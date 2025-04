LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Compagnies pétrolières, grandes banques américaines, fintechs

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

4 avril -

La Chine a imposé de nouveaux droits de douane sur tous les produits américains en réponse aux mesures radicales de l'administration Trump, intensifiant ainsi la guerre commerciale à l'échelle mondiale. .N

** James Hardie Industries PLC < JHX.N >:

BUZZ - L'action plonge à son plus bas niveau depuis près de 2 ans alors que les inquiétudes concernant le rachat d'AZEK se poursuivent nL3N3QI08C

** GameStop Corp < GME.N >:

BUZZ - Le directeur général Ryan Cohen a augmenté sa participation dans l'entreprise nL3N3QI0HI

** Ameris Bancorp < ABCB.N >:

BUZZ - Piper Sandler reprend Ameris Bancorp avec une note de 'surpondération' nL3N3QI0HD

** Exxon Mobil Corp < XOM.N >: ** Chevron Corp < OXY.N >: ** Halliburton Co < HAL.N >: ** Schlumberger NV < SLB.N >:

BUZZ - Les compagnies pétrolières perdent encore du terrain, les prix du brut sont en baisse après l'annonce des tarifs douaniers chinois nL3N3QI0KW

** TowneBank < TOWN.O >:

BUZZ - Hovde Group relève le niveau de TowneBank à 'surperformer' suite à l'accord avec Old Point nL3N3QI0HM

** JPMorgan Chase & Co < JPM.N >: ** Bank of America Corp < BAC.N >: ** Goldman Sachs Group Inc < GS.N >: ** Wells Fargo & Co < WFC.N >:

BUZZ - Les grandes banques américaines s'effondrent suite à l'annonce des tarifs douaniers de rétorsion de la Chine

** Kraft Heinz Co < KHC.O >:

BUZZ - Chute après la rétrogradation de Citi à 'vendre' avant les résultats du 1er trimestre nL6N3QI0CL

** Nvidia Corp < NVDA.O >: ** Advanced Micro Devices Inc < AMD.O >: ** Broadcom Inc < AVGO.O >: ** Intel Corp < INTC.O >:

BUZZ - Les valeurs des puces américaines chutent après que la Chine ait imposé des tarifs douaniers nL3N3QI0L8

** Apple Inc < AAPL.O >: * Microsoft Corp < MSFT.O >: ** Microsoft Corp < MSFT.O >: ** Meta Platforms Inc < META.O >: ** Amazon.com Inc < AMZN.O >:

BUZZ - Les valeurs technologiques chutent après que la Chine ait riposté en imposant des droits de douane de 34% sur les produits américains nL3N3QI0LG

** American Express Co < AXP.N> : ** Visa Inc < V.N> : ** Mastercard Inc < MA.N> :

BUZZ - Les entreprises américaines de cartes de crédit chutent alors que les tarifs douaniers de la Chine accentuent les craintes d'un ralentissement des dépenses nL6N3QI0D0

** Alibaba Group Holding Ltd < BABA.N >: ** JD.com Inc < JD.O >: ** PDD Holdings Inc < PDD.O >: ** NetEase Inc < NTES.O >:

BUZZ - Les actions cotées aux Etats-Unis des sociétés chinoises de commerce électronique chutent à cause des contre-tarifs de la Chine nL3N3QI0MH

** Affirm Holdings Inc < AFRM.O >: ** Pagaya Technologies Ltd < PGY.O >: ** Upstart Holdings Inc < UPST.O >: ** PayPal Holdings Inc < PYPL.O >:

BUZZ - Les fintechs américaines chutent après que les tarifs douaniers de rétorsion de la Chine aient accentué les craintes de ralentissement des dépenses nL6N3QI0DH

** Flagstar Financial Inc < FLG.N >:

BUZZ - Citi relève Flagstar Financial à 'acheter', l'amélioration de la rentabilité se profilant à l'horizon

** Rio Tinto PLC < RIO.N >: BUZZ - Citi a relevé le niveau de Flagstar Financial à "acheter", l'amélioration de la rentabilité étant imminente: ** BHP Group Ltd < BHP.N >: ** Southern Copper Corp < SCCO.N >: ** Freeport-McMoRan Inc < FCX.N >:

BUZZ - Les mineurs de cuivre chutent à cause des craintes de récession nL3N3QI0O7

** Apollo Global Management Inc < APO.N >: ** Blackstone Inc < BX.N >: ** BlackRock Inc < BLK.N >: ** Charles Schwab Corp < SCHW.N >:

BUZZ - Les gestionnaires d'actifs américains chutent après que les tarifs douaniers de représailles de la Chine aient prolongé la baisse du marché nL6N3QI0E9

** GE Healthcare Technologies Inc < GEHC.O >:

BUZZ - La Chine impose des contrôles à l'exportation sur certains métaux de terres rares nL3N3QI0OU

** Fifth Third Bancorp < FITB.O >: BUZZ - chute suite à l'imposition par la Chine de contrôles à l'exportation de certains métaux de terres rares: ** M&T Bank Corp < MTB.N >: ** Keycorp < KEY.N >: ** Comerica Inc < CMA.N >:

BUZZ - Les banques régionales américaines chutent alors que la Chine riposte aux tarifs douaniers de Trump nL3N3QI0PO

** Nike Inc < NKE.N >: ** Capri Holdings Ltd < CPRI.N >: ** Tapestry Inc < TPR.N >: ** Deckers Outdoor Corp < DECK.N >:

BUZZ - Les entreprises américaines du luxe et de la chaussure chutent; la Chine riposte avec des droits de douane de 34%

** Merck & Co Inc < MRK.N >: ** Biogen Inc < BIIB.O >: ** Pfizer Inc < PFE.N >: ** Eli Lilly and Co < LLY.N >:

BUZZ - Les fabricants de médicaments américains chutent après les nouvelles mises en garde de Trump sur les tarifs douaniers

** RH < RH.N >:

BUZZ - La baisse de la note de BofA à "sous-performance" sur les risques tarifaires nL3N3QI0QQ

** Nordstrom Inc < JWN.N >:

BUZZ - Baisse après que Citigroup ait rétrogradé le titre à 'vendre' et réduit le PT nL6N3QI0FB

** Booking Holdings Inc < BKNG.O >:

BUZZ - BTIG lui attribue un 'buy', les actions augmentent

** DuPont De Nemours Inc < DD.N >:

BUZZ - L'autorité de régulation des marchés chinois lance une enquête nL3N3QI0RR

** Enbridge Inc < ENB.N >:

BUZZ - Citi commence à couvrir Enbridge avec la note 'buy' sur le potentiel de croissance à long terme nL6N3QI0F9