LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Applied Materials, Instacart, USA Rare Earth

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont progressé vendredi, l'optimisme quant à une baisse imminente des taux d'intérêt ayant stimulé le sentiment des investisseurs avant la dernière séance d'une semaine marquée par la volatilité due à la fermeture du gouvernement fédéral qui s'est prolongée jusqu'à un troisième jour. .N

** USA Rare Earth USAR.O :

BUZZ- Monte après des informations selon lesquelles l'entreprise est en pourparlers avec la Maison Blanche

** Applied Materials AMAT.O :

BUZZ- Chute en raison d'une perte de revenus de 600 millions de dollars due aux restrictions sur les exportations chinoises

** Duke Energy DUK.N :

BUZZ- Scotiabank augmente son PT pour Duke Energy; relève sa recommandation à "surperformer le secteur" nL3N3VK0JA

** Instacart CART.O :

BUZZ- Chute après que Piper Sandler a abaissé sa recommandation en raison de la concurrence accrue nL6N3VK0FL

** CSW Industrials CSW.N :

BUZZ- J.P.Morgan réduit le PT de CSW Industrials en raison des risques macroéconomiques nL3N3VK0KA

** Shift4Payments FOUR.N :

BUZZ- Morgan Stanley réduit le PT de Shift4Payments en raison d'un faible optimisme concernant les bénéfices

