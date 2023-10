LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Invitae Corp, Aemetis, Discover Financial Services, Nvidia

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 2 octobre - Le Nasdaq a progressé lundi, stimulé par les gains des valeurs de croissance alors que les investisseurs attendent les commentaires des responsables de la Réserve fédérale et les données économiques de cette semaine pour évaluer la trajectoire des taux d'intérêt de la banque centrale. .N A 11:59 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 186,11 points, ou 0,56%, à 33 321,39, le S&P 500 .SPX était en baisse de 14,63 points, ou 0,34%, à 4 273,42, et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 47,20 points, ou 0,36%, à 13 266,53. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX sont: ** Discover Financial Services DFS.N , en hausse de 5,7% ** Insulet Corp PODD.OQ , en hausse de 3,4% ** Viatris Inc VTRS.OQ , en hausse de 2,9% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Nextera Energy NEE.N , en baisse de 9% ** Kellanova K.N , en baisse de 6,7% ** NiSource Inc NI.N , en baisse de 6,1% Les deux principales hausses du NYSE .PG.N : ** Sphere Entertainment SPHR.N , +14,3% ** Pitney Bowes Inc PBI.N , +11,3% Les deux principaux perdants du NYSE .PL.N : ** Athena Consumer Acquisition ACAQ.N , en baisse de 28,1% ** Enerflex EFXT.N , en baisse de 22,9% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Momentus Inc MNTS.O , plus 49% ** Bionomic Ltd BNOX.O , plus 38,2% ** Spectral AI MDAI.O , plus 22,3% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Estrella Immunopharma ESLA.O , en baisse de 62,5% ** Nuvini Group NVNI.O , en baisse de 37,4% ** Envoy Medical COCH.O , en baisse de 32% ** Datadog Inc DDOG.O : en hausse de 1,0% BUZZ - Gains avec Piper Sandler qui passe à 'surpondérer' nL3N3B819I ** Bitfarms Ltd BITF.O : +3,7% ** Riot Platforms Inc RIOT.O : plus 9,3% *marathon Digital Holdings Inc MARA.O : hausse de 4,6% * Hut 8 Mining Corp ** Hut 8 Mining Corp HUT.O : + 3,5% BUZZ - Les valeurs cryptographiques augmentent alors que le bitcoin atteint son plus haut niveau en six semaines nL3N3B81C9 ** McDonald Corp MCD.N : baisse de 1,7% BUZZ - Les courtiers adoptent une attitude prudente et atteignent leur plus bas niveau depuis 9 mois nL3N3B820A ** SmileDirectClub Inc SDC.O : - 62,3 % BUZZ - atteint son plus bas niveau après avoir déposé le bilan nL3N3B822Q ** Newmont Corp NEM.N : baisse de 4,1 ** Barrick Gold Corp GOLD.N : baisse de 2,9% ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : baisse de 4,4% ** AngloGold Ashanti Ltd AU.N : en baisse de 3,4% BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le dollar plus fort réduit l'attrait du lingot nL3N3B81IQ ** Rivian Automotive Inc RIVN.O : en hausse de 0,8% BUZZ - Gains après que le brokerage ait augmenté le PT et relevé le niveau à "surperformer" nL3N3B81IU ** Xpeng Inc XPEV.N : +0,3% BUZZ - Les actions américaines des constructeurs chinois de véhicules électriques progressent grâce à des livraisons optimistes nL3N3B81HR ** Johnson Controls International PLC JCI.N : baisse de 1,5% BUZZ - TD Cowen réduit l'objectif de prix de Johnson Controls en raison de l'impact probable d'une cyberattaque nL3N3B81KH ** NRx Pharmaceuticals Inc NRXP.O : en hausse de 7,7% BUZZ - La FDA approuve un médicament pour le traitement de la douleur dans le cadre d'essais sur l'homme nL3N3B81L8 ** Viatris Inc VTRS.O : +2,9% BUZZ - Cession de certaines activités pour 3,6 milliards de dollars; hausse des actions nL3N3B81GC ** Penn Entertainment Inc PENN.O : baisse de 1,5 ** Las Vegas Sands Corp LVS.N : baisse de 0,4% BUZZ - Jefferies dit que Macau est 'survendu', réduit les prévisions sur les casinos nL3N3B81M5 ** Arch Resources Inc ARCH.N : baisse de 11,8% BUZZ - chute suite à la réduction des prévisions de ventes annuelles de charbon à coke nL3N3B81ME ** RTX Corp RTX.N : baisse de 1,0% BUZZ - Les risques liés aux problèmes de moteurs de RTX vont probablement s'étendre - Bernstein nL3N3B81LU ** Carnival Corp CCL.N : baisse de 0,7% BUZZ - Les courtiers réduisent les objectifs de prix nL3N3B81OH ** Sphere Entertainment Pvt Ltd SPHR.N : en hausse de 14,3% BUZZ - Le concert de U2 inaugure une nouvelle salle à Las Vegas nL3N3B81QC ** Toast Inc TOST.N : baisse de 2,8% BUZZ - Les actions chutent après que Mizuho ait réduit la valeur à 'neutre' et abaissé les objectifs de prix nL3N3B81QB ** Zscaler Inc ZS.O : en hausse de 3,6% BUZZ - Les actions montent après que le brokerage ait augmenté le PT et la note à "surpondérer" nL3N3B82AA ** Eli Lilly and Co LLY.N : baisse de 1,0% BUZZ - baisse après que la FDA ait refusé d'approuver un médicament contre l'eczéma nL3N3B8225 ** Invitae Corp NVTA.N : +11,1% BUZZ - En hausse après l'autorisation par la FDA d'un test ADN pour détecter les risques de cancer nL3N3B81WL ** CBRE Group Inc CBRE.N : baisse de 2,5% BUZZ - Baisse après que J.P. Morgan ait réduit le PT nL3N3B820D ** General Motors Co GM.N : baisse de 1,4% ** Ford Motor Co F.N : -0,7% BUZZ - La grève de l'UAW coûte des millions de dollars à Ford et GM, selon J.P. Morgan nL3N3B81YT ** Cinemark Holdings Inc CNK.N : +1,0% BUZZ - Les chaînes de cinémas augmentent avant la sortie du film du concert de Beyonce nL3N3B81WM ** Minerals Technologies Inc MTX.N : baisse de 1,8% BUZZ - Chute après le dépôt de bilan de certaines unités nL3N3B828W ** Nextera Energy Partners Inc NEP.N : baisse de 12,9% BUZZ - Wells Fargo réduit le PT de Nextera Energy Partners nL3N3B828A ** Aemetis Inc AMTX.O : en hausse de 3,4% BUZZ - En hausse grâce à la vente de crédits d'impôts IRA pour 53 millions de dollars nL3N3B826H ** Discover Financial Services DFS.N : + 5,7 % BUZZ - L'entreprise accepte d'améliorer la conformité des consommateurs; les actions bondissent nL3N3B82A7 ** Target Corp TGT.N : baisse de 3,8% BUZZ - Les actions atteignent leur plus bas niveau depuis trois ans après que BofA ait réduit les prévisions nL3N3B82AP ** CNX Resources Corp CNX.N : baisse de 2,1 ** Chesapeake Energy Corp CHK.O : baisse de 3,2% *eQT Corp EQT.N : baisse de 4,3% * Tellurian Inc ** Tellurian Inc TELL.N : en baisse de 6,9% BUZZ - Les prix du gaz naturel baissent en raison d'un temps doux et d'une faible demande nL3N3B82C4 ** Kellogg Co K.N : - 6,7 % BUZZ - Les actions de New WK Kellogg s'embourbent le premier jour après la scission nL2N3B81EW ** Goldman Sachs Group Inc GS.N : baisse de 1,5 ** JPMorgan Chase & Co JPM.N : -1,5 % ** Morgan Stanley MS.N : baisse de 1,7 ** Citigroup Inc C.N : baisse de 1,7% BUZZ - Les banques américaines sont en baisse, les investisseurs s'intéressant aux commentaires de Powell et aux données nL3N3B82D6 ** Nvidia Corp NVDA.O : +2,7% BUZZ - Goldman Sachs ajoute un titre à sa liste de conviction nL3N3B82EF ** Dynatronics Corp DYNT.O : baisse de 6,7% BUZZ - promotion d'un initié au poste de directeur général; les actions chutent nL3N3B82FG Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,83% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,19% discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 1,07 Energie .SPNY en baisse de 2,36 Finance .SPSY en baisse de 1,17 Santé .SPXHC en baisse de 0,80 Industrie .SPLRCI en baisse de 0,88 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,75 % l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 1,53 Immobilier .SPLRCR en baisse de 1,62 Services publics .SPLRCU en baisse de 5,09