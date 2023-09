LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Boston Scientific, Rockwell Medical, Visa

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 Le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté à leur plus bas niveau depuis plus d'un mois jeudi, la hausse des rendements du Trésor ayant fait chuter les valeurs de croissance après que la Réserve fédérale ait annoncé une nouvelle hausse des taux d'intérêt cette année. .N A 13:32 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,40% à 34 302,9. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,88% à 4 363,36 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,98% à 13 336,949. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX sont: ** FedEx FDX.N , en hausse de 5,1% ** Fox FOXA.O , en hausse de 3,6% ** Valero Energy VLO.N , en hausse de 3,4% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Charles River Laboratories International CRL.N , en baisse de 6,1% ** Alexandria Real Estate Equities ARE.N , en baisse de 5,7% ** Boston Properties BXP.N , en baisse de 4,7% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage sont ** Cato CATO.N , en hausse de 8,7% Le plus grand perdant du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Can Fite Biopharma CANF.N , en baisse de 13,2% Le plus grand perdant du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Safe and Green Development Corporation SGDVV.O , en baisse de 50,4% ** Broadcom Inc AVGO.O : en baisse de 1,3% BUZZ - Chute suite à une information selon laquelle Google envisagerait d'abandonner co en tant que fournisseur de puces d'intelligence artificielle; hausse de Marvell nL4N3AX2AK ** Warner Bros Discovery Inc WBD.O : hausse de 1,4% ** Paramount Global PARA.O : + 2,1 % *walt Disney Co DIS.N : +1,0% * Netflix Inc ** Netflix Inc NFLX.O : + 0,4% BUZZ - En hausse sur le rapport de la grève des scénaristes proche d'un accord nL4N3AX2DG *newmont Corp NEM.N : en baisse de 0.8% * Barrick Gold Corp GOLD.N : en hausse de 0.8% ** Barrick Gold Corp GOLD.N : baisse de 1,8% ** Gold Fields Ltd GFI.N : baisse de 3,2 ** AngloGold Ashanti Ltd AU.N : baisse de 1.0% BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que la Fed renforce ses perspectives de taux plus élevés et plus longs nL4N3AX2IW ** Enovix Corp ENVX.O : +1,1% BUZZ - Hausse après l'acquisition du fabricant coréen de batteries RouteJade nL4N3AX2IM ** FedEx Corp FDX.N : +5,1% BUZZ - Hausse des bénéfices et des prévisions nL4N3AX2K9 ** Boston Scientific Corp BSX.N : +0,5% BUZZ - Prévisions à la hausse pour la croissance des ventes; les courtiers augmentent le PT nL4N3AX2OM ** Greenbrier Companies Inc GBX.N : + 4,4 % BUZZ - Les commandes trimestrielles de wagons d'une valeur de 1,9 milliards de dollars nL4N3AX2QJ ** D.R. Horton Inc DHI.N : baisse de 3,0% BUZZ - Baisse après le changement de directeur général nL4N3AX2S2 ** Cisco Systems Inc CSCO.O : moins 4,2% BUZZ - Chute après l'accord de 28 milliards de dollars pour Splunk nL4N3AX3KY ** KB Home KBH.N : -2,0% BUZZ - Baisse des ventes au 3ème trimestre, baisse des prévisions nL4N3AX2VL ** Fifth Third Bancorp FITB.O : baisse de 0,7% ** Bank of New York Mellon Corp BK.N : baisse de 0,9% *comerica Inc CMA.N : baisse de 0,8% * Bank New York Mellon Corp BK.N : baisse de 0,9 BUZZ - Les banques américaines poursuivent leur mauvaise passe après la réunion de la Fed nL4N3AX3PT ** Transcat Inc TRNS.O : baisse de 11,1% BUZZ - Glissements sur l'offre d'actions nL1N3AX14T ** Travere Therapeutics Inc TVTX.O : baisse de 41,8% BUZZ - Le médicament pour le rein n'atteint pas l'objectif secondaire de l'essai nL4N3AX2XQ ** Applied Molecular Transport Inc AMTI.O : +1,7% BUZZ - Hausse suite à l'accord de fusion avec Cyclo Therapeutics nL4N3AX2XI ** Union Pacific Corp UNP.N : baisse de 0,4 ** Norfolk Southern Corp NSC.N : baisse de 1,1 BUZZ - Evercore ISI réduit le PT pour les chemins de fer sur les vents de volume de FY23 nL4N3AX39Z *iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT.O : baisse de 2,2% * iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF TLT.O : baisse de 2,2% ** iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF.O : en baisse de 0,6% *iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF LQD.N : baisse de 0,8% * iShares iBoxx Highlanding Bond ETF ** iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF HYG.N : -0,4% BUZZ - Les ETFs obligataires tombent à des plus bas pluriannuels alors que les rendements augmentent en raison de la Fed hawkish nL4N3AX3C1 ** Samsara Inc IOT.N : -3,8% BUZZ - Chute suite à l'opinion de Spruce Capital 'strong sell' nL4N3AX3CV ** LifeMD Inc LFMD.O : +2,3% BUZZ - Hausse suite à une collaboration pour un meilleur accès aux médicaments contre la ménopause nL4N3AX3IO *fox Corp FOXA.O : hausse de 3,6% * News Corp NWSA.O : hausse de 2,3% ** News Corp NWSA.O : + 2,3% BUZZ - Hausse après le départ de Murdoch, remplacé par son fils nL4N3AX3IA ** Rockwell Medical Inc RMTI.O : +3,2% BUZZ - Hausse suite à l'achat de produits modifiés BUZZ - Hausse suite à la modification du contrat d'achat de produits nL4N3AX30J ** MediWound Ltd MDWD.O : hausse de 6,0% ** Vericel Corp VCEL.O : hausse de 5,0 BUZZ - En hausse suite à la disponibilité aux États-Unis de leur médicament contre les brûlures nL4N3AX3LW ** 89bio Inc ETNB.O : hausse de 1,6% BUZZ - Hausse suite à l'obtention par la FDA d'un statut de 'breakthrough therapy' pour le traitement de la NASH nL4N3AX3NL ** Teck Resources lTD TECK.N : baisse de 3,4 BUZZ - Le groupe indien JSW ralentit le processus d'acquisition d'une participation dans une unité de charbon nL4N3AX3RJ ** Sellas Life Sciences Group Inc SLS.O : hausse de 3,3 BUZZ - Le succès d'un médicament contre le cancer du sang dans le cadre d'une étude préliminaire nL4N3AX3PD *lGI Homes Inc LGIH.O : baisse de 3,4% * Toll Brothers Inc ** Toll Brothers Inc TOL.N : baisse de 2,7 ** KB Home KBH.N : baisse de 2,0% ** Pultegroup Inc PHM.N : - 2,9 % BUZZ - Les constructeurs de maisons sous-performent la faiblesse du marché boursier nL1N3AX1SL *immix Biopharma Inc IMMX.O : +9,5% * Immix Biopharma Inc IMMX.O : +9,5% BUZZ - En hausse grâce à l'étiquette de "médicament orphelin" accordée par la FDA à un traitement contre les maladies du sang nL4N3AX3QB ** Novavax Inc NVAX.O : baisse de 1,8 BUZZ - Les actions chutent pour la deuxième journée; la décision de l'EMA sur son vaccin COVID est attendue en octobre nL4N3AX3QR ** Visa Inc V.N : baisse de 1,6 BUZZ - L'action atteint son plus bas niveau depuis un mois dans une faible journée pour les marchés nL4N3AX3RR ** LendingClub Corp LC.N : baisse de 1,4% ** Block Inc SQ.N : baisse de 4,4 ** PayPal Holdings Inc PYPL.O : - 3,1 % BUZZ - Les titres Fintech en baisse après que la Fed ait mis en garde contre des taux d'intérêt plus élevés pour une période plus longue nL4N3AX3QX ** Extra Space Storage Inc EXR.N : moins 2,3% ** National Storage Affiliates Trust NSA.N : baisse de 3,0% BUZZ - Morgan Stanley réduit ses prévisions sur les REIT de self-stockage, les actions chutent nL4N3AX3BQ Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,70 communication Consommation .SPLRCD en baisse de 1,91 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,79 Energie .SPNY en baisse de 0,44 Finance .SPSY en baisse de 1,11% Santé .SPXHC en baisse de 0,58 Industrie .SPLRCI en baisse de 0,90 Technologies de .SPLRCT en baisse de 0,58 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 1,34 Immobilier .SPLRCR en baisse de 2,18 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,21