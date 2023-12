LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Biomerica, Netflix, SunPower

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 18 décembre - Les indices boursiers américains ont légèrement augmenté lundi, les valeurs pétrolières progressant après que les attaques croissantes en mer Rouge aient fait grimper les prix du brut, tandis que les actions de U.S. Steel ont grimpé en flèche après un accord de rachat d'une valeur de 14,9 milliards de dollars. .N À 13:35 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,06% à 37 326,23. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,56% à 4 745,63 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,69% à 14 916,122. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Etsy Inc ETSY.OQ , en hausse de 5,3% ** Hasbro Inc HAS.OQ , en hausse de 3,7% ** Meta Platforms META.OQ , en hausse de 3,5% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** VF Corp VFC.N , en baisse de 7% ** Paramount Global PARA.OQ , en baisse de 3,6% ** United Airlines Holdings Inc UAL.OQ , en baisse de 2,6% Les deux principales hausses du NYSE .PG.N : ** Cazoo Group CZOO.N , en hausse de 58,8% ** United States Steel Corp X.N , en hausse de 27,4% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N : ** Gaotu Techedu Inc GOTU.N , en baisse de 20,6% ** Masonite International Corp DOOR.N , en baisse de 18,2% ** Bright Health Group Inc BHG.N , en baisse de 17,1% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Invivyd Inc IVVD.O , + 114,2 % ** LQR House LQR.O , + 56,4 % ** Cuentas Inc CUEN.O , + 55,8 % Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** PureCycle Technologies Inc PCT.O , en baisse de 41,2 % ** Structure Therapeutics Inc GPCR.O , en baisse de 40,1 % ** SunPower Corp SPWR.O , en baisse de 35,7 % ** GSK PLC GSK.N : en hausse de 1,4% BUZZ - La combinaison de médicaments contre le cancer atteint son objectif principal lors d'un essai clinique de phase avancée nL4N3DD1W9 ** Golden Ocean Group Ltd GOGL.O : +0,9% BUZZ - Les pétroliers norvégiens augmentent alors que les turbulences du canal de Suez pourraient faire grimper les taux nL8N3DD1TP ** New York Community Bancorp Inc NYCB.N : -2,4% BUZZ - KBW réduit la valeur de New York Community Bancorp en raison de la pression sur les bénéfices à court terme nL4N3DD1WJ ** Illumina Inc ILMN.O : +2,1% BUZZ - La décision de céder Grail, le fabricant de tests de dépistage du cancer, est à l'origine de cette hausse nL4N3DD21X ** Nio Inc NIO.N : +4,6% BUZZ - Hausse après l'accord pour recevoir 2,2 milliards de dollars de l'investisseur d'Abu Dhabi CYVN nL4N3DD21Y ** Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT.O : +4,1% BUZZ - La FDA américaine approuve un médicament contre les maladies de la peau nL4N3DD255 ** Ebix Inc EBIX.O : baisse de 62,3% BUZZ - chute après le dépôt d'une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11 nL4N3DD39R ** Blink Charging Co BLNK.O : + 3,1 % BUZZ - Gains après que le fonds spéculatif Citadel ait révélé sa participation dans le fabricant de chargeurs pour véhicules électriques nL4N3DD299 ** United States Steel Corp X.N : + 27,4 % BUZZ - L'acquisition de 14,9 milliards de dollars par Nippon Steel fait bondir l'action nL4N3DD32Q ** VF Corp VFC.N : en baisse de 7,0% BUZZ - chute après qu'un cyber-incident ait perturbé les opérations pendant la période des fêtes de fin d'année nL4N3DD3O4 ** Checkpoint Therapeutics Inc CKPT.O : moins 42,2% BUZZ - chute après le refus de la FDA d'approuver une thérapie contre le cancer de la peau nL4N3DD2KU ** Micron Technology Inc MU.O : +0,3% BUZZ - Les courtiers augmentent les prévisions à l'approche des résultats du premier trimestre nL4N3DD2GR ** Masonite International Corp DOOR.N : baisse de 18,2% BUZZ - Acquisition de PGT Innovations pour un montant de 3 milliards de dollars; les actions chutent nL4N3DD2OL ** NRx Pharmaceuticals Inc NRXP.O : + 23,2 % BUZZ - La FDA autorise les essais chez l'homme pour un médicament contre les infections urinaires nL4N3DD2QA ** Adobe Inc ADBE.O : +2,2% BUZZ - Hausse après l'abandon de la transaction de 20 milliards de dollars avec Figma nL4N3DD2RV ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : +1,4% BUZZ - Les sociétés pétrolières gagnent du terrain, les prix du brut augmentant en raison des inquiétudes sur l'offre après l'attaque de la Mer Rouge nL4N3DD2S7 ** Scorpio Tankers Inc STNG.N : +2,0% BUZZ - Les valeurs maritimes augmentent, les compagnies redirigeant leurs navires après les attaques en Mer Rouge nL4N3DD2TR ** Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : baisse de 19,4% BUZZ - Baisse de régime suite à l'échec d'une thérapie pour les maladies du foie lors d'un essai de phase intermédiaire nL4N3DD2XM ** Solaredge Technologies Inc SEDG.O : -3,3% BUZZ - chute suite à la levée de doutes sur la continuité de l'exploitation nL4N3DD351 ** Structure Therapeutics Inc GPCR.O : baisse de 40,1% BUZZ - La pilule contre le diabète n'ayant pas répondu aux attentes en matière de perte de poids lors de l'essai, la société plonge nL4N3DD2T1 ** Archer-Daniels-Midland Co ADM.N : -1,5% BUZZ - Chute après la rétrogradation de BMO à 'market perform' nL4N3DD2SP ** ZimVie Inc ZIMV.O : + 43,7 % BUZZ - Hausse suite au projet de vente de l'activité osseuse nL4N3DD317 ** Roku Inc ROKU.O : baisse de 1,5% BUZZ - Chute après que Seaport Research ait revu à la baisse sa note à "vendre" nL4N3DD2VG ** Marathon Oil Corp MRO.N : +1,6% BUZZ - Le secteur américain de l'énergie est en hausse car les prix du brut augmentent en raison des inquiétudes sur l'approvisionnement après l'attaque de la Mer Rouge nL4N3DD35B ** Coupang Inc CPNG.N : baisse de 4,5% BUZZ - Baisse après le projet d'acquisition de la société de luxe en ligne Farfetch nL4N3DD38J ** Apple Inc AAPL.O : -0,7% BUZZ - Baisse après l'annonce d'une accélération de l'interdiction de l'iPhone par la Chine nL4N3DD37V ** Point Biopharma Global Inc PNT.O : -11,2% BUZZ - Baisse suite à l'annonce d'un médicament contre le cancer qui n'est pas à la hauteur des attentes nL4N3DD37J ** Energy Services of America Corp ESOA.O : + 49,4 % BUZZ - Les résultats solides de l'année fiscale 23 font grimper le cours des actions nL4N3DD380 ** Darden Restaurants Inc DRI.N : +2,2% BUZZ - Les analystes augmentent les prévisions sur Darden Restaurants en raison d'un trafic stable mais d'un ralentissement de la croissance nL4N3DD2ZZ ** Netflix Inc NFLX.O : +2,8% BUZZ - La société de courtage Morgan Stanley relève ses prévisions nL4N3DD3FI ** Progressive Corp PGR.N : +1,0% BUZZ - Hausse après que Wells Fargo ait relevé sa position à "surpondérer" nL4N3DD3F2 ** Orla Mining Corp ORLA.N : baisse de 1,1% BUZZ - Chute après l'annulation par le Panama de concessions pour une mine nL4N3DD3FU ** Biomerica Inc BMRA.O : + 57,6 % BUZZ - La FDA approuve un test de dépistage des infections bactériennes nL4N3DD3G5 ** Affirm Holdings Inc AFRM.O : en baisse de 0,9% BUZZ - Chute après que Morgan Stanley ait rétrogradé l'action à "sous-pondérer" nL4N3DD3JO ** CNX Resources Corp CNX.N : -1,2% BUZZ - Baisse après l'abandon du projet Adams Fork nL4N3DD3N5 ** Cara Therapeutics Inc CARA.O : baisse de 46,2% BUZZ - Le titre atteint son plus bas niveau historique après avoir mis fin à un essai thérapeutique sur une maladie de la peau nL4N3DD3MY ** Exelon Corp EXC.O : baisse de 2,6% BUZZ - Chute suite à la réduction de la notation de JP Morgan nL4N3DD3PE Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 2,23 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,97 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 1,29 Energie .SPNY en hausse de 1,30% Finance .SPSY en hausse de 0,14 Santé .SPXHC en hausse de 0,16 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,20 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,29 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,15 % Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,31 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,08%