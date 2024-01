LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Bullfrog AI, Sinclair, Humana

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 17 janvier - Les principaux indices de Wall Street ont chuté mercredi, la hausse des rendements des obligations du Trésor ayant exercé une pression sur les grandes capitalisations après la publication de données positives sur les ventes au détail en décembre, ce qui a tempéré les espoirs de voir la Réserve fédérale lancer sa campagne de réduction des taux d'intérêt dès le mois de mars. .N A 13:32 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,45% à 37 192,84. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,96% à 4 720,27 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 1,22% à 14 762,509. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Humana Inc HUM.N , en hausse de 3,4% ** Johnson Controls International PLC JCI.N , en hausse de 3,2% ** UnitedHealth Group Inc UNH.N , en hausse de 2,1% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Boston Properties Inc BXP.N , en baisse de 5,1% ** Healthpk Properties Inc PEAK.N , en baisse de 4,6% ** Ventas Inc VTR.N , en baisse de 4,6% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Cazoo Group Ltd CZOO.N , plus 23,2% ** FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund GQRE.N , plus 11,3% ** TrueShares Technology AI & Deep Learning ETF LRNZ.N , plus 11,1% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Spirit Airlines Inc SAVE.N , en baisse de 24,2% ** Cano Health Inc CANO.N , en baisse de 18,1% ** Pinstripes Holdings Inc PNST.N , en baisse de 17% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Bullfrog AI Holdings Inc BFRG.O , +34,6% ** LQR House Inc LQR.O , +29,5% ** Mountain Crest Acquisition Corp MCAF.O , +27,2% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O : ** TransCode Therapeutics Inc RNAZ.O , en baisse de 37,9 % ** Adagene Inc ADAG.O , en baisse de 25,9 % ** New Horizon Aircraft Ltd HOVR.O , en baisse de 24,3 % ** Alibaba.com Ltd BABA.N : baisse de 1,4 ** JD.com Inc JD.O : baisse de 5,2 *pinduoduo Inc PDD.O : baisse de 2,0% * Bilibili Inc ** Bilibili Inc BILI.O : -3,7% BUZZ - Les ADRs chinoises chutent après que les faibles données économiques affectent les actions locales nL4N3E72MH ** Spirit Airlines Inc SAVE.N : -24,2% BUZZ - Le juge fédéral bloque la fusion avec JetBlue nL4N3E72SJ ** SunPower Corp SPWR.O : -3,8% BUZZ - Baisse suite à l'adoption d'un plan de restructuration en raison du ralentissement des ventes nL4N3E72WM ** Albemarle Corp ALB.N : -3,5% BUZZ - Baisse suite à des charges jusqu'au T1 2024, faiblesse du marché du lithium nL4N3E747Q ** Newmont Corp NEM.N : baisse de 3,2 ** AngloGold Ashanti Ltd AU.N : baisse de 2,0% ** Gold Fields Ltd GFI.N : baisse de 1,7 ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : en baisse de 6,3% BUZZ - Les minières aurifères en baisse après les commentaires hawkish de la Fed nL4N3E73YL *northrop Grumman Corp NOC.N : en baisse de 0,2% * RTX Corp RTX.N : en baisse de 1,5% ** RTX Corp RTX.N : baisse de 0,6% ** Triumph Group Inc TGI.N : en baisse de 1,3% BUZZ - Baird rétrograde RTX, Northrop Grumman à 'neutre' nL4N3E72YE ** Mattel Inc MAT.O : -3,2% BUZZ - Morgan Stanley dégrade les perspectives pour 2024 nL4N3E734W ** Morgan Stanley MS.N : baisse de 2,2% BUZZ - Chute des résultats du 4ème trimestre qui ont conduit à une baisse de la notation des courtiers nL4N3E731K ** Skechers USA Inc SKX.N : +0,3% BUZZ - Wedbush annonce une forte croissance en 2024 et augmente ses prévisions nL4N3E735N ** Alector Inc ALEC.O : baisse de 13,6% BUZZ - Le prix de l'offre d'actions de 75 millions de dollars chute nL1N3E71I8 ** Teladoc Health Inc TDOC.N : baisse de 4,8% BUZZ - Chute après que D.A. Davidson ait réduit sa notation sur le ralentissement de la croissance nL4N3E740L ** TuSimple Holdings Inc TSP.O : -46,7% BUZZ - La société annonce son intention de retirer ses actions de la cote nL4N3E73AY ** Evolus Inc EOLS.O : en hausse de 18,9% BUZZ - Hausse du chiffre d'affaires préliminaire du 4ème trimestre nL4N3E740I ** Moderna Inc MRNA.O : baisse de 4,3% BUZZ - Leerink dit que la capacité de Moderna à atteindre ses prévisions en 2024 est 'discutable' nL4N3E73GY ** Charles Schwab Corp SCHW.N : baisse de 1,7 BUZZ - Baisse du bénéfice trimestriel nL4N3E73FC ** Chevron Corp CVX.N : baisse de 0,7% *exxon Mobil Corp XOM.N : baisse de 0,9% * Occidental Petroleum Corp OXOM.N : baisse de 0,9% ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : baisse de 0,8% ** ConocoPhillips COP.N : baisse de 1,5% BUZZ - Le secteur américain de l'énergie chute en raison des inquiétudes sur la demande et de l'appréciation du dollar nL4N3E7496 ** Camping World Holdings Inc CWH.N : baisse de 3,2% BUZZ - Baisse suite à la révision des activités de Good Sam nL4N3E73TK ** Definitive Healthcare Corp DH.O : - 8,5 BUZZ - baisse suite au départ du directeur général nL4N3E73NZ *tesla Inc TSLA.O : baisse de 3,6% * Definitive Healthcare Corp DH.O : baisse de 8,5% BUZZ - baisse suite à la démission du directeur général BUZZ - Chute après des baisses de prix en Allemagne nL4N3E73IO ** Southern Copper Corp SCCO.N : baisse de 1.6% *ero Copper Corp ERO.N : baisse de 0.8% * Hudbay Minerals Inc SCCO.N : baisse de 1.6% * Ero Copper Corp ERO.N : baisse de 0.8% ** Hudbay Minerals Inc HBM.N : baisse de 2,6% BUZZ - Les minières de cuivre baissent, l'économie chinoise morose fait pression sur le métal rouge nL4N3E73US ** MSCI Inc MSCI.N : baisse de 1,6% BUZZ - Les actions baissent, Spruce Point est à découvert nL4N3E73W6 ** Big 5 Sporting Goods Corp BGFV.O : baisse de 10,6% BUZZ - Le titre atteint son plus bas niveau depuis trois ans suite à une perte plus importante au 4ème trimestre nL4N3E73RW ** MasTec Inc MTZ.N : - 4,1 BUZZ - Baird revoit à la baisse la valeur de l'action en raison de vents contraires persistants nL1N3E71RT ** Bullfrog AI Holdings Inc BFRG.O : hausse de 34,6% BUZZ - Gagne en valeur grâce aux premiers résultats d'un accord de recherche avec le Lieber Institute nL4N3E73S8 ** Tigo Energy Inc TYGO.O : baisse de 6,5 BUZZ - baisse suite à des estimations préliminaires négatives pour le chiffre d'affaires du 4ème trimestre nL4N3E73S9 ** Ford Motor Co F.N : baisse de 2,6% BUZZ - Baisse suite aux problèmes de coûts et de qualité mis en avant par UBS nL4N3E743D ** Jin Medical International Ltd ZJYL.O : - 18,2 BUZZ - Chute après la publication d'une position courte par Culper Research nL4N3E7444 ** Sinclair Inc SBGI.O : hausse de 13,1 BUZZ - La société progresse après le règlement d'un litige et le renouvellement de l'affiliation à Fox nL1N3E7220 ** Discover Financial Services Inc DFS.N : baisse de 1.5% BUZZ - Les actions sont en baisse avant le rapport trimestriel nL1N3E728A Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 1,15 communication Consommation .SPLRCD en baisse de 1,54 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,35 Energie .SPNY en baisse de 0,98 Finance .SPSY en baisse de 0,55 Santé .SPXHC en baisse de 0,25 Industrie .SPLRCI en baisse de 0,82 Technologies de .SPLRCT en baisse de 1,10 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,97 Immobilier .SPLRCR en baisse de 2,78 Services publics .SPLRCU en baisse de 2,14%