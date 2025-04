LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Delta Air Lines, U.S. Steel Corp, Lincoln National

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

9 avril - Les principaux indices de Wall Street devaient ouvrir en forte baisse mercredi après que la Chine a annoncé de nouvelles taxes sur les produits américains, en représailles aux droits de douane réciproques du président Donald Trump qui sont entrés en vigueur plus tôt dans la journée. .N

** Rio Tinto PLC < RIO.N >: ** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >: BUZZ - JPM s'intéresse aux actions du cuivre et de l'or pour trouver des opportunités dans un marché faible nL3N3QN0KB

** Novartis AG < NVS.N. >: ** Sanofi SA < SNY.O >: ** Valneva SE < VALN.O >: ** Argenx SE < ARGX.O >: BUZZ - Les soins de santé européens chutent alors que Trump déclare que les droits de douane sur le secteur sont imminents

** Alibaba.com Ltd < BABA.N >: ** JD.com Inc < JD.O >: ** Pinduoduo Inc < PDD.O >: ** Bilibili Inc < BILI.O >:

BUZZ - Les actions chinoises sur les bourses américaines perdent leurs gains après que la Chine ait augmenté ses tarifs douaniers nL3N3QN1CC

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Barrick Gold Corp < GOLD.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent grâce aux tarifs douaniers "réciproques" et à la faiblesse du dollar nL3N3QN12Q

** Apple Inc < AAPL.O >: BUZZ - Hausse de l'indice Jefferies qui passe à 'Hold' en prévision d'une exemption tarifaire nL6N3QN0D1

** Gilead Sciences Inc < GILD.O >: ** Eli Lilly and Co < LLY.N >: ** Biogen Inc < BIIB.O >: ** Pfizer Inc < PFE.N >: BUZZ - Les fabricants de médicaments américains chutent alors que Trump menace à nouveau d'imposer des droits de douane

** Chevron Corp < CVX.N >: ** Exxon Mobil Corp < XOM.N >: ** Devon Energy Corp < DVN.N >:

BUZZ - Les entreprises américaines du secteur de l'énergie chutent alors que le pétrole est à son plus bas niveau depuis plus de 4 ans nL3N3QN17V

** Flagstar Financial Inc < FLG.N >: BUZZ - Selon Piper Sandler, le contact proactif avec les investisseurs aide Flagstar à surperformer nL3N3QN13I

** Wells Fargo & Co < WFC.N >: ** Morgan Stanley < MS.N >: ** Goldman Sachs Group Inc < GS.N >: ** Bank of America Corp < BAC.N >:

BUZZ - Les grandes banques américaines chutent face à l'escalade de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine nL6N3QN0LL

** Green Dot Corp < GDOT.N >: BUZZ - Northland relève le niveau de Green Dot à "surperformer" dans le cadre d'une révision stratégique nL6N3QN0L7

** Neogen Corp < NEOG.O >: BUZZ - Chute après que la société ait réduit ses prévisions de chiffre d'affaires annuel; le directeur général va démissionner

** Walmart Inc < WMT.N >: BUZZ - baisse après avoir maintenu ses prévisions annuelles et son objectif de ventes pour le premier trimestre nL6N3QN0LY

** Delta Air Lines Inc < DAL.N >: BUZZ - Remontée après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du T1 nL6N3QN0LU

** Ford Motor Co < F.N >: BUZZ - baisse après que Bernstein soit devenu baissier

** KKR & Co Inc < KKR.N >: ** Apollo Global Management Inc < APO.N >: ** Charles Schwab Corp < SCHW.N >: ** Invesco Ltd < IVZ.N >:

BUZZ - Les gestionnaires d'actifs américains chutent face à l'escalade de la guerre commerciale nL6N3QN0M3

** United States Steel Corp < X.N >: BUZZ - En hausse après le retrait par Ancora des nominations d'administrateurs chez le sidérurgiste nL3N3QN1AA

** Starbucks Corp < SBUX.O >: BUZZ - Jefferies reclasse Starbucks à 'hold' en raison d'une baisse limitée de la sous-performance de l'action nL6N3QN0BS

** Visa Inc < V.N >: ** Mastercard Inc < MA.N >: ** American Express Co < AXP.N >:

BUZZ - Les sociétés américaines de cartes de crédit chutent en raison de l'escalade des tensions commerciales nL3N3QN1BR

** APA Corp < APA.O >: BUZZ - Baisse des prix du pétrole, réduction de la production au premier trimestre nL3N3QN197

** vTv Therapeutics Inc < VTVT.O >: BUZZ - H.C. Wainwright démarre vTv Therapeutics avec 'buy' alors que l'étude sur les médicaments contre le diabète va reprendre

** Upstart Holdings Inc < UPST.O >: ** Pagaya Technologies Ltd < PGY.O >: ** Affirm Holdings Inc < AFRM.O >: ** PayPal Holdings Inc < PYPL.O >: BUZZ - Les fintechs américaines chutent alors que l'escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine prolonge la déroute du marché nL6N3QN0ME

** Coinbase Global Inc < COIN.O >: ** Robinhood Markets Inc < HOOD.O >: ** Riot Platforms Inc < RIOT.O >: ** Marathon Digital Holdings Inc < MARA.O >:

BUZZ - Les valeurs cryptographiques chutent alors que les investisseurs fuient les actifs plus risqués nL3N3QN1D4

** Lincoln National Corp < LNC.N >: BUZZ - L'investissement de 825 millions de dollars de Bain Capital a fait un bond nL3N3QN13H

** Nvidia Corp < NVDA.O >: ** Advanced Micro Devices Inc < AMD.O >: ** Broadcom Inc < AVGO.O >: ** Credo Technology Group Holding Ltd < CRDO.O >:

BUZZ - Les prévisions annuelles des fabricants de puces américains seront un "joker" dans le contexte des tarifs douaniers, selon TD Cowen nL3N3QN105

** Simply Good Foods Co < SMPL.O >: BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations nL6N3QN0NO