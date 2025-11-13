LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Albemarle, DoorDash, Dillard's

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Baidu Inc BIDU.O :

BUZZ - L'action de Hong Kong grimpe grâce à de nouveaux processeurs d'IA et de produits de supercalculateurs

** Merck & Co Inc MRK.N :

BUZZ - En hausse dans les premiers échanges après une amélioration au troisième trimestre et une réduction des perspectives nL8N3WP0BT

** Walt Disney Co DIS.N :

BUZZ - Baisse après des revenus du quatrième trimestre inférieurs aux estimations nL6N3WP0PO

** Cellebrite DI Ltd CLBT.O :

BUZZ - Grimpe après un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes et des prévisions revues à la hausse

** Edgewell Personal Care Co EPC.N :

BUZZ - Chute après un bénéfice du quatrième trimestre inférieur aux prévisions nL6N3WP0QE

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent en raison des inquiétudes sur la dette américaine et des attentes de réduction des taux de la Fed nL6N3WP0LY

** Cisco Systems Inc CSCO.O :

BUZZ - Le titre gagne après avoir relevé ses prévisions pour l'exercice 26; les courtiers augmentent l'objectif de cours

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EVX.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent bénéficient de l'optimisme concernant la réduction des taux de la Fed américaine

** Mersana Therapeutics Inc MRSN.O :

BUZZ - Le titre bondit grâce à l'accord de rachat de 285 millions de dollars par Day One nL3N3VP0FG

** Sealed Air Corp SEE.N :

BUZZ - S'envole suite à des rumeurs de discussions en vue d'un retrait de la cote par Clayton Dubilier & Rice nL6N3WP0OU

** Circle Internet Group Inc CRCL.N :

BUZZ - Le titre augmente après que JPM a relevé sa recommandation à "surpondérer" nL4N3WM0X2

** Xunlei Ltd XNET.O :

BUZZ - Le titre bondit grâce au bénéfice du troisième trimestre nL4N3WP0RW

** SharpLink Gaming Inc SBET.O :

BUZZ - Le titre bondit après un programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars nL4N3WP0SU

** Claritev Corp CTEV.N :

BUZZ - Le titre glisse alors que l'actionnaire principal réduit sa participation dans l'entreprise de technologie de la santé nL6N3WP0PP

** Albemarle Corp ALB.N :

BUZZ - Mizuho relève son objectif de cours pour Albemarle; les actions augmentent nL6N3WP0QM

** Mangoceuticals Inc MGRX.O :

BUZZ - L'action monte en flèche après avoir conclu un partenariat avec Lilly et Novo Nordisk pour vendre des médicaments amaigrissants nL6N3WP0QN

** BioNTech SE BNTX.O :

BUZZ - Chute après des informations selon lesquelles Pfizer vendrait sa participation dans l'entreprise nL6N3WP0QF

** Canadian Solar Inc CSIQ.O :

BUZZ - Le titre bondit après la publication d'un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux attentes

** Centuri Holdings Inc CTRI.N :

BUZZ - Chute après une levée de fonds de 235 millions de dollars, à laquelle Icahn a participé nL6N3WP0RB

** DoorDash Inc DASH.O :

BUZZ - En hausse après que Wedbush a relevé sa recommandation à "surperformance" nL6N3WP0RK

** Dillard's Inc DDS.N :

BUZZ - Le titre bondit après que les ventes du troisième trimestre ont dépassé les estimations nL6N3WP0RD

** Paysafe Ltd PSFE.N :

BUZZ - Le titre dégringole en raison de prévisions plus faibles pour l'exercice 25 nL6N3WP0S3

** Stratasys Ltd SSYS.O :

BUZZ - Le titre monte après la publication de résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes nL4N3WP0YH

** Tharimmune Inc THAR.O :

BUZZ - Le titre augmente après que la FDA américaine a approuvé le plan de prévention des surdoses d'opioïdes

** Baytex Energy Corp BTE.N :

BUZZ - BMO relève sa recommandation sur Baytex à "surperformance" en raison de la solidité de Clearwater et de la baisse des coûts nL6N3WP0SL