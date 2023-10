LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Hôtels Hyatt, Walmart, Maxeon

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 10 octobre - Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des sommets en trois semaines mardi, alors que les commentaires pessimistes des responsables de la Réserve fédérale américaine ont fait baisser les rendements du Trésor, tandis que les investisseurs ont gardé un œil attentif sur les derniers développements dans l'escalade des tensions au Moyen-Orient. .N À 13:33 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,49% à 33 770,9. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,65% à 4 363,92 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,67% à 13 574,002. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Truist Financial TFC.N , en hausse de 6,7% ** Enphase Energy ENPH.O , en hausse de 5,1% ** First Solar FSLR.O , en hausse de 4,8% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Tapestry Inc Ord TPR.N , en baisse de 2,1% ** Netflix Inc NFLX.O , en baisse de 1,8% ** Servicenow Inc NOW.N , en baisse de 1,7% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Sartorius AG SRT.N , + 29,1% ** Pgt Innovations PGTI.N , + 19,8% ** Enviva EVA.N , + 17,5% Les deux premiers perdants du NYSE .PL.N : ** John Wiley & Sons WLYB.N , en baisse de 13,6% ** Oil-Dri Corp OILD.N , en baisse de 11,5% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** SMX Public SMX.O , + 58,6% ** Prestige Wealth PWM.O , + 22,5% ** PowerFleet Inc PWFL.O , + 22,3% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O : ** Akero Thrptc Inc AKRO.O , en baisse de 63,6% ** Falcon's Beyond Global FBYDP.O , en baisse de 46% ** Primech Holdings PMEC.O , en baisse de 39,3% ** Unity Software Inc U.N : +2,3% BUZZ - Hausse suite au départ du directeur général nL4N3BG1YC ** Alibaba.com Ltd BABA.N : hausse de 2,8 ** JD.com Inc JD.O : + 3,3% ** Pinduoduo Inc PDD.O : hausse de 2,8 ** Bilibili Inc BILI.O : +9,5% BUZZ - Les ADRs chinoises augmentent suite à l'annonce de nouvelles mesures de relance nL4N3BG21H ** Lexicon Pharmaceuticals Inc LXRX.O : + 13,0 % BUZZ - Hausse du médicament contre l'insuffisance cardiaque inscrit sur la liste des "produits préférés" de Cigna nL4N3BG20U ** Juniper Networks Inc JNPR.N : baisse de 1,5% BUZZ - atteint son plus bas niveau depuis un an suite à la révision à la baisse de la note de JPM nL4N3BG3GB ** Corning Inc GLW.N : baisse de 0,5% BUZZ - baisse suite à la dégradation de la note de J.P.Morgan sur la croissance du chiffre d'affaires nL4N3BG28Y ** PepsiCo Inc PEP.O : +2,0% BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfices annuels nL4N3BG37W ** NanoString Technologies Inc NSTG.O : +27,9% BUZZ - Suppression de 110 emplois, hausse des actions nL4N3BG2HC ** Coherent Corp COHR.N : +8,5% BUZZ - Gains grâce à un investissement de 1 milliard de dollars de Denso et Mitsubishi Electric nL4N3BG2I1 ** Darling Ingredients Inc DAR.N : -0,2% BUZZ - Les courtiers ont réduit les prévisions de Darling Ingredients en raison des pressions sur les marges des carburants renouvelables nL4N3BG2H8 ** Qorvo Inc QRVO.O : baisse de 1,3% BUZZ - Baisse de la note de Citi à 'vendre' et baisse de la prévision de marché nL4N3BG3DY ** Arm Holdings PLC ARM.O : +1,7% BUZZ - En hausse suite à une vague de "buy" de la part des analystes nL4N3BG29U ** Ocugen Inc OCGN.O : +9% BUZZ - Hausse suite à la sélection d'un candidat vaccin pour un essai clinique du NIAID nL4N3BG2K1 ** Akero Therapeutics Inc AKRO.O : baisse de 63,6% BUZZ - baisse car le médicament contre la NASH n'a pas atteint l'objectif principal de l'étude nL4N3BG3EV ** BioXcel Therapeutics Inc BTAI.O : hausse de 16,8% BUZZ - Hausse des résultats d'une étude de phase intermédiaire sur une thérapie anticancéreuse nL4N3BG2O4 ** Truist Financial Corp TFC.N : + 6,7 % BUZZ - En hausse après un rapport indiquant que la banque est en pourparlers pour vendre son unité d'assurance pour 10 milliards de dollars nL4N3BG29H ** Electronic Arts Inc EA.O : + 3,3 % BUZZ - Hausse après que BofA ait relevé sa notation et augmenté ses prévisions nL4N3BG2R5 ** 89bio Inc ETNB.O : baisse de 35,8% BUZZ - Chute du médicament d'Akero contre la NASH qui échoue dans une étude à mi-parcours nL4N3BG3J6 ** Palantir Technologies Inc PLTR.N : +1,2% BUZZ - Hausse suite à l'obtention d'un nouveau contrat de l'armée américaine dans le domaine de l'intelligence artificielle nL1N3BG16Y ** Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : +40,8% BUZZ - Hausse suite aux réactions positives de la FDA pour le traitement des maladies respiratoires de l'entreprise nL4N3BG2XC ** Uranium Royalty Corp UROY.O : baisse de 6,2% BUZZ - Baisse après un financement par acquisition ferme nL4N3BG2ZT ** SeaStar Medical Holding Corp ICU.O : en hausse de 8,5% BUZZ - En hausse suite à une mise à jour réglementaire pour un dispositif de traitement des lésions rénales nL4N3BG2Z5 ** Neogen Corp NEOG.O : baisse de 1,2% BUZZ - Chute après des résultats du premier trimestre en baisse nL4N3BG35X ** iShares MSCI Israel ETF EIS.N : +2,1% * ARK Israel Innovative Technology ETF EIS.N : +2,2% ** ARK Israel Innovative Technology ETF IZRL.N : +2,0% BUZZ - Les ETFs exposés à Israël se redressent alors que les traders évaluent l'agitation au Moyen-Orient nL4N3BG3CW ** John Wiley & Sons Inc WLY.N : baisse de 8,7% BUZZ - Chute après le départ du directeur général nL4N3BG3F0 ** Athersys Inc ATHX.O : baisse de 50,0% BUZZ - Le titre atteint son plus bas niveau sur fond de risque de faillite nL4N3BG3GZ ** Neumora Therapeutics Inc NMRA.O : baisse de 9,8% BUZZ - Plusieurs courtiers commencent à noter Neumora Therapeutics à la hausse nL4N3BG2QW ** Akamai Technologies Inc AKAM.O : hausse de 2% ** Lumen Technologies Inc LUMN.N : + 5,7 % BUZZ - Achat de contrats avec certains clients de Lumen Technologies nL4N3BG3HI ** Ballard Power Systems Inc BLDP.O : hausse de 6 % BUZZ - Hausse suite à l'obtention d'une commande pour des moteurs à pile à hydrogène nL4N3BG3K4 ** Emeren Group Ltd SOL.N : hausse de 11,4% BUZZ - Hausse suite à l'achèvement de la connexion au réseau d'un projet de stockage d'énergie solaire en Chine nL4N3BG3KM ** Ventyx Biosciences Inc VTYX.O : en baisse de 23,4% BUZZ - Les courtiers réduisent les prévisions de croissance suite aux résultats décevants des essais nL4N3BG3LE ** JPMorgan Chase & Co JPM.N : hausse de 0,9% ** Bank of America Corp BAC.N : + 3,2 % ** Citigroup Inc C.N : hausse de 1,9 ** Wells Fargo & Co WFC.N : +0,9% BUZZ - Les banques américaines gagnent sur l'espoir que la Fed pourrait en avoir fini avec les hausses de taux nL4N3BG3LX ** Haemonetics Corp HAE.N : +2,3% BUZZ - Hausse après l'acquisition d'OpSens nL4N3BG28Z ** Hyatt Hotels Corp H.N : + 6,4 % BUZZ - Hausse après l'entrée de la société dans l'indice S&P 400 nL4N3BG3K3 ** Walmart Inc WMT.N : +1,1% BUZZ - Extension du service de santé en ligne pour les employés américains; hausse des actions nL4N3BG3OH ** Maxeon Solar Technologies Ltd MAXN.O : +1,2% BUZZ - Les actions augmentent suite à une restructuration et à des suppressions d'emplois nL4N3BG3OC ** Instacart Inc CART.O : + 8,4 % BUZZ - Rebondissement de plus de 8 % par rapport à la clôture la plus basse depuis l'introduction en bourse nL4N3BG3SF ** Air Lease Corp AL.N : +0,8% BUZZ - Hausse suite à la mise à jour de l'activité du 3ème trimestre nL4N3BG3T3 ** Civitas Resources Inc CIVI.N : en hausse de 4,3% BUZZ - En hausse, Roth MKM augmente ses prévisions, dit qu'il n'est pas nécessaire de lever des fonds pour l'opération Vencer nL4N3BG3S3 ** Exact Sciences Corp EXAS.O : +2,8% BUZZ - Piper Sandler relève la valeur à "surpondérer" nL4N3BG3TV ** Startek Inc SRT.N : +29,1% BUZZ - Hausse suite à l'opération en numéraire de CSP Management nL4N3AY3BX ** Sanara MedTech Inc SMTI.O : +5,8% BUZZ - Hausse après la première vente d'un produit de greffe osseuse nL4N3BG3WT Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,45% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 1,22 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 1,24 Energie .SPNY en hausse de 0,46 Finance .SPSY en hausse de 0,96 Santé .SPXHC en hausse de 0,66 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,71 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,14% l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 1,40 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,76 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,94