LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Cintas Corp, Carnival, Tri Pointe Homes

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 21 décembre - Les dernières données ont renforcé les attentes d'une baisse des coûts d'emprunt l'année prochaine, tandis que le fabricant de puces Micron a progressé après avoir donné des prévisions optimistes. .N À 13:32 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,39% à 37 225,75. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,49% à 4 721,51 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,71% à 14 882,56. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** MicronTechnology MU.OQ , en hausse de 6,9% ** CarnivalCorporation CCL.N , en hausse de 6% ** VF Corp VFC.N , en hausse de 5,6% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Paychex Inc PAYX.OQ , en baisse de 6,4% ** ParamountGlobal PARA.OQ , en baisse de 2,8% ** Warner Bros. Discovery WBD.OQ , en baisse de 2,4% Les trois principales hausses du NYSE .PG.N : ** Triumph Group TGI.N , + 32,5 % **DavisSelectEquityETF DUSA.N , + 18,1 % ** AlticeUSA Inc ATUS.N , + 13,8 % Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N : ** Polished.Com Inc POL.N , en baisse de 47,5% ** CanoHealth CANO.N , en baisse de 19,5% ** BlackBerryLtd BB.N , en baisse de 13,8% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** SmartForLife SMFL.O , + 231,3 % ** Lottery.Com LTRY.O , + 187 % ** InfraredCamerasHoldings MSAI.O , + 169,1 % Les deux premiers perdants du Nasdaq .PL.O : ** BYTE Acquisistion Corp BYTS.O , en baisse de 44,7% ** Revelstone Capital Acquisition Corp RCAC.O , en baisse de 42,2% ** BlackBerry Ltd BB.N : en baisse de 14,1% BUZZ - Les ADRs chutent alors que les prévisions de revenus du 4ème trimestre sont inférieures aux estimations nL4N3DG246 ** Micron Technology Inc MU.O : en hausse de 6,9% BUZZ - Les résultats sont en hausse, les prévisions sont supérieures aux attentes nL4N3DG22H ** Boeing Co BA.N : + 0,1 BUZZ - En hausse suite à une information selon laquelle la Chine approuverait la première livraison de 787 depuis avril 2021 nL4N3DG2AQ ** Calliditas Therapeutics AB CALT.O : + 11,2 BUZZ - Hausse suite à l'approbation par la FDA américaine d'un médicament contre les maladies rénales nL4N3DG2C7 ** CarMax Inc KMX.N : + 3,9 BUZZ - Hausse des bénéfices au 3ème trimestre nL4N3DG2H8 ** Spotify Technology SA SPOT.N : +2,5% BUZZ - Pivotal estime que Spotify semble avoir gagné la guerre de l'audio streaming et passe à 'acheter' nL4N3DG2EJ ** Clene Inc CLNN.O : baisse de 41,0 BUZZ - Down after FDA says ALS drug data insufficient for accelerated approval nL4N3DG2JP ** Immunovant Inc IMVT.O : + 7,2 BUZZ - Le succès d'un médicament contre l'auto-immunité lors d'un essai clinique de phase intermédiaire nL4N3DG2HF ** Albemarle Corporation ALB.N : +1,0 BUZZ - Gains après que Citi ait augmenté le PT nL4N3DG368 ** Newmont Corporation NEM.N : + 0,2% BUZZ - Les mineurs d'or gagnent alors que l'attention se tourne vers les données économiques américaines nL4N3DG2L4 ** Warner Bros. Discovery Inc WBD.O : baisse de 2,4% BUZZ - L'accord potentiel entre Warner Bros Discovery et Paramount se heurte à des obstacles - brokerage nL4N3DG2ZO ** Hookipa Pharma HOOK.O : 72,8% de hausse BUZZ - La société Gilead augmente sa participation nL4N3DG2NU ** Salesforce Inc CRM.N : + 2,0 BUZZ - Hausse de Morgan Stanley qui relève le cours de l'action et augmente le prix de vente à un niveau supérieur à celui de la bourse nL4N3DG2OS ** Energy Fuels UUUU.A : +7,2% BUZZ - Hausse suite au démarrage de la production d'uranium en Arizona et en Utah nL4N3DG2P7 ** Triumph Group Inc TGI.N : + 31,1 BUZZ - Hausse suite à la vente de l'unité Product Support nL4N3DG2PL ** Emeren Group Ltd SOL.N : + 10,8 BUZZ - Hausse suite à la vente d'actifs solaires en Hongrie nL4N3DG2S0 ** Annexon Inc ANNX.O : + 20,5 BUZZ - La société Annexon Inc ANNX.O : +20,5% BUZZ - La société Annexon Inc ANNX.O : +20,5% BUZZ - La société Annexon Inc nL4N3DG2SM ** Delta Airlines DAL.N : +1,2% BUZZ - Les compagnies aériennes se préparent à la haute saison des voyages aux Etats-Unis; les contrats à terme sur le pétrole sont en baisse nL4N3DG2OF ** Performance Shipping Inc PSHG.N : +4,8% BUZZ - Hausse après la signature d'un contrat d'affrètement à temps avec Marathon Petroleum nL4N3DG327 ** Carnival Corporation CCL.N : + 5,3 BUZZ - Hausse après un chiffre d'affaires supérieur à celui du 4ème trimestre et une perte moins importante que prévu nL4N3DG34C ** Cintas Corporation CTAS.O : + 5,3 BUZZ - Le titre atteint un niveau record après la hausse de ses prévisions annuelles nL4N3DG3AW ** Chesapeake Energy CHK.O : +1,2% BUZZ - Les stocks de gaz naturel augmentent grâce à des prévisions météorologiques plus froides et à la hausse des exportations nL4N3DG3AT ** Tri Pointe Homes TPH.N : + 2,1 BUZZ - Gains sur le plan de rachat d'actions de 250 millions de dollars nL4N3DG3IF ** Southern Copper SCCO.N : +2,5% BUZZ - Les mineurs de cuivre gagnent sur un dollar plus faible nL4N3DG3HO ** First American Financial FAF.N : baisse de 2,8 BUZZ - Chute après un incident de cybersécurité nL4N3DF3B4 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,69 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,80 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,04 Energie .SPNY en baisse de 0,14 Finance .SPSY en hausse de 0,30% Santé .SPXHC en hausse de 0,73 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,55% Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,53 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,61 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,16 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,20