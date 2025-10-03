LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Applied Materials, Instacart, USA Rare Earth

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
*
Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
*
Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7
*
La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8
Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont progressé vendredi, l'optimisme quant à une baisse imminente des taux d'intérêt ayant stimulé le sentiment des investisseurs avant la dernière séance d'une semaine marquée par la volatilité due à la fermeture du gouvernement fédéral qui s'est prolongée jusqu'à un troisième jour. .N
** USA Rare Earth USAR.O :
BUZZ- Monte après des informations selon lesquelles l'entreprise est en pourparlers avec la Maison Blanche
nL3N3VK0GB
** Applied Materials AMAT.O :
BUZZ- Chute en raison d'une perte de revenus de 600 millions de dollars due aux restrictions sur les exportations chinoises
nL3N3VK0GF
** Duke Energy DUK.N :
BUZZ- Scotiabank augmente son PT pour Duke Energy; relève sa recommandation à "surperformer le secteur" nL3N3VK0JA
** Instacart CART.O :
BUZZ- Chute après que Piper Sandler a abaissé sa recommandation en raison de la concurrence accrue nL6N3VK0FL
** CSW Industrials CSW.N :
BUZZ- J.P.Morgan réduit le PT de CSW Industrials en raison des risques macroéconomiques nL3N3VK0KA
** Shift4Payments FOUR.N :
BUZZ- Morgan Stanley réduit le PT de Shift4Payments en raison d'un faible optimisme concernant les bénéfices
nL6N3VK0FX
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer