LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Becton, Sarepta, Zoetis

2 mai - Les principaux indices de Wall Street ont progressé jeudi, au lendemain de la décision de la Réserve fédérale de laisser les taux d'intérêt inchangés et d'apaiser les inquiétudes concernant d'éventuelles hausses de taux, l'accent étant mis sur un rapport crucial sur l'emploi plus tard dans la semaine. .N À 11:32 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,32% à 38 024,86. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,23% à 5 030,08 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,56% à 15 693,356. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Howmet Aerospace Inc HWM.N , en hausse de 16,1% ** C.H. Robinson Worldwide Inc CHRW.OQ , en hausse de 15% ** AptivPLC APTV.N , en hausse de 11,7% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Qorvo Inc QRVO.OQ , en baisse de 15,4% ** Etsy Inc ETSY.OQ , en baisse de 13,3% ** HuntingtonIngalls Industries Inc HII.N , en baisse de 11,1% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Emergent BioSolutions Inc EBS.N , + 114 % ** Aspen AerogelsInc ASPN.N , + 45,1 % ** Carvana Co CVNA.N , + 35,9 % Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N : ** Vestis Corp VSTS.N , en baisse de 42,6% ** Fastly Inc FSLY.N , en baisse de 35,3% ** Heritage Insurance Holdings Inc HRTG.N , en baisse de 30,4% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Mountain Crest Acquisition Corp V MCAGU.O , + 411,6 % ** XBP Europe Holdings Inc XBP.O , + 63,4 % ** Safe & Green Holdings Corp SGBX.O , + 35,2 % Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** LAMF Global Ventures Corp I NUVO.O , en baisse de 40,3% ** Xpel Inc XPEL.O , en baisse de 33,7% ** Bon Natural Life Ltd BON.O , en baisse de 29,3% ** DoorDash Inc DASH.O : baisse de 13,7% BUZZ - baisse après une prévision de bénéfice de base négatif pour le deuxième trimestre nL4N3H5612 ** Etsy Inc ETSY.O : baisse de 13,3% BUZZ - Chute après des résultats trimestriels ratés nL4N3H570C ** Qualcomm Inc QCOM.O : + 9,8 % BUZZ - La hausse de la demande de puces en Chine alimente des prévisions optimistes pour le troisième trimestre nL4N3H56YU ** Carvana Co CVNA.N : + 35,9 % BUZZ - Hausse après des prévisions optimistes nL4N3H5C29 ** eBay Inc EBAY.O : baisse de 3,5% BUZZ - Baisse après des prévisions de chiffre d'affaires en baisse pour le 2ème trimestre nL4N3H58B2 ** Rush Street Interactive Inc RSI.N : en hausse de 20,1% BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse les prévisions de revenus pour l'année fiscale nL4N3H58JK ** MGM Resorts International MGM.N : +2,9% BUZZ - Hausse des résultats de Macao au premier trimestre nL4N3H59GD ** WestRock Co WRK.N : +6,1% BUZZ - Gains sur les bénéfices du 2ème trimestre nL4N3H5C8F ** Emergent BioSolutions Inc EBS.N : + 114,0 % BUZZ - Les suppressions d'emplois font grimper le chiffre d'affaires du nouveau directeur général nL4N3H59RI ** Wolfspeed Inc WOLF.N : baisse de 15,7% BUZZ - Baisse du chiffre d'affaires du 4ème trimestre en dessous des estimations nL4N3H5AG1 ** Appian Corp APPN.O : baisse de 20,2% BUZZ - baisse suite à de faibles prévisions pour le 2ème trimestre nL4N3H5AM7 ** Howmet Aerospace Inc HWM.N : + 16,1 % BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2024 nL4N3H5A26 ** Freshworks Inc FRSH.O : baisse de 26,3% BUZZ - Baisse après la réduction des prévisions de revenus et la transition du directeur général nL4N3H5ATF ** Upwork Inc UPWK.O : + 5,6 % BUZZ - Augmentation des prévisions pour l'année fiscale, résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes nL4N3H5BSX ** Becton Dickinson and Co BDX.N : +0,5% BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfices pour 2024 nL4N3H5C18 ** Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : +3,0% BUZZ - Hausse des résultats après un chiffre d'affaires supérieur aux estimations nL4N3H5C0D ** Zoetis Inc ZTS.N : +6,1% BUZZ - Hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes nL4N3H5C5R ** Pioneer Natural Resources Co PXD.N : +0,9% BUZZ - Remontée après que la FTC américaine ait approuvé l'accord avec Exxon nL4N3H5C5B ** Xylem Inc XYL.N : +3,2% BUZZ - Atteint son plus haut niveau depuis 3 ans grâce à une hausse des prévisions de bénéfices pour 2024 nL4N3H5C7D ** Zillow Group Inc ZG.O : en baisse de 5,8% BUZZ - chute à son plus bas niveau depuis 5 mois suite à des prévisions sombres pour le 2ème trimestre nL4N3H5C5F ** Baxter International Inc BAX.N : -8,4% BUZZ - Le chiffre d'affaires du segment des systèmes de santé est inférieur aux estimations nL4N3H5CC9 ** Wendy's Co WEN.O : + 3,2 % BUZZ - En hausse suite à la publication d'un bénéfice supérieur à celui du premier trimestre nL4N3H5CBL ** Wayfair Inc W.N : + 12,5 % BUZZ - Remontée de 11 % après une perte moins importante que prévu au 1er trimestre nL4N3H5C8U ** Kellanova K.N : + 7,1 % BUZZ - Gain sur des résultats trimestriels en hausse nL4N3H5CCE ** PENN Entertainment Inc PENN.O : baisse de 8,5% BUZZ - Chute après la publication de faibles résultats pour le premier trimestre nL4N3H5CB3 ** Shake Shack Inc SHAK.N : +3,4% BUZZ - En hausse suite à la publication d'un bénéfice ajusté supérieur aux attentes pour le 1er trimestre nL4N3H5CCQ ** Mosaic Co MOS.N : en baisse de 6,1 ** CF Industries Holdings Inc CF.N : -5,7% BUZZ - Les fabricants d'engrais chutent après avoir manqué les estimations de bénéfices pour le 1er trimestre nL4N3H5CDC ** Intercontinental Exchange Inc ICE.N : baisse de 2,1% BUZZ - Baisse après un manque à gagner au T1 nL4N3H5CG6 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,20 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,50 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,55 Energie .SPNY en hausse de 0,36 Finance .SPSY en baisse de 0,27 Santé .SPXHC en baisse de 0,46 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,01% Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,80 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 1,15 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,22 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,30