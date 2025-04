LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Apple, Alibaba, ExxonMobil

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

3 avril - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté jeudi après que les droits de douane considérables imposés par le président Donald Trump à ses principaux partenaires commerciaux aient renforcé les craintes d'une guerre commerciale totale qui pourrait entraîner l'économie mondiale dans une récession. .N

** Alibaba Group Holding Ltd < BABA.N >: ** JD.com Inc < JD.O >: ** PDD Holdings Inc < PDD.O >: BUZZ - Les actions cotées en bourse des sociétés chinoises de commerce électronique chutent alors que Trump comble une lacune commerciale nL3N3QH0Z5

** General Motors Co < GM.N >: ** Tesla Inc < TSLA.O >: ** Ford Motor Co < F.N >: BUZZ - RBC voit un environnement positif pour les automobiles américaines avant la mise en œuvre des tarifs douaniers

nL6N3QH0EK

** Apple Inc < AAPL.O >: BUZZ - Un investissement américain de 500 milliards de dollars pourrait aider à obtenir des exemptions tarifaires, selon Jefferies nL3N3QH0P7

** Walmart Inc < WMT.N >: ** Target Corp < TGT.N >: ** Best Buy Co Inc < BBY.N >: ** Dollar Tree Inc < DLTR.O >: BUZZ - Les valeurs américaines de la distribution et du luxe chutent après les nouveaux tarifs douaniers de Trump

nL3N3QH10I

** Exxon Mobil Corp < XOM.N >: ** Chevron Corp < CVX.N >: ** Occidental Petroleum Corp < OXY.N >: ** Schlumberger NV < SLB.N >: BUZZ - Les compagnies pétrolières glissent alors que les tarifs douaniers de Trump déclenchent une guerre commerciale et alimentent les craintes sur la demande nL3N3QH0S4

*nike Inc < NKE.N >: * Nike Inc < NKE.N >: * Nike Inc < NKE.N >: ** On Holdings AG < ONON.N >: ** Under Armour Inc < UAA.N >: ** Lululemon Athletica Inc < LULU.O >: BUZZ - Les fabricants de chaussures américains chutent suite aux nouveaux droits de douane de Trump sur les pays asiatiques

nL3N3QH11D

** Coinbase Global Inc < COIN.O >: ** CleanSpark Inc < CLSK.O >: ** Riot Platforms Inc < RIOT.O >: ** MARA Holdings Inc < MARA.O >: BUZZ - Les valeurs cryptographiques en baisse, le bitcoin chutant après l'annonce des tarifs douaniers de Trump

nL6N3QH0GT

** JPMorgan Chase & Co < JPM.N >: ** Bank of America Corp < BAC.N >: ** Citigroup Inc < C.N >: ** Goldman Sachs Group Inc < GS.N >: BUZZ - Les grandes banques américaines s'effondrent sur les tarifs douaniers de Trump nL6N3QH0GI

** Rivian Automotive Inc < RIVN.O >: ** Lucid Group Inc < LCID.O >: BUZZ - Les stocks de véhicules électriques chutent après l'annonce des tarifs douaniers de Trump nL3N3QH0TQ

** Alphabet Inc < GOOGL.O >: ** Microsoft Corp < MSFT.O >: ** Meta Platforms Inc < META.O >: ** Amazon.com Inc < AMZN.O >: BUZZ - Les grandes valeurs technologiques en baisse après la décision de Trump sur les tarifs douaniers nL3N3QH127

** Jetblue Airways Corp < JBLU.O >: ** American Airlines Group Inc < AAL.O >: ** United Airlines Group Inc < UAL.O >: ** Delta Air Lines Inc < DAL.N >: BUZZ - Les actions des compagnies aériennes américaines chutent en raison de l'incertitude économique liée aux droits de douane

nL6N3QH0HB

** U.S. Bancorp < USB.N >: BUZZ - Chute après la rétrogradation de JPM à "sous-pondérer" sur fond d'incertitude macroéconomique nL6N3QH0HD

** Rio Tinto PLC < RIO.N >: ** BHP Group Ltd < BHP.N >: ** Southern Copper Corp < SCCO.N >: ** Freeport-McMoRan Inc < FCX.N >: BUZZ - Les mineurs de cuivre chutent alors que les derniers tarifs douaniers de Trump attisent les craintes de récession

nL3N3QH0YJ

** Bank of New York Corp < BK.N >: ** Northern Trust Corp < NTRS.O >: ** State Street Corp < STT.N >: BUZZ - J.P. Morgan réduit ses prévisions sur les banques américaines dans un contexte d'incertitude économique

nL6N3QH0IX

** GE Healthcare Technologies Inc < GEHC.O >: ** Dexcom Inc < DXCM.O >: ** Boston Scientific Corp < BSX.N >: ** Abbot Laboratories < ABT.N >: BUZZ - Les fabricants américains d'appareils médicaux reculent après l'imposition de tarifs douaniers réciproques à la Chine et au Mexique nL3N3QH0ZI

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Barrick Gold Corp < GOLD.N >: ** Agnico Eagle Mines Ltd < AEM.N >: ** Sibanye-Stilwater Ltd < SSWJ.N >: BUZZ - Les mineurs d'or chutent à cause de la baisse des prix de l'or nL6N3QH0JO

** American Express Co < AXP.N >: * Visa Inc < V.N >: ** Visa Inc < V.N >: ** Mastercard Inc < MA.N >:

BUZZ - Les entreprises américaines de cartes de crédit chutent alors que les tarifs douaniers de Trump suscitent des craintes en matière de dépenses nL3N3QH11L

** Hecla Mining Co < HL.N >: ** Coeur Mining Inc < CDE.N >: ** Endeavour Silver Corp < ESK.N >: ** Fortuna Mining Corp < FSM.N >: BUZZ - Les mineurs d'argent chutent à cause de la baisse des prix nL3N3QH11O

** Dow Inc < DOW.N >: ** Dupont De Nemours Inc < DD.N >: ** Eastman Chemical Co < EMN.N >: ** Sherwin-Williams Co < SHW.N >: BUZZ - Les entreprises chimiques chutent alors que les tarifs douaniers de Trump alimentent les inquiétudes sur la demande

nL3N3QH11R

** Citizens Financial Group Inc < CFG.N >: ** Truist Financial Corp < TFC.N >: BUZZ - J.P. Morgan préfère les banques d'importance systémique mondiale aux banques régionales dans un contexte d'incertitude sur les tarifs douaniers nL6N3QH0K6

** Rxsight Inc < RXST.O >: BUZZ - chute après avoir réduit les prévisions de revenus annuels nL6N3QH0KE

** Maxeon Solar Technologies Inc < MAXN.O >: ** Emeren Group Inc < SOL.N >: ** Enphase Energy Inc < ENPH.O >: ** Canadian Solar Inc < CSIQ.O >: BUZZ - Les actions solaires américaines chutent; Jefferies dit que les prix à court terme pourraient augmenter nL3N3QH12Y