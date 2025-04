LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Janover, AMC Entertainment, U.S. Steel

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

7 avril - Les indices boursiers américains ont repris leur chute en fin de matinée lundi, les investisseurs se repliant pour le troisième jour après que le président Donald Trump a déclenché une guerre commerciale mondiale et qu'un rapport selon lequel il pourrait envisager un allègement temporaire s'est avéré erroné. .N

À 11h30 EDT, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 2,77% à 37 255,15. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 2,24% à 4 960,38, et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 1,99% à 15 278,00.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Texas Pacific Land Corp TPL.N , en hausse de 6,6% ** Dollar Tree Inc DLTR.OQ , en hausse de 5,6% ** Super Micro Computer Inc SMCI.OQ , plus 4,9%

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Schlumberger NV SLB.N , en baisse de 7,3% ** Genuine Parts Co GPC.N , en baisse de 6,6% ** Stanley Black & Decker Inc SWK.N , en baisse de 6,4%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N : ** Natuzzi SpA NTZ.N , en hausse de 13,2% ** Owlet Inc OWLT.N , en hausse de 12,9% ** Newsmax Inc NMAX.N , plus 11,1%

Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Mogu Inc MOGU.N , en baisse de 13,8% * Local Bounti Corp ** Local Bounti Corp LOCL.N , en baisse de 13,3% ** Claros Mortgage Trust Inc CMTG.N , en baisse de 11,3%

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** Janover Inc JNVR.OQ , + 542,8 % ** MKDWELL Tech Inc MKDW.OQ , en hausse de 460,8 ** Bluejay Diagnostics Inc BJDX.OQ , en hausse de 142,4%

Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Sunation Energy Inc SUNE.OQ , en baisse de 70,2% ** iBio Inc IBIO.OQ , en baisse de 48,5 ** reAlpha Tech Corp AIRE.OQ , en baisse de 40,4

** Alcoa Corp < AA.N >: BUZZ - Les actions cotées en Australie atteignent un niveau record alors que la guerre commerciale nuit aux prix des métaux

nL6N3QL0AK

** Exxon Mobil Corp < XOM.N >: ** Chevron Corp < OXY.N >: ** ConocoPhillips < COP.N >: ** EQT Corp < EQT.N >: BUZZ - Les tensions commerciales alimentant les craintes de récession, les sociétés pétrolières déclinent nL3N3QL0TC

** Walmart Inc < WMT.N >: ** Target Corp < TGT.N >: ** Amazon.com Inc < AMZN.O >: ** Best Buy Co Inc < BBY.N >: BUZZ - Les actions américaines du commerce de détail chutent sur fond de craintes croissantes de récession nL2N3QL0KB

** Howmet Aerospace Inc < HWM.N >: BUZZ - Chute après que l'entreprise ait déclaré qu'elle pourrait interrompre ses commandes si elle était touchée par les tarifs douaniers nL3N3QL0YI

** Caterpillar Inc < CAT.N >: ** Deere & Co < DE.N >: ** CNH Industrial NV < CNH.N >: ** AGCO Corp < AGCO.N >: BUZZ - Les fabricants américains d'équipements agricoles et de construction chutent à cause des tarifs douaniers de rétorsion de la Chine nL6N3QL0GR

** Coinbase Global Inc < COIN.O >: ** Microstrategy Inc < MSTR.O >: ** Riot Platforms Inc < RIOT.O >: ** Marathon Digital Holdings Inc < MARA.O >: BUZZ - Les valeurs cryptographiques chutent alors que l'aggravation de la déroute du marché affecte le bitcoin

nL6N3QL0HX

** Nike Inc < NKE.N >: ** On Holding AG < ONON.N >: ** VF Corp < VFC.N >: ** Under Armour Inc < UAA.N >: BUZZ - Les fabricants de chaussures américains prolongent leurs baisses sur fond d'agitation tarifaire nL3N3QL1AS

** Morgan Stanley < MS.N >: ** Goldman Sachs Group Inc < GS.N >: ** Bank of America Corp < BAC.N >: ** JPMorgan Chase & Co < JPM.N >: BUZZ - Les grandes banques américaines chutent alors que les tarifs douaniers continuent d'alimenter la déroute du marché

nL6N3QL0IE

** Dollar Tree Inc < DLTR.O >: BUZZ - En hausse après que Citigroup ait relevé le titre de "neutre" à "achat", et l'ait porté au plus haut de la Bourse

nL6N3QL0IM

** American Express Co < AXP.N >: ** Mastercard Inc < MA.N >: ** Visa Inc < V.N >: BUZZ - Les sociétés américaines de cartes de crédit chutent alors que les tarifs douaniers aggravent les craintes de récession nL6N3QL0IU

** M&T Bank Corp < MTB.N >: ** FB Financial Corp < FBK.N >: ** Flagstar Financial Inc < FLG.N >: ** Comerica Inc < CMA.N >: BUZZ - Les banques régionales américaines chutent en raison de l'aggravation de la crise des tarifs douaniers nL6N3QL0JG

** One Gas Inc < OGS.N >: BUZZ - Jefferies relève le niveau de One Gas en citant le potentiel d'une structure de financement unique nL6N3QL0JL

** Rhythm Pharmaceuticals Inc < RYTM.O >: BUZZ - Le médicament contre un trouble rare de l'obésité atteint l'objectif principal d'une étude en phase finale nL3N3QL154

** Viatris Inc < VTRS.O >: BUZZ - Chute après avoir résolu des réclamations liées aux opioïdes pour 335 millions de dollars nL3N3QL1B0

** Robinhood Markets Inc < HOOD.O >: BUZZ - chute; Barclays abaisse le PT sur le ralentissement du chiffre d'affaires des crypto-monnaies nL6N3QL0KA

** Upstart Holdings Inc < UPST.O >: ** Pagaya Technologies Ltd < PGY.O >: ** Affirm Holdings Inc < AFRM.O >: ** PayPal Holdings Inc < PYPL.O >: BUZZ - Les fintechs américaines chutent alors que l'effondrement du marché se prolonge au troisième jour nL6N3QL0KU

** Janover Inc < JNVR.O >: BUZZ - Les anciens dirigeants de Kraken achètent la majorité des actions nL3N3QI0SF

** Ionis Pharmaceuticals Inc < IONS.O >: BUZZ - H.C. Wainwright initie la couverture de Ionis Pharma avec une note 'achat' en citant les lancements de médicaments en cours nL6N3QL0LI

** AMC Entertainment Holdings Inc < AMC.N >: BUZZ - Le film Minecraft devient un succès au box office

nL3N3QL1DX

** Starbucks Corp < SBUX.O >: ** Domino's Pizza Inc < DPZ.O >: ** McDonald's Corp < MCD.N >: ** Wendy's Co < WEN.O >: BUZZ - Les actions des restaurants chutent alors que les tarifs douaniers de Trump font craindre une récession nL6N3QL0NI

** United States Steel Corp < X.N >: BUZZ - En hausse après que Trump ait ordonné un nouvel examen du rachat par Nippon Steel nL3N3QL1FS