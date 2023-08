LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Entreprises du secteur de l'énergie, mineurs de cuivre, entreprises du secteur du gaz naturel

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 Les principaux indices de Wall Street ont été mitigés lundi, le Nasdaq étant dopé par les gains de Nvidia en prévision de ses résultats cette semaine, tandis que les investisseurs attendaient une réunion des banquiers centraux pour obtenir plus d'indices sur la trajectoire des taux d'intérêt américains. .N A 11:33 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,49% à 34 332,11. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,01% à 4 370,19 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,49% à 13 355,296. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Palo Alto Networks PANW.O , en hausse de 16% ** Moderna Inc MRNA.O , en hausse de 8,4% ** Tesla Inc TSLA.O , en hausse de 4,7% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Insulet Corp PODD.O , en baisse de 3,3 % ** Advance Auto Parts AAP.N , en baisse de 3,1 % ** The Estee Lauder Companies EL.N , en baisse de 3 % Les trois principales hausses du NYSE .PG.N : ** Timber Pharmaceuticals TMBR.N , + 81,4 % ** Tupperware Brands TUP.N , + 19,9 % ** Sos SOS.N , + 18,9 % Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N : ** AMC Entertainment Holdings AMC.N , en baisse de 20,4% Les deux plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Growth for Good Acquisition GFGD.O , en hausse de 24,2% ** Orchestra BioMed Holdings OBIO.O , en hausse de 22% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** NAPCO Security Technologies NSSC.O , en baisse de 41,3% ** Jet.AI JTAI.O , en baisse de 23,5% ** Aditxt ADTX.O , en baisse de 15,9% ** Palo Alto Networks Inc PANW.O : en hausse de 16,1% BUZZ - Augmentation après des prévisions de facturation optimistes pour l'année fiscale et des résultats pour le quatrième trimestre nL4N3A23DU ** Nvidia Corp NVDA.O : +4,5% BUZZ - Hausse après que HSBC ait porté son PT au deuxième rang des plus élevés de Wall St nL4N3A22B8 ** NAPCO Security Technologies Inc NSSC.O : baisse de 41,3% BUZZ - baisse après que la société ait révélé une erreur comptable dans ses résultats précédents nL4N3A22ER ** Hecla Mining Co HL.N : baisse de 9,4% BUZZ - Hecla Mining chute après qu'un incendie dans une mine de l'Idaho ait eu un impact sur la production nL4N3A22JP ** Kenvue Inc KVUE.N : +0,9% BUZZ - J&J détient 9,5% du capital après l'offre d'échange d'actions nL4N3A23J1 ** VMware Inc VMW.N : +4,4% BUZZ - Le régulateur britannique autorise l'opération de 61 milliards de dollars de Broadcom nL4N3A22OX ** XPeng Inc XPEV.N : +9,1% BUZZ - BofA estime que le partenariat avec Volkswagen va renforcer la chaîne d'approvisionnement nL4N3A22WF ** Earthstone Energy Inc ESTE.N : + 14,8 % BUZZ - Hausse suite à l'accord de rachat avec Permian Resources nL4N3A22VF ** Nikola Corp NKLA.O : baisse de 22,7% BUZZ - Baisse suite à une offre de billets convertibles de 325 millions de dollars nL4N3A22TB ** Timber Pharmaceuticals Inc TMBR.N : + 81,4 % BUZZ - Les actions ont presque doublé suite à l'accord de rachat avec Leo Pharma nL4N3A233K ** AMC Entertainment Holdings Inc AMC.N : en baisse de 20,4% BUZZ - Glissement après qu'Antara Capital ait réduit sa participation dans les actions préférentielles de la société nL4N3A22XG ** AppLovin Corp APP.O : +1,5% BUZZ - Hausse après le rachat de 15 millions d'actions à KKR nL1N3A2119 ** Exelixis Inc EXEL.O : +0,8% BUZZ - Hausse après qu'un médicament contre le cancer ait atteint l'objectif d'un essai clinique de phase avancée nL4N3A230S ** Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : +2,2% BUZZ - Hausse après l'approbation par la FDA d'une dose plus élevée d'Eylea, un médicament pour les yeux nL4N3A23C1 ** Hess Corp COP.N : hausse de 0,1 ** Coterra Energy Inc CTRA.N : +0,6% BUZZ - Les entreprises du secteur de l'énergie progressent grâce à la réduction de l'offre et aux prix élevés du pétrole nL4N3A23ES ** Zoom Video Communications Inc ZM.O : +1,1% BUZZ - Des gains avant les résultats du second trimestre nL4N3A23G9 ** Rio Tinto PLC RIO.N : hausse de 0,4% ** BHP Group Ltd BHP.N : hausse de 0,4% ** Southern Copper Corp SCCO.N : +1,4% BUZZ - Les mineurs de cuivre augmentent grâce à la baisse du dollar qui fait grimper les prix du métal nL4N3A23FW ** Discover Financial Services DFS.N : baisse de 1,6% BUZZ - baisse après que Goldman Sachs ait réduit les prévisions nL4N3A23EK ** Tesla Inc TSLA.O : en hausse de 4,7% BUZZ - La valeur grimpe et met fin à une série de six jours de baisse nL4N3A23JN ** Phathom Pharmaceuticals Inc PHAT.O : +1,4% BUZZ - En hausse après avoir soumis des données supplémentaires pour un médicament bloquant l'acidité nL4N3A23K5 ** Freshpet Inc FRPT.O : -2,4% BUZZ - Nomination d'un investisseur activiste au conseil d'administration, baisse de l'action nL4N3A23F4 ** Newmont Corp NEM.N : en baisse de 0,3 ** Barrick Gold Corp GOLD.N : baisse de 0,3% ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : en baisse de 0,2% BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que la hausse des rendements obligataires pèse sur le lingot nL4N3A23KS ** Mueller Water Products Inc MWA.N : +2,1% BUZZ - Hausse après une transition de leadership nL4N39B33N ** Goldman Sachs Group Inc GS.N : baisse de 1,3% BUZZ - La vente d'une partie de ses activités de gestion de patrimoine est envisagée; les actions sont en baisse nL4N3A23L8 ** New Fortress Energy Inc NFE.O : hausse de 4,5 ** EQT Corp EQT.N : hausse de 1,7% ** Tellurian Inc TELL.N : hausse de 2,0% ** United States Natural Gas Fund LP UNG.N : +1,4% BUZZ - Les entreprises du secteur du gaz naturel gagnent du terrain grâce à la demande de climatiseurs en raison du temps chaud nL4N3A23K0 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,09 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,31 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,70 Energie .SPNY en baisse de 0,55 Finance .SPSY en baisse de 0,39 Santé .SPXHC en baisse de 0,15% Industrie .SPLRCI en baisse de 0,46 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,86 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,25 Immobilier .SPLRCR en baisse de 1,40 Services publics .SPLRCU en baisse de 1,12