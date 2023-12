LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-First Solar, Battalion Oil, Cano Health

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 15 décembre - Le S&P 500 a été modéré dans des échanges agités vendredi après que les commentaires d'un décideur politique aient atténué l'optimisme récent sur les réductions potentielles de taux l'année prochaine, bien que l'indice de référence ait été en passe de réaliser sa plus longue série de gains hebdomadaires en plus de six ans A 13:34 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,05% à 37 267,66. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,04% à 4 717,53 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,29% à 14 804,626. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** First Solar FSLR.O , en hausse de 5,2% ** Steel Dynamics STLD.O , en hausse de 5,2% ** Costco Wholesale COST.O , en hausse de 4,4% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Exelon EXC.O , en baisse de 5,5% ** Ameren AEE.N , en baisse de 4,1% ** Alexandria Real Estate Equities ARE.N , en baisse de 3,8% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Battalion Oil BATL.N , en hausse de 103,8% ** Compania de Minas Buenaventura S.A.A. BVN.N , en hausse de 25,7% ** Zim Integrated Shipping Services ZIM.N , en hausse de 16% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Northann Corp NCL.N , en baisse de 33,8% ** DDC Enterprise DDC.N , en baisse de 24,3% ** Cano Health CANO.N , en baisse de 14,5% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** LA Rosa Holdings LRHC.O , en hausse de 46,7% ** Verrica Pharmaceuticals VRCA.O , en hausse de 46,2% ** NCS Multistage Holdings NCSM.O , en hausse de 29,3% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Chanson International Holding CHSN.O , en baisse de 85,2% ** Inno Holdings INHD.O , en baisse de 84,4% ** Maison Solutions MSS.O , en baisse de 81,3% ** Nio Inc NIO.N : en hausse de 0,6% BUZZ - En hausse après que le fabricant de VE ait déclaré lancer la marque Firefly en Europe l'année prochaine nL4N3DA2F4 ** Alteryx Inc AYX.N : + 0,7 % BUZZ - Hausse après que Piper Sandler ait revu à la hausse le potentiel de chiffre d'affaires nL4N3DA2G2 ** BlackRock Inc BLK.N : baisse de 0,3% BUZZ - baisse après que J.P.Morgan ait rétrogradé l'action à 'neutre' nL4N3DA31X ** Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : baisse de 36,6% BUZZ - chute après la fixation du prix d'une offre de 50 millions de dollars nL1N3DA0SR ** Costco Wholesale Corp COST.O : en hausse de 4,4% BUZZ - Atteint un niveau record après des résultats positifs au premier trimestre, PT augmente nL4N3DA3RN ** Aadi Bioscience Inc AADI.O : baisse de 57,3% BUZZ - Baisse de la valeur d'une thérapie contre le cancer qui n'impressionne pas nL4N3DA2OL ** Verrica Pharmaceuticals Inc VRCA.O : en hausse de 46,2% BUZZ - Gains grâce à l'étude prometteuse d'un médicament contre les maladies de la peau au Japon nL4N3DA3OE ** STMicroelectronics NV STM.N : +1,3% BUZZ - Bien positionné pour le cycle baissier, moins de concentration de clients, UBS passe à "acheter" nL8N3DA3AZ ** General Electric Co GE.N : +1,1% BUZZ - Hausse après que Wells Fargo ait relevé le titre à "surpondérer" nL4N3DA2XD ** Darden Restaurants Inc DRI.N : baisse de 0,3% BUZZ - Les shorts se nourrissent des nouveaux signes baissiers de la technologie nL1N3D91XO ** Roku Inc ROKU.O : baisse de 6,2% BUZZ - Chute après la rétrogradation de la société de courtage à 'vendre' nL4N3DA3BE ** Nike Inc NKE.N : +0,5% BUZZ - Les courtiers augmentent les prévisions sur Nike avant les résultats du 2ème trimestre nL4N3DA31V ** Steel Dynamics Inc STLD.O : +5,2% BUZZ - Le bénéfice du 4ème trimestre est supérieur aux estimations, les actions bondissent nL4N3DA3QB ** Surgery Partners Inc SGRY.O : baisse de 6,7% BUZZ - Baisse de la participation de Bain dans l'offre secondaire nL1N3DA19G ** Blue Bird Corp BLBD.O : baisse de 3,0% BUZZ - Baisse de l'action après que le principal actionnaire ait prévu de réduire sa participation nL4N3DA31Y ** Alight Inc ALIT.N : -3,9% BUZZ - Dims on big block trade nL1N3DA251 ** CymaBay Therapeutics Inc CBAY.O : +0,8% BUZZ - Demande d'autorisation de mise sur le marché américain pour un médicament pour le foie; hausse des actions nL4N3DA377 ** Heritage Insurance Holdings Inc HRTG.N : baisse de 11,2% BUZZ - Chute après avoir fixé le prix de l'offre d'actions nL4N3DA3BQ ** Battalion Oil Corp BATL.N : + 103,8 % BUZZ - L'acquisition par Fury Resources fait grimper le cours de l'action nL4N3DA3DG ** Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : baisse de 1,9% BUZZ - Embauche de Marie Myers de HP Inc comme CFO; baisse de l'action HPE nL4N3DA3FL ** Constellation Energy Corp CEG.O : +2,0% BUZZ - Gains sur le plan de rachat d'actions de 1 milliard de dollars [nL4N3DA3I3 ** Chevron Corp CVX.N : baisse de 0,7% ** Marathon Petroleum Corp MPC.N : baisse de 2,0% ** Targa Resources Corp TRGP.N : baisse de 1,7% ** Halliburton Co HAL.N : -0,8% BUZZ - Le secteur de l'énergie américain recule alors qu'un responsable de la Fed tempère les espoirs de réduction des taux nL4N3DA3I8 ** Elanco Animal Health Inc ELAN.N : +0,6% BUZZ - Le secteur de l'énergie américain est en baisse alors qu'un investisseur activiste fait pression pour obtenir des changements nL4N3DA3PC ** Ameresco Inc AMRC.N : baisse de 5,2% BUZZ - Baisse de la note de BofA qui passe à 'neutre' nL4N3DA3JF ** GSK PLC GSK.N : baisse de 2,6% BUZZ - Baisse après que l'autorité de régulation de l'UE ait mis un terme au développement d'un médicament contre le cancer du sang nL4N3DA3HG ** Intel Corp INTC.O : +2,5% BUZZ - Hausse après que BofA ait relevé le prix de l'action à neutre en raison d'une forte valorisation nL4N3DA3M0 ** Tractor Supply Co TSCO.O : baisse de 2,9% BUZZ - baisse après que BofA soit devenu le seul baissier nL1N3DA1WF ** Lennar Corp LEN.N : -2,8% BUZZ - Baisse des marges brutes au 4ème trimestre; Jefferies signale des prix sombres nL4N3DA3BW ** Meta Platforms Inc META.O : hausse de 0,5 ** Advanced Micro Devices Inc AMD.O : hausse de 1,2 ** Broadcom Inc AVGO.O : +2,6% BUZZ - Midday tech: La hausse des puces, la Fed en berne alimentent les gains nL4N3DA3O8 ** Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : +2,9% BUZZ - L'action atteint son plus haut niveau en 4 mois après que le brokerage ait augmenté son PT nL4N3DA3SW ** Credicorp Ltd BAP.N : +5,1% BUZZ - Hausse après que JPM ait relevé sa pondération à "surpondérer" nL4N3CV44D Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,16% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,31 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS stable Energie .SPNY en baisse de 0,80 Finances .SPSY en baisse de 0,53 Santé .SPXHC en baisse de 0,85 Industrie .SPLRCI en baisse de 0,18 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,84 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,12 Immobilier .SPLRCR en baisse de 1,66 Services publics .SPLRCU en baisse de 1,59