notation suite à un rebond des transactions nL4N3EK43S ** Marathon Petroleum Corp MPC.N : +5,2% BUZZ - Hausse des bénéfices au 4ème trimestre nL4N3EK2QK ** F5 Inc FFIV.O : +2,5% BUZZ - Hausse des résultats au 2ème trimestre et des prévisions pour l'année nL4N3EK2D9 ** United Parcel Service Inc UPS.N : en baisse de 7,3% BUZZ - baisse suite à des prévisions de revenus inférieurs aux estimations pour l'année fiscale nL4N3EK2OR ** Danaher Corp DHR.N : +3,7% BUZZ - Hausse des résultats du 4ème trimestre nL4N3EK46I ** General Motors Co GM.N : +8,1% BUZZ - Hausse des perspectives pour 2024 nL4N3EK3NH ** JetBlue Airways Corp JBLU.O : baisse de 4.0% BUZZ - Baisse suite à des prévisions de chiffre d'affaires en baisse pour le 1er trimestre nL4N3EK33P ** MSCI Inc MSCI.N : en hausse de 10,3% BUZZ - Hausse des bénéfices au 4ème trimestre nL4N3EK38A ** Sysco Corp SYY.N : +6,5% BUZZ - atteint un plus haut de plus de 9 mois grâce à un bénéfice supérieur à la moyenne et à des marges plus élevées nL4N3EK48J ** HCA Healthcare Inc HCA.N : +5,4% BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfices pour 2024 nL4N3EJ3KX ** Schlumberger SLB.N : baisse de 8,4% ** Halliburton HAL.N : baisse de 2 ** Baker Hughes BKR.N : -3% BUZZ - Les sociétés de services pétroliers chutent après qu'Aramco ait réduit son objectif de capacité maximale nL4N3EK3TD ** Adtalem Global Education Inc ATGE.N : baisse de 17,9% BUZZ - chute de 14% avec Safkhet Capital qui devient vendeur nL4N3EK3H9 ** Alibaba.com Ltd BABA.N : baisse de 1,8 ** JD.com Inc JD.O : baisse de 3,3% ** Pinduoduo Inc PDD.O : baisse de 4% ** Bilibili Inc BILI.O : moins 4% BUZZ - Les ADRs chinoises chutent, les actions domestiques baissent à cause des inquiétudes sur le secteur immobilier nL4N3EK3MP ** Helmerich & Payne HP.N : en hausse de 13,4% BUZZ - Hausse après avoir dépassé les estimations de bénéfices pour le premier trimestre nL4N3EK4HJ ** Vera Therapeutics VERO.O : +6,4% BUZZ - Prolonge son ascension après une augmentation de 250 millions de dollars de son offre d'actions nL1N3EK1K1 ** Advanced Micro Devices AMD.O : baisse de 3,3% BUZZ - baisse avant les résultats du 4ème trimestre nL4N3EK3BX ** Corning Inc GLW.N : en hausse de 6,2% BUZZ - Sursaut après une légère hausse des ventes de base au 4ème trimestre nL4N3EK3W7 ** 2seventy Bio Inc TSVT.O : +13,3% BUZZ - En hausse suite à la vente de thérapies cellulaires expérimentales à Regeneron nL4N3EK409 ** Immunocore Holdings PLC IMCR.O : baisse de 5,7% BUZZ - baisse suite à l'offre de 300 millions de dollars de dette convertible nL1N3EK1Q1 ** Pultegroup Inc PHM.N : +0,8% BUZZ - Atteint un niveau record après les résultats du 4ème trimestre et le rachat d'actions nL4N3EK44V ** Kura Oncology Inc KURA.O : +14,5% BUZZ - Hausse après les résultats positifs d'un essai clinique sur le traitement du cancer du sang nL4N3EK48K ** Pixelworks Inc PXLW.O : + 42,6 % BUZZ - Hausse des résultats après que Co et Disney aient développé la technologie TrueCut Motion nL4N3EK462 ** Apple Inc AAPL.O : en baisse de 1,7% BUZZ - Chute après qu'un analyste ait déclaré que les livraisons d'iPhone pourraient chuter de 15% en 2024 nL4N3EK49I ** Avrobio Inc AVRO.O : baisse de 17,2% BUZZ - chute après la fusion avec Tectonic Therapeutic nL4N3EK4BN ** Nucor Corp NUE.N : +6,2% BUZZ - Remontée après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL1N3EK249 ** Boeing Co BA.N : baisse de 2,2% BUZZ - baisse avant le rapport du 4ème trimestre sur le 737 MAX nL1N3EK22A ** Alphabet Inc GOOGL.O : en baisse de 0,9% BUZZ - Les actions chutent avant la publication du bénéfice par action du 4ème trimestre et de l'augmentation du chiffre d'affaires nL1N3EK28X Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,36% communication Consommation .SPLRCD en baisse de 0,17 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,34 Energie .SPNY en hausse de 0,29 Finance .SPSY en hausse de 1,08 Santé .SPXHC en hausse de 0,18% Industrie .SPLRCI en baisse de 0,04 Technologies de .SPLRCT en baisse de 0,69 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,51 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,59 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,19 %