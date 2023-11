LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Hologic, Blink Charging, Adobe

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 10 novembre - Les principaux indices de Wall Street ont progressé vendredi, la baisse des rendements des obligations du Trésor à plus long terme ayant stimulé les actions de croissance des grandes capitalisations, tandis que les investisseurs attendaient avec impatience les données économiques clés de la semaine prochaine pour obtenir davantage d'indications sur la trajectoire de la politique monétaire. .N A 13:31 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,87% à 34 186,55. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 1,25% à 4 401,55 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 1,71% à 13 753,067. Les trois premières valeurs du S&P 500 .PG.INX ont progressé en pourcentage: ** Hologic HOLX.O , en hausse de 6,2% ** KLA Corp KLAC.O , en hausse de 5,2% ** Advanced Micro Devices AMD.O , en hausse de 5,2% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Illumina Inc ILMN.O , en baisse de 10,3% ** Wynn Resorts WYNN.O , en baisse de 5,6% ** Walt Disney Co DIS.N , en baisse de 2,7% Les deux principales hausses du NYSE .PG.N : ** VIZIO Holding VZIO.N , +25% ** Ouster OUST.N , +21,6% Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N : ** Green Dot GDOT.N , en baisse de 36,6% ** Cano Health CANO.N , en baisse de 30,3% ** Local Bounti LOCL.N , en baisse de 25,2% Les deux plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Collective Audience CAUD.O , + 43,4 % ** Direct Digital DRCT.O , + 36,4 % Les deux premiers perdants du Nasdaq .PL.O : ** Plug Power PLUG.O , en baisse de 42,9% ** Treace Medical Concepts TMCI.O , en baisse de 40,5% ** Illumina Inc ILMN.O : baisse de 10,4% BUZZ - Chute après l'abaissement des prévisions de bénéfices annuels nL4N3CB3AC ** Walgreens Boots Alliance Inc WBA.O : +0,8% BUZZ - Remontée après une vente d'actions de 674 millions de dollars pour réduire la participation dans Cencora nL4N3CB2KC ** Hawaiian Electric Industries Inc HE.N : baisse de 17,1% BUZZ - Baisse suite au report de la publication des résultats trimestriels nL4N3CB2LN ** Trade Desk Inc TTD.O : baisse de 16,7% BUZZ - chute suite à des prévisions de revenus inférieures aux attentes pour le 4ème trimestre nL4N3CB2U4 ** TKO Group Holdings Inc TKO.N : -6,5% BUZZ - La vente des actions de Vince McMahon fait chuter le cours nL1N3CB10K ** Babcock & Wilcox Enterprises Inc BW.N : baisse de 54,8% BUZZ - Chute suite à une perte surprise au troisième trimestre nL4N3CB2VZ ** Plug Power Inc PLUG.O : baisse de 42,9% BUZZ - Chute après avoir émis des doutes sur la continuité de l'exploitation, une révision à la baisse par un courtier nL4N3C845E ** Wynn Resorts Ltd WYNN.O : baisse de 5,6% BUZZ - Les analystes soulignent les performances médiocres des opérations de Wynn à Macao, les actions chutent nL4N3CB38I ** Fortress Biotech Inc FBIO.O : baisse de 37,5% BUZZ - Les actions plongent après une offre très dilutive nL1N3CB15Q ** Newmont Corp NEM.N : baisse de 0,3% ** Barrick Gold Corp GOLD.N : baisse de 1,6% ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : baisse de 2,1 ** Gold Fields Ltd GFI.N : en baisse de 2,2% BUZZ - Les mineurs d'or chutent sur les signaux hawkish de Powell nL4N3CB30C ** Doximity Inc DOCS.N : en hausse de 14,7% BUZZ - Les prévisions de revenus pour 2024 augmentent nL4N3CB353 ** Hologic Inc HOLX.O : + 6,2 % BUZZ - Hausse du bénéfice trimestriel nL4N3CB32N ** Blink Charging Co BLNK.O : + 30,3 % BUZZ - Augmentation des prévisions de revenus nL4N3CB37P ** Real Good Food Co RGF.O : + 5,9 % BUZZ - Hausse des prévisions de ventes pour le quatrième trimestre nL4N3CB3AJ ** New York Community Bancorp NYCB.N : +0,3% BUZZ - Les actions sont en hausse, la Bourse étant optimiste quant à la nouvelle direction nL4N3CB38E ** Soho House Inc SHCO.N : -18,9% BUZZ - chute à son plus bas niveau depuis un mois après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires nL4N3CB3BO ** Devon Energy Corp DVN.N : hausse de 4,0 ** Phillips 66 PSX.N : + 2,4 % ** Valero Energy Corp VLO.N : hausse de 2,2 ** Chevron Corp CVX.N : +0,8% BUZZ - Le secteur de l'énergie américain progresse grâce aux prix du brut nL4N3CB34X ** Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : baisse de 4,6% BUZZ - Chute après l'échec de deux études de phase intermédiaire nL4N3CB3GM ** Aurora Cannabis Inc ACB.O : +4,7% BUZZ - Hausse du chiffre d'affaires au 3ème trimestre nL4N3CB3HH ** CommScope Holding Company Inc COMM.O : baisse de 8% BUZZ - Plusieurs courtiers ont réduit les prévisions de CommScope suite à la baisse du chiffre d'affaires du 3ème trimestre nL4N3CB3I4 ** Adobe Inc ADBE.O : +2,8% BUZZ - Gains après que le courtier BMO Capital ait augmenté son PT nL4N3CB3M1 ** Weatherford International PLC WFRD.O : +2,5% BUZZ - Gains après que BofA ait commencé avec une note haussière nL4N3CB3L1 ** Walt Disney Co DIS.N : baisse de 2,7% BUZZ - Les grèves retardent les films, Goldman revoit ses prévisions à la baisse nL4N3CB3K8 ** Hamilton Insurance Group Ltd HG.N : +0,3% BUZZ - Hausse de l'indice après une introduction en bourse en dessous de la fourchette nL1N3CB1RM ** Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : baisse de 40,5% BUZZ - Les actions chutent à leur plus bas niveau après une baisse au 3ème trimestre et une réduction des perspectives nL1N3CB1SD ** Cano Health Inc CANO.N : baisse de 30,3% BUZZ - Les actions chutent suite à une perte plus importante que prévu au troisième trimestre nL4N3CB3PF ** Tarsus Pharmaceutical Inc TARS.O : en hausse de 10% BUZZ - atteint son plus haut niveau en un mois grâce à une forte demande de gouttes ophtalmiques nL4N3CB3O5 ** ClearPoint Neuro Inc CLPT.O : baisse de 12,7% BUZZ - baisse suite à la réduction des prévisions de revenus pour l'année fiscale nL4N3CB3QI Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse communication de 1,35% Consommation .SPLRCD en hausse discrétionnaire de 1,32 Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,53 Energie .SPNY en hausse de 1,21 Finance .SPSY en hausse de 0,80 Santé .SPXHC en hausse de 0,21 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,93 Technologies de .SPLRCT en hausse l'information de 2,22 Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,98 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,83 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,39