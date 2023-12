LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Coinbase Global, Spirit AeroSystems, Crown Castle

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 20 décembre - L'indice de référence S&P 500 et l'indice de référence Dow Jones sont restés pratiquement inchangés mercredi, les investisseurs reprenant leur souffle après un rallye déclenché par la probable réorientation de la Réserve fédérale vers une politique dovish, tandis que FedEx a chuté après avoir publié des perspectives sombres. .N A 13:31 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,13% à 37 606,18. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,15% à 4 775,44 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,38% à 15 059,945. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Alphabet Inc A GOOGL.OQ , en hausse de 3% ** Alphabet Inc C GOOG.OQ , en hausse de 2,9% ** CVS Health Corp CVS.N , en hausse de 2,6% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** FedEx Corp FDX.N , en baisse de 10,9% ** Aon Plc AON.N , en baisse de 5,9% ** DexCom Inc DXCM.OQ , en baisse de 4,2% Les trois principales hausses du NYSE .PG.N : ** Polished.Com Inc POL.N , en hausse de 715,1% ** System1 Inc SST.N , en hausse de 31,9% ** iShares Blockchain and Tech ETF IBLC.N , en hausse de 23,6% Les deux premiers perdants en pourcentage du NYSE .PL.N : ** Mobile Infrastructure Corp BEEP.N , en baisse de 11,1% ** FedEx Corp FDX.N , en baisse de 10,9% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Ebang International Holdings EBON.O , plus 40,6% ** Liquidia Corp LQDA.O , plus 39,5% ** Applied UV Inc AUVI.O , plus 37,7% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Infrared Cameras Holdings Inc MSAI.O , en baisse de 48,1% ** Nabors Energy Transition Corp VSTE.O , en baisse de 32% ** Jin Medical International ZJYL.O , en baisse de 27,1% ** Bluebird bio Inc BLUE.O : baisse de 44,2% BUZZ - Atteint son plus bas niveau historique après l'annonce du prix de l'action ordinaire nL4N3DF361 ** Cinemark Holdings Inc CNK.N : baisse de 2,7% BUZZ - Baisse après que le courtier Wells Fargo ait rétrogradé l'action à "sous-pondérer" nL4N3DF2K8 ** Passage Bio Inc PASG.O : plus 9,5% BUZZ - Hausse suite à des données positives sur le traitement de la démence nL4N3DF2S5 ** Discover Financial Services DFS.N : +1,3% BUZZ - Hausse après que Citigroup ait relevé le titre à 'achat' et augmenté le PT nL4N3DE3CG ** General Mills Inc GIS.N : baisse de 2,2% BUZZ - Baisse après avoir réduit les prévisions de ventes pour l'année fiscale nL4N3DF3GV ** Winnebago Industries Inc WGO.N : moins 2,2% BUZZ - Baisse suite à une erreur sur le bénéfice du premier trimestre nL4N3DF2V5 ** Aon PLC AON.N : baisse de 5,9% BUZZ - Atteint son plus bas niveau depuis 9 mois après un accord de 13,4 milliards de dollars pour l'achat d'un courtier d'assurance NFP nL4N3DF3GM ** Immunovant Inc IMVT.O : baisse de 8,6% BUZZ - chute après l'échec d'une thérapie auto-immune rivale nL4N3DF2Y3 ** Lowe's Companies Inc LOW.N : baisse de 0,7% BUZZ - Chute après la rétrogradation de Stifel à 'hold' nL4N3DF30P ** Alphabet Inc GOOGL.O : en hausse de 3,0% BUZZ - Atteint son plus haut niveau depuis deux mois après que Google ait annoncé la restructuration de son unité de vente d'annonces nL4N3DF371 ** Guardant Health Inc GH.O : baisse de 7,4% BUZZ - Chute après que le panel de la FDA ait programmé l'examen d'un test de dépistage du cancer nL4N3DF33L ** U.S. Bancorp USB.N : baisse de 1,9% BUZZ - baisse après que Stephens ait rétrogradé l'action à 'equal-weight' nL4N3DE3F8 ** Toro Co TTC.N : +9,7% BUZZ - Hausse des résultats du 4ème trimestre nL4N3DF369 ** Nikola Corp NKLA.O : plus 0.2% BUZZ - Gains sur un partenariat pour faire avancer l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène nL4N3DF385 ** Fulton Financial Corp FULT.O : +2,5% BUZZ - Hausse suite à un plan de rachat d'actions de 125 millions de dollars nL4N3DE3CF ** Natural Gas Services Group Inc NGS.N : +2,5% BUZZ - Stifel initie une couverture à "buy" nL4N3DF3DF ** Mosaic Co MOS.N : -3,6% BUZZ - Chute après une baisse des prévisions de ventes de potasse et de phosphates au 4ème trimestre nL4N3DF3CQ ** Virtus Investment Partners Inc VRTS.O : +3,8% BUZZ - Remontée après la prise en charge par Piper Sandler de la couverture avec "surpondération" nL4N3DF3B6 ** Crown Castle Inc CCI.N : +1,6% BUZZ - En hausse après l'examen de l'activité fibre et le remaniement du conseil d'administration nL4N3DF3CP ** DexCom Inc DXCM.O : baisse de 4,2% BUZZ - Baisse après que le CMS ait revu la couverture des dispositifs de glucose pour 2025 nL4N3DF3F1 ** Aclaris Therapeutics Inc ACRS.O : baisse de 5,3% BUZZ - Chute après un retard sur les données concernant un médicament contre les maladies de la peau nL4N3DF3FD ** Spirit AeroSystems Holdings Inc SPR.N : en hausse de 1,7% BUZZ - Gains avec Morgan Stanley qui passe à 'equal-weight' nL4N3DF3JF ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : baisse de 0,9% BUZZ - Les mines d'or chutent avant les données économiques américaines nL4N3DF3EO ** Ginkgo Bioworks Holdings Inc DNA.N : +2,2% BUZZ - Partenariat avec OneOne Biosciences; hausse des actions nL4N3DF3LM ** MacroGenics Inc MGNX.O : + 12,4 % BUZZ - L'action monte en flèche après que Citigroup l'ait reclassée à 'achat' et ait relevé son objectif de cours nL4N3DF3JD ** Coinbase Global Inc COIN.O : +4,5% BUZZ - Les valeurs cryptographiques progressent, le bitcoin atteint son plus haut niveau depuis 10 jours nL4N3DF3NF ** Micron Technology Inc MU.O : baisse de 1,8% BUZZ - Les analystes attendent une reprise de l'industrie nL1N3DF215 ** Caterpillar Inc CAT.N : +1,5% BUZZ - Stifel relève le PT de Caterpillar sur la demande du secteur de la construction nL4N3DF3OO Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 1,53% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,27 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,93 Energie .SPNY en hausse de 0,69 Finance .SPSY en baisse de 0,15% Santé .SPXHC en baisse de 0,14% Industrie .SPLRCI en baisse de 0,07 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,21 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,22 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,55 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,24%