LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Kraft Heinz, Humana, Estee Lauder

1er novembre - Wall Street a grimpé mercredi, les investisseurs étant optimistes quant au maintien des taux d'intérêt par la Réserve fédérale plus tard dans la journée, tandis qu'un recul des rendements obligataires après les plans de remboursement du Département du Trésor américain a stimulé les actions des grandes capitalisations. .N A 13:31 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,11% à 33 089,33. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,33% à 4 207,76 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,60% à 12 928,848. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Generac Holdings Inc GNRC.N , +12,4% ** Assurant Inc AIZ.N , +11,4% ** Trane Technologies PLC TT.N , +10,3% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Paycom Software Inc PAYC.N , en baisse de 38% ** Mtch Grp Inc Ord MTCH.OQ , en baisse de 16,9% ** Estee Lauder Companies Inc EL.N , en baisse de 16,8% Les trois principales hausses du NYSE .PG.N : ** Scotts Miracle-Gro Co SMG.N , plus 21,3% ** Mercury General Corp MCY.N , plus 19,6% ** Universal Security Instruments Inc UUU.N , plus 17,9% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N : ** Paycom Software Inc PAYC.N , en baisse de 38% ** North European Oil Royalty Trust NRT.N , en baisse de 22,6% ** Simplfy Tail Risk Strategy Etf CYA.N , en baisse de 21,8% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Cellectis SA CLLS.O , plus 188,9% ** Patriot Transportation Holding Inc PATI.O , plus 103,1% ** Aldeyra Therapeutics Inc ALDX.O , plus 48,6% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Iridex Corp IRIX.O , en baisse de 35,4% ** Astec Industries Inc ASTE.O , en baisse de 24% ** Puyi Inc PUYI.O , en baisse de 21,8% ** Livent Corp LTHM.N : baisse de 3,4% BUZZ - Baisse suite à la réduction des prévisions pour l'année fiscale nL4N3C22DU ** WeWork Inc WE.N : baisse de 50.0% BUZZ - Les actions atteignent un nouveau record à la baisse suite à l'annonce d'une faillite imminente nL4N3C22EV ** First Solar Inc FSLR.O : +1,0% BUZZ - Hausse des prévisions pour l'année fiscale nL4N3C22G6 ** Paycom Software Inc PAYC.N : baisse de 38.0% ** Ceridian HCM Holding Inc CDAY.N : baisse de 3,3% ** Automatic Data Processing Inc ADP.O : en baisse de 5,3% BUZZ - Paycom dégringole suite à de faibles prévisions pour le quatrième trimestre et à des réductions de PT nL4N3C22H3 ** Match Group Inc MTCH.O : baisse de 16,9% BUZZ - L'inflation fait chuter les ventes de billets de banque nL4N3C245Q ** CRISPR Therapeutics AG CRSP.O : +11,6% BUZZ - La FDA termine l'examen de sa thérapie génique nL4N3C22M7 ** WestRock Co WRK.N : +0,8% BUZZ - Hausse de l'indice Smurfit Kappa qui signale une amélioration de la demande nL4N3C22P9 ** Big 5 Sporting Goods Corp BGFV.O : baisse de 19,0% BUZZ - Baisse après une réduction du dividende et des perspectives moroses pour le 4ème trimestre nL1N3C20WG ** Polestar Automotive UK PLC PSNY.O : +0,2% BUZZ - Remontée après que Piper Sandler ait commencé à couvrir le titre avec une surpondération nL4N3C22TS ** Novavax Inc NVAX.O : +2,9% BUZZ - Hausse après que le régulateur européen ait soutenu l'utilisation du vaccin COVID-19 nL4N3C233Y ** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : en baisse de 3,1% BUZZ - Les coûts élevés pèsent sur les perspectives de résultats nL4N3C2359 ** Generac Holdings Inc GNRC.N : en hausse de 12,4% BUZZ - Montée en puissance après la publication des résultats du 3ème trimestre nL4N3C23B6 ** XPeng Inc XPEV.N : + 6,1 % BUZZ - Hausse après une livraison mensuelle record de VE en octobre nL4N3C23B5 ** IQVIA Holdings Inc IQV.N : baisse de 2,1% BUZZ - Les actions chutent suite à la baisse des prévisions de bénéfices nL4N3C22MW ** Canada Goose Holdings Inc GOOS.N : baisse de 9,1% BUZZ - Baisse de l'action suite à la réduction des prévisions annuelles pour la Chine nL4N3C23BW ** Spirit AeroSystems Holdings Inc SPR.N : +5,2% BUZZ - Hausse suite à une perte plus faible que prévu au 3ème trimestre nL4N3C23GW ** Estee Lauder EL.N : baisse de 16,8% BUZZ - La baisse des prévisions pour l'année fiscale a entraîné la pire journée de l'année nL4N3C243U ** DTE Energy Co DTE.N : baisse de 0,9% BUZZ - Chute suite à un manque de profit au T3 et à une réduction des prévisions pour l'année fiscale nL4N3C23IR ** Humana Inc HUM.N : moins 5,0% BUZZ - Chute suite à la mise en garde contre une augmentation des coûts médicaux en 2024 nL4N3C23ZA ** Dupont de Nemours Inc DD.N : baisse de 7,2% BUZZ - Baisse suite à la réduction des prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année nL4N3C23ZD ** Ford Motor Co F.N : +0,5% BUZZ - Hausse après que Barclays ait relevé le titre à "surpondérer" nL4N3C23M8 ** CDW Corp CDW.O : baisse de 1,8% BUZZ - Baisse suite à l'annonce d'un chiffre d'affaires inférieur à celui du troisième trimestre nL4N3C23T6 ** Martin Marietta Materials Inc MLM.N : +5,1% BUZZ - Hausse après une révision à la hausse des prévisions de bénéfices pour l'année fiscale nL4N3C23PS ** IDEXX Laboratories Inc IDXX.O : -2,8% BUZZ - Baisse suite à la réduction des prévisions de ventes annuelles nL4N3C23NP ** Xponential Fitness Inc XPOF.N : baisse de 10,4% BUZZ - Les actions chutent après que BofA ait revu à la baisse les prévisions de ventes nL1N3C21K9 ** CVS Health Corp CVS.N : -2,2% BUZZ - Baisse des prévisions de coûts médicaux et des bénéfices 2024 nL4N3C23I0 ** Aldeyra Therapeutics Inc ALDX.O : +48,6% BUZZ - Hausse suite à un accord avec AbbVie pour un médicament pour les yeux nL4N3C23VD ** Garmin Ltd GRMN.N : +9,7% BUZZ - Hausse des prévisions de chiffre d'affaires pour l'année en cours et résultats supérieurs à ceux du troisième trimestre nL4N3C23ZT ** Lumen Technologies Inc LUMN.N : baisse de 27,7% BUZZ - Atteint son plus bas niveau depuis plusieurs décennies suite à une perte trimestrielle surprise nL4N3C23X6 ** Kraft Heinz Co KHC.O : +2,9% BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfices pour l'année fiscale nL4N3C23UN ** Boeing Co BA.N : +0,9% BUZZ - Goldman Sachs ajoute un titre à sa liste de conviction nL4N3C23ZV ** Netflix Inc NFLX.O : +1,1% BUZZ - Ad-tier atteint 15 millions d'utilisateurs actifs mensuels, l'action progresse nL4N3C23X2 ** Eyenovia Inc EYEN.O : +8,8% BUZZ - William Blair initie une couverture avec une note 'outperform' nL4N3C24AU ** Assurant Inc AIZ.N : +11,4% BUZZ - En hausse suite à l'augmentation du bénéfice du 3ème trimestre nL4N3C24B3 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,61 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,37 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,09 Energie .SPNY en hausse de 0,16 Finance .SPSY en hausse de 0,09 Santé .SPXHC en baisse de 0,12% Industrie .SPLRCI en baisse de 0,50 Technologie de .SPLRCT en hausse de 1,08 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,81 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,49 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,61