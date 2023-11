LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Croisiéristes, Freeline, GoodRx

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 22 novembre - Les principaux indices de Wall Street ont augmenté mercredi, aidés par les paris selon lesquels la Réserve fédérale a atteint la fin de ses hausses de taux et une baisse des rendements du Trésor à plus long terme, tandis que les traders évaluaient le dernier lot de données économiques. .N À 10:35 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,39% à 35 224,45. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,46% à 4 558,95 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,65% à 14 292,188. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** HP Inc HPQ.N , en hausse de 4,2% ** United Airlines Holdings Inc UAL.O , en hausse de 4,1% ** American Airlines Group Inc AAL.O , en hausse de 4% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Deere & Company DE.N , en baisse de 6,7% ** Autodesk Inc ADSK.O , en baisse de 4,8% ** Nvidia Corp NVDA.O , en baisse de 3,1% Les deux principales hausses du NYSE .PG.N : ** DDC Enterprise Ltd DDC.N , en hausse de 32,1% ** Signing Day Sports Inc SGN.N , en hausse de 21,1% Les deux principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Guess? Inc GES.N , en baisse de 9,2% ** Emeren Group Ltd SOL.N , en baisse de 9,2% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Scisparc Ltd SPRC.O , + 33,2% ** RYVYL Inc RVYL.O , + 27,6% ** CNS Pharmaceuticals Inc CNSP.O , + 18,9% Les deux premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Entrada Therapeutics Inc TRDA.O , en baisse de 21,4 % ** Mountain Crest Acquisition Corp. IV MCAF.O , en baisse de 17,8% ** Deere & Co DE.N : baisse de 6,7% BUZZ - Glissement après que la société ait vu son revenu net pour l'année fiscale 24 inférieur aux estimations nL4N3CN2F8 ** Guess Inc GES.N : moins 9,2% BUZZ - chute suite à des perspectives et des résultats en baisse nL4N3CN2E3 ** Autodesk Inc ADSK.O : baisse de 4,8% BUZZ - Chute après que les courtiers aient réduit les prévisions de croissance à long terme nL4N3CN2F5 ** Applied Materials Inc AMAT.O : hausse de 0,9% ** Lam Research Corp LRCX.O : hausse de 1,5 ** KLA Corp KLAC.O : hausse de 0,4% BUZZ - Les dernières réductions sectorielles pour les titres de puces auront lieu au premier trimestre, selon Redburn nL8N3CN3E2 ** Urban Outfitters Inc URBN.O : baisse de 10,1% BUZZ - Les courtiers ont réduit les prévisions de cours nL4N3CN2X2 ** Chevron Corp CVX.N : baisse de 1,0 ** Exxon Mobil Corp XOM.N : baisse de 1,2% ** SLB SLB.N : baisse de 1,5% ** Marathon Oil Corp MRO.N : moins 1,5% BUZZ - Les entreprises du secteur de l'énergie chutent alors que l'OPEP+ reporte sa réunion nL4N3CN2XE ** Clorox Co CLX.N : +1,4% BUZZ - Les entreprises du secteur de l'énergie chutent suite au report de la réunion de l'OPEP+ nL4N3CN2M9 ** GoDaddy Inc GDDY.N : +2,6% BUZZ - Hausse des prévisions de RBC, qui relève le prix de l'action à un niveau élevé nL1N3CN111 ** Virgin Galactic Holdings Inc SPCE.N : baisse de 5,9% BUZZ - baisse après que Morgan Stanley ait revu à la baisse la notation et réduit le PT nL4N3CN2QL ** Emeren Group Ltd SOL.N : baisse de 9,2% BUZZ - Baisse suite à une prévision de revenu négative nL4N3CN2N1 ** Carnival Corp CCL.N : hausse de 4% ** Royal Caribbean Group Cruises Ltd RCL.N : hausse de 2,6% ** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : + 3,5% BUZZ - Les opérateurs de croisières sont en hausse, Citigroup relance la couverture, augmente le PT nL4N3CN2S4 ** Freeline Therapeutics Holdings PLC FRLN.O : + 10,5 % BUZZ - Le rachat de l'entreprise par Syncona pour 28 millions de dollars nL4N3CN2UW ** GoodRx Holdings Inc GDRX.O : +4,7% BUZZ - Gains après le rachat de 12 millions d'actions par Spectrum nL1N3CN1CZ ** SciSparc Ltd SPRC.O : + 33,2 % BUZZ - Hausse suite à la fusion avec un importateur de véhicules et à la scission des activités pharmaceutiques nL4N3CN2RR ** Anavex Life Sciences Corp AVXL.O : +1,3% BUZZ - Hausse grâce à un brevet américain pour un traitement de l'insomnie et de l'anxiété nL4N3CN324 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 1,23% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,77 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,56 Energie .SPNY en baisse de 1,13 Finance .SPSY en hausse de 0,54 Santé .SPXHC en hausse de 0,39 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,02 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,51 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,04 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,72 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,08%