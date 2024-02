LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Boeing, Chemours, C3.ai

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 29 février - Les principaux indices boursiers de Wall Street ont progressé jeudi, alors qu'une mesure clé de l'inflation s'est avérée conforme aux estimations, ce qui a renforcé les espoirs de réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine au cours du premier semestre de l'année. .N A 10:34 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était stable à 38 924,95. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,29% à 5 084,28 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,65% à 16 051,145. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Hormel Foods HRL.N , en hausse de 10,9% ** Enphase Energy ENPH.O , en hausse de 6% ** Advanced Micro Devices AMD.O , en hausse de 5,6% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Xcel Energy XEL.O , en baisse de 6,3% ** Bath & Body Works BBWI.N , en baisse de 4,6% ** Constellation Energy CEG.O , en baisse de 3,1% Les deux principales hausses du NYSE .PG.N : ** Tutor Perini TPC.N , en hausse de 29,4% ** Bright Scholar Education Holdings BEDU.N , en hausse de 28,6% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N : ** The Chemours Company CC.N , en baisse de 40,2% ** Endava PLC DAVA.N , en baisse de 35,1% ** Snowflake SNOW.N , en baisse de 19,5% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Enveric Biosciences ENVB.O , + 146 % ** Inseego INSG.O , + 36,8 % ** Adial Pharmaceuticals ADIL.O , + 30,9 % Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** NWTN NWTN.O , en baisse de 41,6% ** Ironwood Pharmaceuticals IRWD.O , en baisse de 39,1% ** Xometry XMTR.O , en baisse de 38,6% ** AMC Entertainment Holdings Inc AMC.N : baisse de 11,6% BUZZ - baisse suite à une perte plus importante que prévu au 4ème trimestre; la consommation de trésorerie continue nL3N3FE2ZO ** WeightWatchers International Inc WW.O : baisse de 23,6% BUZZ - baisse suite à la décision d'Oprah Winfrey de céder sa participation et de quitter le conseil d'administration nL3N3FE361 ** Okta Inc OKTA.O : en hausse de 20,4% BUZZ - La société monte en flèche après de solides perspectives pour l'année fiscale 2025 nL3N3FE38K ** Boeing Co BA.N : en baisse de 1,6% BUZZ - Chute après la publication d'un rapport sur l'examen par le DOJ de l'explosion du MAX 9 d'Alaska Airlines nL3N3FE394 ** Catalyst Pharmaceuticals Inc CPRX.O : + 9,8 % BUZZ - Rebondit après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du 4ème trimestre nL3N3FE3H0 ** Figs Inc FIGS.N : baisse de 16,1% BUZZ - Baisse après la démission du CFO, prévisions de la demande annuelle nL3N3FE3F5 ** Snowflake Inc SNOW.N : -19,5% BUZZ - chute après une faible prévision de chiffre d'affaires au 1er trimestre nL3N3FE396 ** Duolingo Inc DUOL.O : en hausse de 19,4% BUZZ - bondit suite à des prévisions de revenus optimistes pour 2024 nL3N3FD5N8 ** Chemours Co CC.N : en baisse de 40,2% BUZZ - chute après un second report des résultats et un remaniement de la direction nL3N3FE3I4 ** Birkenstock Holding PLC BIRK.N : baisse de 5,0% BUZZ - chute suite à un avertissement sur les marges pour l'année fiscale 2024 nL3N3FE4YT ** Sterling Check Corp STER.O : +25,3% BUZZ - S'envole suite à l'acquisition de 2,2 milliards de dollars par First AdvantageS'envole suite à l'acquisition de 2,2 milliards de dollars par First Advantage nL3N3FE3OF ** C3.ai AI.N : +23,7% BUZZ - La société monte en flèche après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires du 3ème trimestre nL3N3FE3SP *albemarle Corp ALB.N : hausse de 5,4% * Arcadium Lithium PLC ALB.N : hausse de 5,5% *arcadium Lithium PLC ALTM.N : +7,2% * Lithium Americas Corp ** Lithium Americas Corp LAC.N : hausse de 10,9% ** Sociedad Química y Minera de Chile SQM.N : plus 11,3% BUZZ - Les mineurs de lithium cotés aux Etats-Unis augmentent après que les prix du carbonate aient augmenté en Chine nL3N3FE3RM ** Hormel Foods Corp HRL.N : +10,9% BUZZ - Meilleure journée en quatre ans après la publication des résultats du premier trimestre nL3N3FE4SO ** Viking Therapeutics Inc VKTX.O : baisse de 12,4% BUZZ - Baisse après le lancement d'une offre d'actions de 550 millions de dollars nL2N3FE19J ** Best Buy Co Inc BBY.N : +4,6% BUZZ - Remontée après une baisse moins importante que prévu des ventes au 4ème trimestre nL3N3FE3XA ** Pure Storage Inc PSTG.N : +19,0% BUZZ - Hausse après des prévisions optimistes et des résultats du 4ème trimestre supérieurs aux attentes nL3N3FE3W4 ** Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT.O : baisse de 3,5% BUZZ - Baisse suite à une transaction boursière de 150 millions de dollars nL2N3FE1CY ** Bath & Body Works Inc BBWI.N : baisse de 4,6% BUZZ - Chute après des prévisions à la baisse pour 2024 nL3N3FE400 ** Olaplex Holdings Inc OLPX.O : baisse de 6,2% BUZZ - Les actions chutent après des prévisions de ventes médiocres pour 2024 nL3N3FE3UK ** New Fortress Energy Inc NFE.O : +10,8% BUZZ - Le terminal GNL de Barcarena est maintenant opérationnel, les actions augmentent nL3N3FE3Y3 ** Ironwood Pharmaceuticals Inc IRWD.O : baisse de 39,1% BUZZ - Le traitement des maladies de l'intestin n'atteint pas les objectifs secondaires de l'essai nL3N3FE43T ** Canadian Natural Resources Ltd CNQ.N : hausse de 3,5 % BUZZ - Hausse après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du quatrième trimestre nL3N3FE51E ** First Advantage Corp FA.O : baisse de 9,8% BUZZ - baisse suite à l'achat de Sterling Check, prévisions en baisse nL3N3FE4AW ** Tenet Healthcare Corp THC.N : +2,4% BUZZ - Hausse suite à la vente de deux hôpitaux nL4N3EL2ZF ** Milestone Pharmaceuticals Inc MIST.O : baisse de 12,2% BUZZ - Glisse sur une offre d'actions à forte décote nL2N3FE1PT ** Schrodinger Inc SDGR.O : baisse de 18,0% BUZZ - baisse sur le chiffre d'affaires du 4ème trimestre baisse sur le chiffre d'affaires du 4ème trimestre nL3N3FE4N2 ** Children's Place Inc PLCE.O : hausse de 6,1 % BUZZ - Hausse suite à un accord de financement de 78,6 millions de dollars avec Mithaq Capital nL3N3FE4KK ** Papa John's International Inc PZZA.O : + 8,1 % BUZZ - Hausse des bénéfices au 4ème trimestre grâce à une demande américaine soutenue et à une baisse des coûts nL3N3FE4OL ** DoubleVerify Holdings Inc DV.N : baisse de 15,6 % BUZZ - Chute suite à des prévisions de revenus faibles pour l'année fiscale; les courtiers réduisent leur PT nL3N3FE4GG ** LivePerson Inc LPSN.O : baisse de 40,4% BUZZ - chute à son plus bas niveau depuis 15 ans suite à des prévisions négatives nL3N3FE524 ** Janux Therapeutics Inc JANX.O : hausse de 6,5% BUZZ - Hausse après une augmentation de capital nL2N3FE1ZA ** Newmont Corp NEM.N : hausse de 4,7 ** Barrick Gold Corp GOLD.N : hausse de 2,6% ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : hausse de 3,0% ** AngloGold Ashanti Ltd AU.N : +3,1% BUZZ - Les mineurs d'or augmentent, le lingot atteint son plus haut niveau depuis un mois et le dollar baisse [] Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,82% [] [] Les communication 11 principaux secteurs de l'indice S&P 500 Consommation .SPLRCD en hausse de 0,47 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,47 Energie .SPNY en hausse de 0,23 Finance .SPSY en baisse de 0,05 Santé .SPXHC en baisse de 0,74 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,02 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,83 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,60 Immobilier .SPLRCR en hausse de 1,04 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,06%