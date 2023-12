LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Expedia, Moderna, HubSpot

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 12 décembre - Les principaux indices de Wall Street ont légèrement augmenté mardi, suite aux données sur l'inflation qui ont maintenu intactes les attentes d'une réduction des taux en mai, alors que les investisseurs attendent la décision politique de la Réserve fédérale plus tard dans la semaine. .N A 13:38 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,30% à 36.515,85. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,20% à 4 631,62 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,32% à 14 479,324. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Incyte INCY.O , en hausse de 9,1% ** Alaska Air Group ALK.N , en hausse de 5,1% ** Linde LIN.O , en hausse de 4,1% Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Oracle ORCL.N , en baisse de 11,9% ** Johnson Controls International JCI.N , en baisse de 7,2% ** SolarEdge Technologies SEDG.O , en baisse de 6,5% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Gaotu Techedu GOTU.N , plus 17,9% ** Cava Group CAVA.N , plus 16,7% ** Gannett Co GCI.N , plus 15,9% Les deux premiers perdants du NYSE .PL.N : ** Adit EdTech Acquisition ADEX.N , en baisse de 28,1% ** Local Bounti LOCL.N , en baisse de 15,3% Les deux plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** C4 Therapeutics CCCC.O , + 104,2% ** Aditxt ADTX.O , + 63,4% Les deux premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** CareCloud CCLDO.O , en baisse de 70,1% ** EF Hutton Acquisition EFHT.O , en baisse de 55% ** AstraZeneca PLC AZN.O : en hausse de 0,7% BUZZ - Augmentation suite à l'accord d'achat de la société américaine Icosavax nL4N3D71V2 ** Genmab A/S GMAB.O : baisse de 5,1% BUZZ - baisse de l'efficacité de l'Hexabody-CD38 lors d'un essai nL8N3D72G5 ** Novo Nordisk A/S NVO.N : baisse de 0,5% BUZZ - baisse suite à la lecture croisée d'Eli Lilly nL8N3D728V ** Oracle Corp ORCL.N : baisse de 11,9% BUZZ - chute après une prévision de revenus décevante nL4N3D72ZY ** Alphabet Inc GOOGL.O : baisse de 0,5% BUZZ - baisse après qu'Epic Games ait gagné un procès concurrence contre Google nL4N3D72AQ ** ADC Therapeutics SA ADCT.N : +2,0% BUZZ - Hausse suite aux résultats positifs d'un essai clinique pour une combinaison de médicaments contre le cancer lymphatique nL4N3D72H8 ** Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : baisse de 3,3% BUZZ - Raymond James réduit le PT de Frontier Group nL4N3D72ME ** Hasbro Inc HAS.O : baisse de 1,8% BUZZ - Suppression de 900 emplois en raison de la baisse de la demande pour les fêtes de fin d'année; les actions chutent nL4N3D72XS ** IN8bio Inc INAB.O : en hausse de 28,1% BUZZ - Les résultats positifs d'un essai clinique sur le traitement de la leucémie font grimper les actions nL4N3D72B4 ** Macy's Inc M.N : baisse de 7,2% BUZZ - Citi, sceptique sur l'opération de rachat de Macy's, la rétrograde à 'vendre' nL4N3D72QT ** Amgen Inc AMGN.O : +1,2% BUZZ - Hausse après que RBC ait relevé sa notation et augmenté ses prévisions nL4N3D72RJ ** Rio Tinto PLC RIO.N : hausse de 0,4% BUZZ - JPM voit la possibilité d'un virage vert pour les métaux et les mines à faible émission de carbone nL8N3D72ZG ** Kinetik Holdings Inc KNTK.N : baisse de 3.3% BUZZ - APA réduit sa participation nL1N3D715R ** Seagen Inc SGEN.O : en hausse de 3,3% BUZZ - Pfizer obtient l'approbation pour un rachat de 43 milliards de dollars nL4N3D72UKX ** Sun Country Airlines Holdings Inc SNCY.O : baisse de 6,4% BUZZ - Baisse du prix de vente des actions d'Apollo nL1N3D7179 ** Johnson Controls International PLC JCI.N : baisse de 7,2% BUZZ - Chute après que les résultats du 4ème trimestre aient manqué les estimations nL4N3D72YK ** C4 Therapeutics Inc CCCC.O : en hausse de 104,2% BUZZ - Hausse suite à un accord avec Merck pour développer des thérapies contre le cancer nL4N3D7302 ** Candel Therapeutics Inc CADL.O : + 43,9 % BUZZ - Hausse suite à l'obtention par la FDA d'un label 'fast track' pour une thérapie anticancéreuse nL4N3D7366 ** SilverBow Resources Inc SBOW.N : baisse de 8,8% BUZZ - Chute après l'annonce d'une augmentation de l'offre secondaire nL4N3D73MZ ** Gulfport Energy Corp GPOR.N : baisse de 2,1% BUZZ - Chute après l'annonce d'une transaction de bloc nL1N3D71HX ** HubSpot Inc HUBS.N : en hausse de 4,1% BUZZ - Hausse après que Piper Sandler ait relevé la note, augmenté le PT nL4N3D7375 ** Eagle Bulk Shipping Inc EGLE.N : +11,6% BUZZ - Hausse suite à l'opération de rachat par Star Bulk nL4N3D72XO ** McDonald Corp MCD.N : +0,3% BUZZ - Truist Securities relève le PT de McDonald's sur les plans de croissance des restaurants nL4N3D72Z4 ** Top Ships Inc TOPS.O : +2,2% BUZZ - Hausse des estimations de valeur d'actif net nL4N3D73B7 ** Airbnb Inc ABNB.O : baisse de 2.0% BUZZ - Baisse après que Barclays, Truist aient réduit les PT nL4N39C2IA ** Grocery Outlet Holding Corp GO.O : baisse de 5,3% BUZZ - Chute après le départ du directeur financier nL1N3D71RC ** Exxon Mobil Corp XOM.N : baisse de 1,9% ** Chevron Corp CVX.N : baisse de 1,4 *eQT Corp EQT.N : baisse de 2,7%* Marathon Petroleum Corp ** Marathon Petroleum Corp MPC.N : moins 0,8% BUZZ - Le secteur de l'énergie américain chute à cause de la baisse des prix du pétrole nL4N3D73FM ** Martin Marietta Materials Inc MLM.N : +1,5% BUZZ - Hausse après que JPM ait relevé la valeur de l'entreprise à "surpondérer" et augmenté les prévisions nL4N3D73H2 ** Centene Corp CNC.N : +3,0% BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfices pour 2024 nL4N3D73IL ** Moderna Inc MRNA.O : baisse de 5,5% BUZZ - Chute suite au départ du directeur commercial nL4N3D73HW ** SiriusXM Holdings Inc SIRI.O : +2,1% BUZZ - Hausse suite à la fusion de Liberty Media avec la société nL4N3D73LY ** CNX Resources Corp CNX.N : baisse de 2,4% ** New Fortress Energy Inc NFE.O : baisse de 2,3% ** Tellurian Inc TELL.N : baisse de 0,3% ** United States Natural Gas Fund LP UNG.N : en baisse de 4,6% BUZZ - Les entreprises du secteur du gaz naturel chutent en raison d'une production record et de prévisions météorologiques plus clémentes nL4N3D73MQ ** Expedia Group Inc EXPE.O : -2,9% BUZZ - Chute après que Barclays ait rétrogradé l'action à 'equal-weight' nL4N3D73MH ** Blue Bird Corp BLBD.O : hausse de 18,2% BUZZ - atteint son plus haut niveau depuis 6 mois après la publication d'un rapport sur les résultats supérieurs aux attentes nL1N3D728G ** Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : + 1,6 % BUZZ - Augmentation après que Jefferies ait initié une couverture avec 'buy' nL4N3D73TL Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,04% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,03 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS stable Energie .SPNY en baisse de 1,68 Finances .SPSY en hausse de 0,54 Santé .SPXHC en hausse de 0,41 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,41% Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,36 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,49 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,04 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,42%