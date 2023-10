LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-GeoVax Labs, Levi Strauss, Eli Lilly

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 5 octobre - Les principaux indices de Wall Street ont chuté jeudi, les données récentes indiquant que le marché de l'emploi reste tendu, tandis que les rendements du Trésor américain sont restés à des niveaux élevés. .N A 13:32 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,42% à 32 991,04. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,57% à 4 239,38 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,59% à 13 157,496. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Lamb Weston Holdings LW.N , en hausse de 9,6% ** EQT EQT.N , en hausse de 3,6% ** MarketAxess MKTX.O , en hausse de 3,3% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Clorox CLX.N , en baisse de 7,3% ** DexCom DXCM.OQ , en baisse de 6,2% ** AES AES.N , en baisse de 5,8% Les deux principales hausses du NYSE .PG.N : ** Euronav N.V. EURN.N , +15,8% ** Studio City International Holdings MSC.N , +11,1% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Maison Solutions MSS.O , + 113,5 % ** Orchard Therapeutics PLC ORTX.O , + 96,4 % ** SP Plus SP.O , + 45,8 % Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** VS Media Holdings VSME.O , en baisse de 39,8 % ** Bridgetown Holdings BTWN.O , en baisse de 36,1 % ** Cambium Networks CMBM.O , en baisse de 35,7 % ** Constellation Brands Inc STZ.N : baisse de 3,5% BUZZ - baisse avant la publication du rapport trimestriel jeudi matin nL1N3BA2CD ** Rivian Automotive Inc RIVN.O : baisse de 19,9% BUZZ - Le titre a connu sa pire journée depuis mars suite à l'annonce d'une dette convertible de 1,5 milliard de dollars nL4N3BB2NX ** MaxCyte Inc MXCT.O : baisse de 23,2% BUZZ - chute suite à de sombres perspectives de revenus pour l'année fiscale 23 nL4N3BB1PF ** Clorox Co CLX.N : baisse de 7,3% BUZZ - chute à son plus bas niveau depuis plus de 5 ans suite à une cyber-attaque et à des prévisions de pertes pour le premier trimestre nL4N3BB313 ** Peloton Interactive Inc PTON.O : baisse de 4,4 % BUZZ - Evercore réduit les prévisions de Peloton PT en raison des tendances incertaines de la demande nL4N3BB1RZ ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : baisse de 1,1 ** Devon Energy Corp DVN.N : baisse de 1,2 ** Callon Petroleum Co CPE.N : baisse de 1,6% BUZZ - Les compagnies pétrolières baissent sur des perspectives de demande incertaines nL4N3BB1SG ** Union Pacific Corp UNP.N : -1,1% BUZZ - Bernstein réduit Union Pacific PT en raison des dégâts causés par l'ouragan Hilary nL4N3BB1SB ** Johnson & Johnson JNJ.N : +0,7% BUZZ - RBC initie la couverture de J&J avec 'outperform' nL4N3BB1UJ ** J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O : baisse de 1,1% BUZZ - Bernstein relève les prévisions de J.B. Hunt avec une stabilisation des volumes nL4N3BB1VJ ** VinFast Auto Ltd VFS.O : +0,9% BUZZ - Gains avec un chiffre d'affaires trimestriel plus que doublé nL4N3BB1ZP ** Polaris Inc PII.N : baisse de 1,9% BUZZ - Baird réduit le PT de Polaris sur des perspectives prudentes dans un contexte de taux d'intérêt élevés nL4N3BB206 ** BioXcel Therapeutics Inc BTAI.O : baisse de 7,5% BUZZ - Chute après que Truist ait rétrogradé l'action à 'hold' nL4N3BB1ZV ** Euronav NV EURN.N : hausse de 15,8% BUZZ - Hausse de 7% suite à l'annonce d'un retrait de la cote nL8N3BB3F0 ** Tractor Supply Co TSCO.O : baisse de 0,7% BUZZ - Chute après l'abaissement de la note de Citigroup, PT réduit nL4N3BB252 ** Conagra Brands Inc CAG.N : baisse de 1,2% BUZZ - Baisse après que les ventes du premier trimestre aient manqué les estimations nL4N3BB28U ** Orchard Therapeutics Plc ORTX.O : en hausse de 96,4% BUZZ - Hausse suite à l'accord de rachat par le fabricant japonais de médicaments nL4N3BB2E3 ** SP Plus Corp SP.O : +45,8% BUZZ - Le rachat de Metropolis Technologies pour 1,5 milliard de dollars a permis d'atteindre le plus haut niveau historique nL4N3BB2YM ** Lineage Cell Therapeutics Inc LCTX.N : + 5,4 % BUZZ - Le traitement ophtalmologique a fait l'objet d'un essai préliminaire concluant nL4N3BB2GD ** Pinterest Inc PINS.N : +0,9% BUZZ - De nouveaux formats publicitaires vont générer une croissance du chiffre d'affaires en 2024 - Piper Sandler nL4N3BB2H0 ** Lamb Weston Holdings Inc LW.N : + 9,6 % BUZZ - Hausse des prévisions, amélioration du 1er trimestre nL4N3BB2LP ** Dell Technologies Inc DELL.N : baisse de 2,7% BUZZ - Croissance annuelle composée du chiffre d'affaires de 3-4% à long terme, baisse des actions nL4N3BB2M9 ** Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : en hausse de 3,2% BUZZ - Hausse de la valeur d'un médicament contre les maladies génétiques qui a atteint les objectifs de l'essai nL4N3BB2OU ** Lucid Group Inc LCID.O : baisse de 8,0% BUZZ - Lancement de la berline électrique Air, moins chère, baisse des actions nL4N3BB2QS ** Oragenics Inc OGEN.N : +1,4% BUZZ - Hausse des achats de thérapies neurologiques et de technologies nL4N3BB2RC ** Trivago N.V TRVG.O : baisse de 2,8% BUZZ - baisse suite au changement de CFO nL4N3BB2RM ** Construction Partners Inc ROAD.O : +1,9% BUZZ - Hausse sur des perspectives positives, les courtiers augmentent les PT nL4N3BB2S0 ** Buckle Inc BKE.N : baisse de 7,1% BUZZ - Baisse des ventes en septembre nL4N3BB2QP ** GeoVax Labs Inc GOVX.O : hausse de 4,6% BUZZ - Hausse après l'obtention d'un brevet américain pour un vaccin contre le VIH nL4N3BB2UN ** Sensata Technologies Holdings PLC ST.N : baisse de 3,4% BUZZ - Chute suite à une baisse du PT par un courtier nL4N3BB2XG ** Chesapeake Energy Corp CHK.O : hausse de 1,9% ** EQT Corp EQT.N : hausse de 3,6% *cheniere Energy Inc LNG.N : hausse de 1,1 % * New Fortress Energy Inc ** New Fortress Energy Inc NFE.O : +1,4% BUZZ - Les producteurs de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié augmentent suite à la hausse des prix des matières premières nL4N3BB2XW ** Nextera Energy Inc NEE.N : -3,3% BUZZ - KeyBanc se retire des marchés nL1N3BB1P6 ** Exxon Mobil Corp XOM.N : baisse de 2,1% BUZZ - Baisse après que TD Cowen ait réduit son objectif de bénéfice pour le troisième trimestre nL4N3BB33B ** Levi Strauss & Co LEVI.N : baisse de 2,1% BUZZ - L'action s'affaiblit avant la publication du rapport nL1N3BB1Y1 ** Eli Lilly and Co LLY.N : +1,2% BUZZ - Jefferies relève le PT d'Eli Lilly sur les ventes potentielles d'un médicament contre l'apnée du sommeil nL4N3BB359 ** Sigma Lithium Corp SGML.O : baisse de 7,9% BUZZ - Le COO quitte l'entreprise; les actions chutent nL4N3BB35T Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,48 communication Consommation .SPLRCD en baisse de 0,87 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 1,82 Energie .SPNY en baisse de 0,71 Finance .SPSY en baisse de 0,25 Santé .SPXHC en baisse de 0,13% Industrie .SPLRCI en baisse de 0,89 Technologies de .SPLRCT en baisse de 0,33 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 1,69 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,05% Services publics .SPLRCU en baisse de 1,10