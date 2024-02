LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Hyatt Hotels, Morningstar Inc, SunPower Corp

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 23 février - Les principaux indices de Wall Street ont perdu de leur élan vendredi après un rallye vertigineux alimenté par l'euphorie autour de l'intelligence artificielle qui a brièvement propulsé Nvidia à plus de 2 000 milliards de dollars de valorisation boursière pour la première fois. .N À 13:30 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,28% à 39 179,23. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,20% à 5 097,35 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,01% à 16 043,609. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Palo Alto Networks PANW.OQ , en hausse de 5,5% ** Dominion Energy D.N , en hausse de 4,3% ** Iron Mountain IRM.N , en hausse de 4% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Booking Holdings BKNG.OQ , en baisse de 9,3% ** Warner Bros Discovery Inc WBD.OQ , en baisse de 9% ** Insulet Corp PODD.OQ , en baisse de 4,3% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Carvana Co CVNA.N , + 30,7 % ** Unusual Machines UMAC.N , + 25,9 % ** Block Inc SQ.N , + 18,9 % Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N : ** KraneShares Electrification Metals Strategy ETF KMET.N , en baisse de 42,6% ** Gray Television GTN.N , en baisse de 21,6% ** Ambow Education AMBO.N , en baisse de 18,4% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Axt Inc AXTI.O , plus 75,9% ** Maravai LifeSciences MRVI.O , plus 62,4% ** Gyre Therapeutics GYRE.O , plus 36,1% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Modvcare Inc MODV.O , en baisse de 40,1% ** Upland Software UPLD.O , en baisse de 34,6% ** Arisz Acquisition Corp ARIZ.O , en baisse de 33,1% ** Block Inc SQ.N : en hausse de 18,9% BUZZ - La prévision d'un bénéfice de base élevé entraîne des hausses de prix à Wall Street nL3N3F83LE ** Intuitive Machines Inc LUNR.O : + 23,0 % BUZZ - L'atterrissage de son vaisseau spatial sur la lune nL3N3F8282 ** Nvidia Corp NVDA.O : +1,8% BUZZ - atteint pour la première fois une valeur de marché de 2 000 milliards de dollars nL3N3F82ZI ** Super Micro Computer Inc SMCI.O : baisse de 11,3 % BUZZ - baisse après la fixation du prix des obligations convertibles nL3N3F82IW ** Fox Corp FOXA.O : +1,5% BUZZ - Citigroup revoit à la hausse sa position sur la coentreprise de streaming sportif nL3N3F82IH ** Noble Corporation PLC NE.N : en baisse de 1,5% BUZZ - Baisse suite à une prévision de chiffre d'affaires négative pour l'année fiscale nL3N3F82LZ ** Piedmont Lithium Inc PLL.O : baisse de 7,8% BUZZ - chute suite à une perte surprise au 4ème trimestre nL3N3F82NA ** Carvana Co CVNA.N : en hausse de 30,7% BUZZ - Hausse après un premier bénéfice annuel nL3N3F82NN ** Warner Bros Discovery Inc WBD.O : baisse de 9,1% BUZZ - chute suite à une perte trimestrielle plus importante que prévu nL3N3F82SN ** Maravai LifeSciences Holdings Inc MRVI.O : + 62,4 % BUZZ - chute suite à un bénéfice surprise au 4ème trimestre nL3N3F83SA ** Live Nation Entertainment Inc LYV.N : +2,3% BUZZ - Augmentation du chiffre d'affaires au 4ème trimestre nL3N3F82TE ** Kratos Defense & Security Solutions Inc KTOS.O : -3,9% BUZZ - Baisse suite à une offre d'actions de 300 millions de dollars nL2N3F819M ** AirSculpt Technologies Inc AIRS.O : baisse de 6,2% BUZZ - baisse après que Fuzzy Panda ait pris une position courte nL3N3F834I ** VICI Properties Inc VICI.N : +1,6% BUZZ - Hausse suite à une augmentation du chiffre d'affaires au 4ème trimestre nL3N3F8345 ** Sunrun Inc RUN.O : baisse de 3,8% BUZZ - Diminue après l'émission d'une dette convertible de 475 millions de dollars nL2N3F81DH ** DraftKings Inc DKNG.O : +2,1% BUZZ - Hausse suite à la mise à niveau de Barclays sur les perspectives de croissance des jeux numériques nL3N3F83DE ** Universal Insurance Holdings Inc UVE.N : hausse de 17,8% BUZZ - Hausse après un bénéfice sur l'exercice contre une perte sur l'exercice précédent nL3N3F83D0 ** Rocket Companies Inc RKT.N : +6,4% BUZZ - Remontée après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL3N3F740R ** Enveric Biosciences Inc ENVB.O : +21,2% BUZZ - Hausse suite à la vente d'un brevet sur les thérapies liées aux cannabinoïdes nL3N3F83BG ** Legend Biotech Corp LEGN.O : + 6,2 % BUZZ - Hausse suite à l'avis positif de l'autorité de régulation de l'UE pour une thérapie anticancéreuse nL3N3F83FI ** Morningstar Inc MORN.O : plus 9.0% BUZZ - Hausse après un bond des bénéfices au 4ème trimestre nL3N3F827P ** B Riley Financial Inc RILY.O : baisse de 4,7% BUZZ - Reprise de la baisse après une journée de répit nL3N3F83M3 ** Hyatt Hotels Corp H.N : + 10,7 % BUZZ - Rebondissement après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du 4ème trimestre nL3N3F83LB ** Booking Holdings Inc BKNG.O : baisse de 9,6% BUZZ - chute après des prévisions tièdes nL2N3F81PW ** BioMarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : +2,1% BUZZ - Montée en puissance après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du 4ème trimestre nL3N3F83QP ** SunPower Corp SPWR.O : +2,8% BUZZ - Hausse suite à l'obtention de 300 millions de dollars d'engagements de financement de projets nL3N3F83SC Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,03% communication Consommation .SPLRCD en baisse de 0,24 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,42 Energie .SPNY en baisse de 0,67 Finance .SPSY en hausse de 0,48 Santé .SPXHC en hausse de 0,41 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,59 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,06% l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,59 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,50 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,73