LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Apollomics, Walmart, Williams-Sonoma

16 novembre - Les principaux indices de Wall Street ont baissé jeudi, plombés par la chute des actions de Cisco et de Walmart suite à des prévisions décevantes, tandis que l'optimisme concernant les taux d'intérêt s'est estompé. .N A 10:44 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,30% à 34 887,11. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,15% à 4 496,24 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,28% à 14 064,68. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Intel Corp INTC.O , en hausse de 3,1% ** Cardinal Health CAH.N , en hausse de 2,4% ** Intuitive Surgical ISRG.O , en hausse de 2,3% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Cisco Systems CSCO.O , en baisse de 11,7% ** Walmart Inc WMT.N , en baisse de 7,3% ** Palo Alto Networks PANW.O , en baisse de 5,8% Les deux principales hausses du NYSE .PG.N : ** Universal Technical Institute UTI.N , +16,1% ** Northann Corp NCL.N , +8,5% Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N : ** HNR Acquisition Corp HNRA.N , en baisse de 40,1% ** Cel-Sci Corp CVM.N , en baisse de 21,8% ** Pineapple Financial PAPL.N , en baisse de 13,8% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Wavedancer WAVD.O , + 52,5 % ** Alpha Technology Group ATGL.O , + 22,7 % ** Royalty Management Holding RMCO.O , + 22 % Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O : ** Sigma Additive Solutions SASI.O , en baisse de 29,1% ** Children's Place PLCE.O , en baisse de 26,8% ** E-Home Household Service Holdings EJH.O , en baisse de 23% ** Xpeng Inc XPEV.N : baisse de 6,6% ** NIO Inc NIO.N : baisse de 8,6 ** Li Auto Inc LI.O : en baisse de 4,7% BUZZ - Le chinois Xiaomi chute, renversant un pic de 21 mois sur de nouveaux détails concernant les véhicules électriques nL4N3CH1DJ ** Cisco Systems Inc CSCO.O : baisse de 11,7% BUZZ - Baisse des prévisions pour l'année fiscale, les courtiers réduisent les prévisions de vente nL4N3CH25G ** Walmart Inc WMT.N : en baisse de 7,3% BUZZ - Les actions sont en baisse après avoir atteint un niveau record en raison de la prudence des consommateurs américains nL4N3CH22N ** Alibaba.com Ltd BABA.N : baisse de 9,3 ** JD.com Inc JD.O : baisse de 3,5 *pinduoduo Inc PDD.O : baisse de 1,8% * Bilibili Inc ** Bilibili Inc BILI.O : en baisse de 7,1% BUZZ - Les ADR chinois chutent suite à la déception de la rencontre Biden-Xi nL4N3CH2P0 ** CRISPR Therapeutics AG CRSP.O : +0,3% BUZZ - Le Royaume-Uni autorise la thérapie génique pour les maladies du sang nL4N3CH2HX ** Augmedix Inc AUGX.O : baisse de 16,4% BUZZ - Baisse suite à une offre d'actions fortement décotées; HCA va participer nL1N3CH0Z5 ** Palo Alto Networks Inc PANW.O : baisse de 5,8% BUZZ - Baisse des prévisions de facturation pour 2024 coupez nL4N3CH2U0 ** ZimVie Inc ZIMV.O : baisse de 1,3 % BUZZ - baisse après que Needham ait initié une couverture avec 'hold' nL4N3CH2R0 ** Macy's Inc M.N : + 6,7 % BUZZ - La société fait un bond en avant grâce à une amélioration de ses marges nL4N3CH39C ** Children's Place Inc PLCE.O : en baisse de 26,8% BUZZ - chute après la publication des résultats du 3ème trimestre nL4N3CH3CX ** ITT Inc ITT.N : +0,7% BUZZ - Hausse des résultats trimestriels positifs de BofA qui passe à "buy" nL4N3CH2US ** Bath & Body Works Inc BBWI.N : baisse de 4,9% BUZZ - Baisse suite à une réduction des prévisions de ventes annuelles nL4N3CH3C7 ** Plug Power Inc PLUG.O : baisse de 8,3% BUZZ - Baisse des prévisions de ventes sur les doutes concernant la continuité de l'exploitation nL4N3CH2S1 ** Squarespace Inc SQSP.N : - 5,4 % BUZZ - chute suite à la vente des actions de General Atlantic nL1N3CH1EO ** Dermata Therapeutics Inc DRMA.O : en hausse de 20,6% BUZZ - Augmentation suite au début du recrutement pour une étude sur le traitement de l'acné nL4N3CH30C ** Shoe Carnival Inc SCVL.O : baisse de 7,7% BUZZ - Chute après une réduction des prévisions pour l'année fiscale nL4N3CH2ZZ ** Charles River Laboratories International Inc CRL.N : +0,4% BUZZ - Augmentation de la gamme de produits nL4N3CH312 ** Apollomics Inc APLM.O : hausse de 14,1% BUZZ - Gains grâce à l'approbation conditionnelle d'un partenaire pour un médicament contre le cancer du poumon en Chine nL4N3CH34I ** Installed Building Products Inc IBP.N : +2,1% BUZZ - Hausse suite à la revalorisation de Goldman Sachs nL4N3CH38Y ** Advance Auto Parts Inc AAP.N : -7,6% BUZZ - BofA devient baissier et réduit les prévisions à un niveau plancher nL1N3CH1NS ** Williams-Sonoma Inc WSM.N : en hausse de 4,9% BUZZ - Le bénéfice du 3ème trimestre est supérieur à la moyenne et la marge d'exploitation est en hausse nL4N3CH3CT Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,26% communication Consommation .SPLRCD en baisse de 0,79 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 1,11 Energie .SPNY en baisse de 2,30 Finance .SPSY en baisse de 0,07 Santé .SPXHC en hausse de 0,32 Industrie .SPLRCI en baisse de 0,18 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,16 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,07 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,09 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,81