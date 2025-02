LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Eli Lilly, Krispy Kreme, PayPal

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

25 février - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement baissé mardi après que les actions des puces et des mégacaps aient été à la traîne, avec le leader de l'IA Nvidia en baisse un jour avant ses résultats trimestriels, alors que les préoccupations des investisseurs concernant les politiques commerciales de l'administration Trump ont atténué le sentiment du marché. .N ** Li Auto Inc LI.O : ** NIO Inc NIO.N : ** Xpeng Inc XPEV.N : BUZZ - Les actions de Li Auto à Hong Kong font leur plus grand bond en un an grâce au lancement de leur premier SUV électrique

nL2N3PG07J ** Zoom Communications Inc ZM.O : BUZZ - Baisse des perspectives de chiffre d'affaires en raison d'un ralentissement de la demande nL3N3PG0PZ ** Coinbase Global Inc COIN.O : ** Bitfarms Ltd BITF.O : ** Riot Platforms Inc RIOT.O : ** Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : BUZZ - Les valeurs cryptographiques chutent suite à la faiblesse du bitcoin nL3N3PG0U1

** Home Depot Inc HD.N : BUZZ - Chute après avoir annoncé des ventes annuelles de magasins comparables inférieures aux attentes nL3N3PG0Z5 ** Dominari Holdings Inc DOMH.O : BUZZ - Les fils de Trump investissent dans la société et la font monter en flèche nL3N3PG0U9 ** EverQuote Inc EVER.O : BUZZ - S'envole après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations nL3N3PG0XA ** JOYY Inc YY.O : BUZZ - Augmentation suite à l'accord de Baidu pour acheter l'activité de streaming en direct de la société nL3N3PG0YU ** Hims & Hers Health Inc HIMS.N : BUZZ - Glissement suite à l'annonce de l'arrêt de la version composée de Wegovy nL3N3PG0XL ** Amer Sports Inc AS.N : BUZZ - baisse après des prévisions annuelles largement inférieures aux attentes nL3N3PG0ZA ** Unity Software U.N : BUZZ - Baisse après l'annonce d'une augmentation de 600 millions de dollars de la valeur de l'emprunt convertible nL6N3PG0HC ** Civitas Resources Inc CIVI.N : BUZZ - chute après la publication d'un bénéfice inférieur à celui du quatrième trimestre nL3N3PG10V ** Metsera Inc MTSR.O : BUZZ - BofA commence à couvrir le développeur de médicaments pour la perte de poids Metsera avec la note 'achat'

nL3N3PG101 ** Newmont Corp NEM.N : ** Barrick Gold Corp GOLD.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** AngloGold Ashanti Ltd AU.N : BUZZ - Les mineurs d'or sont en baisse, les prix des lingots diminuent après avoir atteint un niveau record nL3N3PG111

** Planet Fitness Inc < PLNT.N >: BUZZ - Baisse des prévisions de ventes annuelles comparables, bénéfices inférieurs aux attentes nL3N3PG112

** Chegg Inc < CHGG.N >: BUZZ - chute, la concurrence de l'IA incitant à une révision stratégique nL3N3PG11Y

** Natera Inc < NTRA.O >: BUZZ - Chute suite à l'annulation d'un verdict de brevet de 96 millions de $ nL3N3PG12H ** Eli Lilly and Co LLY.N : BUZZ - Hausse suite au lancement de flacons à haute dose pour son médicament contre la perte de poids nL3N3PG119 ** Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : BUZZ - Chute suite à une erreur dans les résultats du 4ème trimestre nL3N3PG125 ** Beta Bionics Inc BBNX.O : BUZZ - BofA commence à couvrir le fabricant de dispositifs d'insuline Beta Bionics avec une note d'achat nL3N3PG140

** High Tide Inc HITI.O : BUZZ - Baisse après avoir suspendu l'acquisition de Purecan GmbH nL3N3PG13I ** Tempus AI Inc TEM.O : BUZZ - Baisse après un manque à gagner sur le chiffre d'affaires trimestriel nL3N3PG13R ** Integra LifeSciences Holdings Corp IART.O : BUZZ - Baisse suite à l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel insuffisant et de prévisions à la baisse pour le premier trimestre nL3N3PG13U ** Keurig Dr Pepper Inc KDP.O : BUZZ - Hausse des bénéfices et des ventes nettes au 4ème trimestre nL3N3PG131 ** PayPal Holdings Inc PYPL.O : BUZZ - Hausse après avoir dévoilé des objectifs de croissance à long terme nL3N3PG13T ** Harmony Biosciences Holdings Inc HRMY.O : BUZZ - Hausse des bénéfices et du chiffre d'affaires trimestriels nL3N3PG14I ** Cheesecake Factory Inc CAKE.O : BUZZ - baisse après le dévoilement d'un accord de dette convertible de 450 millions de dollars nL6N3PG0JG

** Organovo Holdings Inc ONVO.O : BUZZ - Hausse suite à l'acquisition du programme FXR par Eli Lilly nL3N3PG175

** Krispy Kreme Inc DNUT.O : BUZZ - Chute après des prévisions de revenus et de bénéfices pour 2025 inférieures aux estimations nL3N3PG185

** Cisco Systems Inc CSCO.O : BUZZ - Hausse suite à l'extension du partenariat avec Nvidia dans le domaine de l'IA nL3N3PG18J ** Sempra SRE.N : BUZZ - baisse après avoir abaissé ses prévisions de bénéfices pour 2025 et raté ses prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre nL3N3PG0WO ** Embraer SA ERJ.N : BUZZ - Remontée après une commande importante de la compagnie japonaise ANA nL2N3PG0HL

** Portillo Inc PTLO.O : BUZZ - Augmentation des prévisions de bénéfices annuels grâce à l'augmentation des prix des menus nL3N3PG18Y

** BlackSky Technology Inc BKSY.N : BUZZ - En hausse suite à l'obtention d'un contrat de plusieurs millions de dollars avec le gouvernement américain

nL3N3PG19N