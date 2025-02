LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Instacart, Spotify, First Solar

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

26 février - Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en hausse mercredi, après plusieurs jours de baisse, alors que les investisseurs attendent les résultats de Nvidia pour évaluer l'orientation de la demande en matière d'intelligence artificielle et se concentrent sur la progression d'une proposition cruciale de réduction d'impôts au sein du Congrès. .N ** Axon Enterprise Inc AXON.O : BUZZ - Surenchère grâce à de fortes prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 25 et à des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL3N3PH0PO ** Walgreens Boots Alliance Inc WBA.O : BUZZ - chute suite au paiement de 595 millions de dollars pour régler le litige sur le contrat de test COVID nL3N3PH0RM ** Super Micro Computer Inc SMCI.O : BUZZ - La société monte en flèche après la publication de ses rapports annuels et trimestriels, longtemps retardés

nL3N3PH0RR

** Intuit Inc INTU.O : BUZZ - Gagne du terrain après avoir annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le troisième trimestre nL3N3PH0TL ** Dlocal Ltd DLO.O : BUZZ - Sursaut après que JPM ait relevé le titre à "surpondérer" nL3N3PH0TK ** Lucid Group Inc LCID.O : BUZZ - Gains après de fortes prévisions de production annuelle et une transition du directeur général nL3N3PH0V5 ** Lowe's Companies Inc LOW.N : BUZZ - Remontée de l'action après que les prévisions de ventes annuelles aient été revues à la baisse nL3N3PH0V9 ** ZoomInfo Technologies Inc ZI.O : BUZZ - S'envole grâce à un bénéfice supérieur à celui du quatrième trimestre et à des prévisions optimistes pour 2025

nL3N3PH0VW ** General Motors Co GM.N : BUZZ - Hausse grâce à un rachat de 6 milliards de dollars et à un plan de dividende plus élevé nL3N3PH0XP ** Airlines Group Inc AAL.O : BUZZ - Hausse après un rapport d'un courtier qui a relevé sa note nL3N3PH0Y5

** Taboola.com Ltd TBLA.O : BUZZ - Hausse suite à un rachat d'actions supplémentaire de 200 millions de dollars et à une amélioration du chiffre d'affaires au 4ème trimestre nL3N3PH0XZ

** Instacart Inc CART.O : BUZZ - Baisse après des perspectives de bénéfices décevantes

nL6N3PH0HM

** Agilon Health Inc AGL.N : BUZZ - chute après que les prévisions pour l'année fiscale ont manqué les estimations nL3N3PH0Y8

** First Solar Inc FSLR.O : BUZZ - Augmentation du bénéfice au 4ème trimestre, prévisions de ventes pour 2025 nL3N3PH0VX

** Spotify Technology SA SPOT.N : BUZZ - Le lancement éventuel d'un "Superfan tier" profitera davantage aux co-fondateurs qu'aux labels musicaux, selon HSBC

nL3N3PH0ZK

** 3M Co MMM.N : BUZZ - Réitère ses prévisions de ventes annuelles; actions en baisse nL3N3PH0ZU

** Sezzle Inc SEZL.O : BUZZ - Hausse après avoir révisé à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL3N3PH0Z4

** Southern Copper Corp SCCO.N : ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : ** Hudbay Minerals Inc HBM.N : ** Teck Resources Ltd TECK.N : BUZZ - Les actions des mineurs de cuivre américains augmentent suite aux menaces de tarifs douaniers de Trump nL3N3PH106

** General Dynamics Corp GD.N : * Northrop Grumman Corp GD.N : ** Northrop Grumman Corp NOC.N : ** L3harris Technologies Inc LHX.N : ** Lockheed Martin Corp LMT.N : BUZZ - Wells Fargo réduit les PT des entreprises de défense américaines sur la révision du budget nL3N3PH11A

** NRG Energy Inc NRG.N : BUZZ - Augmentation après une hausse des bénéfices au 4ème trimestre nL3N3PH0RJ

** Ardelyx Inc ARDX.O : BUZZ - Hausse après l'approbation d'un médicament contre les maladies rénales par la Chine nL3N3PH109

** AvidXchange Holdings Inc AVDX.O : BUZZ - Glisse après des prévisions annuelles en baisse

nL3N3PH10Y

** Grocery Outlet Holding Corp GO.O : BUZZ - chute après des prévisions faibles, les courtiers réduisent le PT nL3N3PH103

** SiriusPoint Ltd SPNT.N : BUZZ - chute après la fixation du prix de l'offre d'actions secondaires nL3N3PH0UR

** Addus HomeCare Corp < ADUS.O >: BUZZ - Stephens abaisse les prévisions pour Addus HomeCare en raison de l'incertitude concernant le financement de Medicaid

nL3N3PH0ZR

** TJX Companies Inc TJX.N : BUZZ - Hausse des ventes trimestrielles des magasins comparables nL3N3PH13J

** Grocery Outlet Holding Corp GO.O : BUZZ - Chute après de faibles prévisions, les courtiers réduisent les prévisions de ventes nL3N3PH103

** International Money Express Inc IMXI.O : BUZZ - baisse après avoir suspendu l'examen des alternatives stratégiques nL3N3PH13M

** Caesars Entertainment Inc CZR.O : BUZZ - Augmentation des bénéfices au 4ème trimestre

nL3N3PH16P

** Option Care Health Inc OPCH.O : BUZZ - Hausse des prévisions pour 2025 nL3N3PH15R

** Global Net Lease Inc GNL.N : BUZZ - Hausse suite à la vente d'un portefeuille de 1,8 milliard de dollars et à un plan de rachat de 300 millions de dollars

nL3N3PH16K