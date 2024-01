LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Halozyme, Scorpio Tankers

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 16 janvier - Les principaux indices de Wall Street ont chuté mardi après que les résultats mitigés de Morgan Stanley et de Goldman Sachs aient mis les banques sous pression, tandis que les baisses de Boeing et d'Apple ont également pesé. .N A 13:31 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,61% à 37 363,32. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,34% à 4 767,55 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,30% à 14 928,313. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Advanced Micro Devices Inc AMD.OQ , en hausse de 7,6% ** O'Reilly Automotive Inc ORLY.OQ , en hausse de 4,5% ** Western Digital Corp WDC.OQ , en hausse de 3,8% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Boeing Co BA.N , en baisse de 8% ** Johnson Controls International PLC JCI.N , en baisse de 6,2% ** First Solar Inc FSLR.OQ , en baisse de 5,8% Les trois principales hausses du NYSE .PG.N : ** Altisource Asset Management Corp AAMC.N , + 42,9 % ** ETFMG US Alternative Harvest ETF MJUS.N , + 16,7 % ** Mega Matrix Corp MPU.N , + 14,5 % Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N : ** Spirit Airlines Inc SAVE.N , en baisse de 54,8% ** Gol Linhas Aereas Inteligentes SA GOL.N , en baisse de 31,9% ** Vince HoldingCorp VNCE.N , en baisse de 18% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Datchat Inc DATS.O , + 61,1% ** HomeStreetInc HMST.O , + 45,6% ** Sealsq Corp LAES.O , + 34,6% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Pono Capital Three Inc HOVR.O , en baisse de 45,3% ** Nubia Brand International Corp NUBI.O , en baisse de 27,8% ** AccelerateDiagnostics Inc AXDX.O , en baisse de 25,3% ** Apple Inc AAPL.O : baisse de 1,6% BUZZ - Baisse après avoir offert de rares remises sur l'iPhone en Chine nL4N3E63QV ** Boeing Co BA.N : baisse de 8,0% BUZZ - Atteint son plus bas niveau depuis 2 mois suite à la prolongation de l'immobilisation du 737 MAX 9 et à la dégradation de la note de Wells Fargo nL4N3E63OJ ** Goldman Sachs Group Inc GS.N : +0,9% BUZZ - Les bénéfices du 4ème trimestre sont en hausse nL4N3E62V8 ** Digital World Acquisition Corp DWAC.O : hausse de 14,8% ** Phunware Inc PHUN.O : + 296,7% BUZZ - Les actions liées à Trump bondissent après la victoire de l'ancien président dans l'Iowa nL4N3E6275 ** Fortinet Inc FTNT.O : baisse de 1,1% BUZZ - Les actions chutent après la dégradation de la note de Wells Fargo sur le ralentissement de la facturation nL4N3E62EJ ** Newmont Corp NEM.N : baisse de 3,4 ** AngloGold Ashanti Ltd AU.N : baisse de 5,2% ** Gold Fields Ltd GFI.N : en baisse de 4,3% BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le dollar américain et les rendements se renforcent nL4N3E63P6 ** Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : -3,2% BUZZ - Bernstein rétrograde l'action à 'market-perform' et réduit les prévisions nL4N3E62J8 ** Western Digital Corp WDC.O : en hausse de 3,8% BUZZ - La Deutsche Bank revoit à la hausse ses prévisions stratégiques nL4N3E62KM ** Allakos Inc ALLK.O : baisse de 59,7% BUZZ - Baisse après l'échec d'études sur le principal médicament contre les maladies de la peau nL4N3E62UH ** InMode Ltd INMD.O : +2,4% BUZZ - Hausse après que le bénéfice préliminaire du 4ème trimestre ait dépassé les estimations nL4N3E62VK ** Lowe Companies Inc LOW.N : hausse de 0,4 ** Home Depot Inc HD.N : +0,9% BUZZ - Les courtiers augmentent les prévisions de Home Depot et Lowe en raison de la tendance à la rénovation en 2024 nL4N3E62T0 ** Carrols Restaurant Group Inc TAST.O : +12,9% BUZZ - Le propriétaire de Burger King prend le contrôle de l'entreprise dans le cadre d'un accord de 1 milliard de dollars nL4N3E62YE ** Aclaris Therapeutics Inc ACRS.O : + 26,1 % BUZZ - La société s'envole après avoir entamé une revue stratégique de ses activités nL4N3E62Z9 ** Solid Biosciences Inc SLDB.O : +6,2% BUZZ - En hausse suite à l'obtention par la FDA de l'étiquette "orpheline" pour la thérapie génique de la maladie de Duchenne nL4N3E632J ** Applied Digital Corp APLD.O : baisse de 21,6% BUZZ - Chute, l'entreprise réduit ses perspectives pour l'année nL4N3E62P9 ** Dutch Bros Inc BROS.N : +0,5% BUZZ - Stifel devient optimiste sur les changements de direction nL1N3E61A7 ** Union Pacific Corp UNP.N : baisse de 0,2% ** Canadian National Railway Co CNI.N : en baisse de 0,7% ** Canadian Pacific Kansas City Ltd CP.N : stable BUZZ - Stifel voit une hausse limitée des actions pour les chemins de fer américains, réduit les prévisions nL4N3E63A6 ** Barrick Gold Corp GOLD.N : en baisse de 7,9% BUZZ - Baisse de la production d'or en 2023 nL4N3E63OQ ** Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : +5,0% BUZZ - Hausse suite à l'approbation par la FDA du médicament de Takeda contre les troubles neurologiques nL4N3E63BO ** Morgan Stanley MS.N : baisse de 4,5% BUZZ - Les actions prolongent leurs pertes; le directeur financier réaffirme ses objectifs stratégiques nL4N3E63L5 ** Teck Resources Ltd TECK.N : baisse de 1,5% BUZZ - Baisse de la production de cuivre en 2023 nL4N3E63LK ** PayPal Holdings Inc PYPL.O : baisse de 4,1% BUZZ - Les actions baissent suite à la dégradation de la note de Mizuho sur fond d'inquiétude concernant la concurrence nL4N3E63OG ** Nvidia Corp NVDA.O : hausse de 3,1 ** Coherent Corp COHR.N : +7,8% BUZZ - Barclays choisit les favoris pour la '2ème vague de l'IA', AMD en tête nL4N3E63W2 ** Prime Medicine Inc PRME.O : baisse de 14,1% BUZZ - Chute après que Stifel ait rétrogradé l'action à 'hold' et réduit le PT nL4N3E63S3 ** Synopsys Inc SNPS.O : +2,0% BUZZ - Les actions progressent suite à l'acquisition d'Ansys pour 35 milliards de dollars nL4N3E63F8 ** Boston Scientific Corp BSX.N : hausse de 0,7% ** Stryker Corp SYK.N : + 0,4% ** Alphatec Holdings Inc ATEC.O : +1,4% BUZZ - Piper Sandler voit un environnement macro positif pour la medtech nL4N3E63VX ** Alcoa Corp AA.N : baisse de 8,0% BUZZ - Chute de l'action UBS qui a été initiée avec une note de "vente" nL4N3E63XL ** CNX Resources Corp CNX.N : baisse de 1,6% ** EQT Corp EQT.N : baisse de 3,1 *new Fortress Energy Inc NFE.O : baisse de 0,9%* Tellurian Inc ** Tellurian Inc TELL.N : en baisse de 2,5% BUZZ - Les entreprises du secteur du gaz naturel chutent suite à des prévisions plus chaudes pour la fin du mois de janvier nL4N3E63Z5 *chevron Corp CVX.N : baisse de 1,9%* Exxon Mobil Corp CVX.N : baisse de 1,5% ** Exxon Mobil Corp XOM.N : baisse de 1,9 *coterra Energy Inc CTRA.N : baisse de 2,1%* Marathon Petroleum Corp ** Marathon Petroleum Corp MPC.N : -1,3% BUZZ - Le secteur de l'énergie américain chute, les investisseurs se concentrant sur le Moyen-Orient et les taux d'intérêt nL4N3E641A ** Revvity Inc RVTY.N : baisse de 1,5% BUZZ - Baisse après la rétrogradation d'UBS à "neutre" nL4N3E6410 ** Domino's Pizza Inc DPZ.N : +3,2% BUZZ - Gordon Haskett prévoit que Domino's et McDonald's bénéficieront d'une forte demande nL4N3E62XL ** Advanced Micro Devices Inc AMD.O : + 7,5 BUZZ - Les analystes de Wall Street se prononcent en faveur des valeurs technologiques, le sommet de 2021 est en vue nL1N3E01TL ** Cellectar Biosciences Inc CLRB.O : + 6,4 % BUZZ - Hausse des résultats positifs pour le traitement du cancer du pancréas nL4N3E6465 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,47% communication Consommation .SPLRCD en baisse de 0,23 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,45 Energie .SPNY en baisse de 1,89 Finance .SPSY en baisse de 0,59 Santé .SPXHC en baisse de 0,26% Industrie .SPLRCI en baisse de 0,89 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,18 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 1,06 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,35 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,29