LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Enphase, Evolent Health, Procter & Gamble

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 5 décembre - Les principaux indices de Wall Street ont été mitigés mardi, les investisseurs évaluant une nouvelle série de données économiques, y compris un rapport sur l'emploi, pour mesurer la probabilité d'une réduction des taux par la Réserve fédérale au début de l'année prochaine, tandis que les grandes capitalisations boursières ont rebondi après les pertes de la veille. .N À 13:31 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,19% à 36 137,44. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,05% à 4 567,28 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,19% à 14 212,722. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** MarketAxess Holdings Inc MKTX.O , en hausse de 5,8% ** J. M. Smucker Co SJM.N , en hausse de 4,5% ** CVS Health Corp CVS.N , en hausse de 4,1% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Charter Communications Inc CHTR.O , en baisse de 7,9% ** Albemarle Corp ALB.N , en baisse de 6,1% ** Sealed Air Corp SEE.N , en baisse de 5,4% Les deux principales hausses du NYSE .PG.N : ** Culp Inc CULP.N , +13,7% ** Adecoagro S.A AGRO.N , +12,4% Les deux principaux perdants du NYSE .PL.N : **DesignerBrands Inc DBI.N , en baisse de 33,6% ** Arena Group Holdings Inc AREN.N , en baisse de 16,3% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Clearmind Medicine Inc CMND.O , +50,7% ** Siyata Mobile Inc SYTA.O , +41,9% ** Chanson International Holding CHSN.O , +25,2% Les deux premiers perdants du Nasdaq .PL.O : ** Replimune Group Inc REPL.O , en baisse de 43,3 % ** OneMedNet Corp ONMD.O , en baisse de 28,7 % * Take-Two Interactive Software Inc REPL.O , en hausse de 25,2 % ** Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : baisse de 1,5% BUZZ - Les actions chutent après la publication de la bande-annonce du très attendu 'GTA VI' nL4N3D022H ** Robinhood Markets Inc HOOD.O : en hausse de 6,0% BUZZ - Hausse après avoir rapporté une augmentation des échanges de crypto-monnaies en novembre nL4N3D01ZA ** Virgin Galactic Holdings Inc SPCE.N : baisse de 1,8% BUZZ - Poursuite des pertes après le rapport de Richard Branson nL4N3D0270 ** CleanSpark Inc CLSK.O : hausse de 5,7% *riot Platforms Inc RIOT.O : +2,7% * Marathon Digital Holdings Inc ** Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : en hausse de 4,6% BUZZ - Les mineurs de bitcoin offrent toujours un point d'entrée 'attractif' - Bernstein nL4N3D02BT ** Albemarle Corp ALB.N : en baisse de 6,1% ** Livent Corp LTHM.N : -3,7% BUZZ - Piper Sandler déclasse Albemarle et Livent en raison des faibles perspectives du marché du lithium nL4N3D035A ** GitLab Inc GTLB.O : +13,4% BUZZ - Les courtiers revoient à la hausse les prévisions de résultats après un bénéfice surprise au troisième trimestre nL4N3D02E8 ** SpringWorks Therapeutics Inc SWTX.O : baisse de 6,6% BUZZ - Baisse suite à la fixation du prix d'une offre d'actions de 275 millions de dollars nL1N3D00PW ** CVS Health Corp CVS.N : +4,1% BUZZ - Hausse suite à une prévision de chiffre d'affaires 2024 optimiste nL4N3D02FP ** Designer Brands Inc DBI.N : -33,6% BUZZ - Atteint son plus bas niveau depuis 6 mois suite à la réduction de ses objectifs annuels nL4N3D038I ** Alibaba.com Ltd BABA.N : en baisse de 0,9% ** JD.com Inc JD.O : baisse de 2,0% *pinduoduo Inc PDD.O : baisse de 0,4%* Bilibili Inc ** Bilibili Inc BILI.O : -0,8% BUZZ - Les ADR chinois chutent suite à l'abaissement des perspectives de Moody's nL4N3D02RE ** Sphere Entertainment Co SPHR.N : -13,3% BUZZ - Baisse de l'offre de dette convertible de 225 millions de dollars nL1N3D010O ** Replimune Group Inc REPL.O : - 43,3 % BUZZ - Baisse après l'échec d'une étude de phase intermédiaire sur un médicament contre le cancer de la peau nL4N3D02OQ ** JM Smucker Co SJM.N : + 4,5 % BUZZ - La baisse des coûts et l'augmentation des prix entraînent une hausse des bénéfices nL4N3D02Q5 ** Allarity Therapeutics Inc ALLR.O : +3,8% BUZZ - En hausse car le médicament principal montre des bénéfices cliniques dans une étude de phase intermédiaire nL4N3D02VN ** America's Car-Mart Inc CRMT.O : baisse de 17,3% BUZZ - Chute après une perte surprise au 2ème trimestre nL4N3D0300 ** AutoZone Inc AZO.N : +0,1% BUZZ - Hausse après que le bénéfice du premier trimestre ait dépassé les estimations nL4N3D032I ** BILL Holdings Inc BILL.N : +0,1% BUZZ - Gains sur les plans de réduction d'effectifs et de restructuration nL4N3D033F ** Maxeon Solar Technologies Ltd MAXN.O : -2,5% BUZZ - Baisse suite à l'absence d'embauche d'un nouveau COO après le départ de l'actuel chef des opérations nL4N3D02ZG ** Merit Medical Systems Inc MMSI.O : -9,8% BUZZ - Baisse suite à l'annonce d'un accord de dette convertible de 550 millions de dollars nL1N3D01HJ ** Rio Tinto PLC RIO.N : baisse de 0,4% ** BHP Group Ltd BHP.N : baisse de 0,3% ** Southern Copper Corp SCCO.N : -2,7% BUZZ - Les mineurs de cuivre chutent suite à l'abaissement de la note de crédit de la Chine nL4N3D0375 ** Integral Ad Science Holding Corp IAS.O : -7,0% BUZZ - Le plus gros actionnaire de la société cherche à diluer sa participation nL4N3D02WV ** Prologis inc PLD.N : -1,6% BUZZ - Baisse de la note de Mizuho qui la rétrograde à 'neutre' et réduit le PT nL4N3D034V ** XPO Inc XPO.N : -2,8% BUZZ - rachète les centres de services de Yellow pour 870 millions de dollars; les actions chutent nL4N3D0373 ** Evolent Health Inc EVH.N : - 8,9 % BUZZ - Glissement de l'offre de billets convertibles de 350 millions de dollars nL1N3D01NB ** Apple Inc AAPL.O : +2,0% BUZZ - En hausse suite à la reprise de l'assemblage de l'iPhone par Foxconn en Inde nL4N3D037B ** Newmont Corp NEM.N : en baisse de 1,3% ** Barrick Gold Corp GOLD.N : baisse de 0,4% *gold Fields Ltd GFI.N : baisse de 0,6%* Harmony Gold Mining Co ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : baisse de 1,9% BUZZ - Les minières aurifères chutent à cause d'un dollar plus ferme nL4N3D0389 ** Procter & Gamble Co PG.N : -3,2% BUZZ - Baisse après que le fabricant de Gillette ait engagé une charge de 2,5 milliards de dollars nL4N3D03A4 ** Enphase Energy Inc ENPH.O : +1,1% BUZZ - Gains sur le lancement de nouveaux systèmes d'énergie domestique en Italie nL4N3D03DA ** Hoth Therapeutics Inc HOTH.O : +4,8% BUZZ - La fabrication d'un médicament candidat contre le cancer atteint son plus haut niveau en un mois nL4N3D031J ** Caesars Entertainment Inc CZR.O : en baisse de 4,7% BUZZ - Baisse des prévisions de Macquaire nL4N3D03GS ** IAMGOLD Corp IAG.N : baisse de 5,6% BUZZ - Baisse suite à l'achat de Vanstar pour 31 millions de $ nL4N3D03GW ** United Rentals Inc URI.N : -1,8% BUZZ - Baisse après la rétrogradation d'UBS à "neutre" nL4N3D03OJ ** Hecla Mining Co HL.N : baisse de 2,2% ** Coeur Mining Inc CDE.N : moins 2,1% ** Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : baisse de 1,3% ** MAG Silver Corp MAG.N : baisse de 2,3% BUZZ - Les mineurs d'argent chutent à cause d'un dollar plus fort nL4N3D03PF ** WPP PLC WPP.N : baisse de 0,7% BUZZ - GroupM prévoit un ralentissement de la croissance du marché publicitaire l'année prochaine nL4N3D03NR ** GoodRX Holdings Inc GDRX.O : baisse de 7,4% BUZZ - Les actions chutent après que CVS ait dévoilé un nouveau programme de remboursement des médicaments nL1N3D0258 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,14% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,42 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,50 Energie .SPNY en baisse de 1,07 Finance .SPSY en baisse de 0,48 Santé .SPXHC en baisse de 0,09 Industrie .SPLRCI en baisse de 0,59 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,56 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 1,12 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,69 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,64%