LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Akili, Navios Maritime Holdings, Madrigal

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 Les principaux indices de Wall Street ont augmenté mercredi, les données montrant une augmentation modérée des prix à la consommation en août ayant renforcé les espoirs de la Réserve fédérale de laisser les taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion de politique générale en septembre. .N A 11:35 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,22% à 34 722,35. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,32% à 4 476,16 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,47% à 13 838,441. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Moderna Inc MRNA.OQ , en hausse de 5,9 % ** DaVita Inc DVA.N , en hausse de 3,5 % ** Ford Motor Co F.N , en hausse de 3,2 % Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** US Bancorp USB.N , en baisse de 4,2 % ** Zions Bankcorporation NA ZION.OQ , en baisse de 3,8 % ** Truist Financial Corp TFC.N , en baisse de 3,5 % Les trois principales hausses du NYSE .PG.N : ** HireRight Holdings Corp HRT.N , + 15,7 % ** KraneShares S&P Pan Asia Dividend Arstcrts Idx ETF KDIV.N , + 8,5 % ** Vapotherm Inc VAPO.N , + 7,8 % Les deux premiers perdants du NYSE .PL.N : ** Wheels Up Experience Inc UP.N , en baisse de 27,5 % ** Evolution Petroleum Corp EPM.N , en baisse de 22,4 % Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O , + 41,6 % ** Codexis Inc CDXS.O , + 26,3 % ** DZS Inc DZSI.O , + 25,7 % Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O : ** MicroCloud Hologram Inc HOLO.O , en baisse de 72,3 % ** MIRA Pharmaceuticals Inc MIRA.O , en baisse de 21,2 % ** Nature Wood Group Ltd NWGL.O , en baisse de 20,1 % ** Nio Inc NIO.N : baisse de 3,6 ** Xpeng Inc XPEV.N : baisse de 2,3 % BUZZ - Les actions cotées à New York des entreprises chinoises de véhicules électriques chutent alors que l'UE envisage d'imposer des droits de douane nL4N3AP1VZ ** Ford Motor Co F.N : + 3,2 % BUZZ - Hausse grâce à un plan visant à doubler la production de camionnettes hybrides F-150 nL4N3AP1VS ** Apple Inc AAPL.O : baisse de 0,6% BUZZ - Goldman réduit les prévisions après que les prix de l'iPhone soient restés inchangés nL4N3AP211 ** Rocket Lab USA Inc RKLB.O : +0,4% BUZZ - En hausse grâce à un accord de quatre missions avec Leidos nL4N3AP242 ** Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : + 41,6 % BUZZ - Hausse suite à l'alignement de la FDA sur le plan d'essai d'un traitement pour une maladie rare nL4N3AP27W ** Eiger BioPharmaceuticals Inc EIGR.O : baisse de 45,9% BUZZ - Baisse car la société va abandonner l'étude sur un médicament contre l'hépatite pour des raisons de sécurité nL4N3AP26Z ** B&G Foods Inc BGS.N : baisse de 3,5 ** Conagra Brands Inc CAG.N : baisse de 0,8% ** General Mills Inc GIS.N : baisse de 0,3% BUZZ - TD Cowen commence à couvrir les fabricants américains de produits alimentaires emballés avec prudence nL4N3AP24U ** Sigma Lithium Corp SGML.O : hausse de 18,0% BUZZ - Hausse suite à l'exploration d'alternatives stratégiques nL4N3AP2E4 ** Moderna Inc MRNA.O : hausse de 5,8% BUZZ - Le vaccin contre la grippe réussit dans les dernières phases d'essais nL4N3AP313 ** Spirit Airlines Inc SAVE.N : baisse de 2,5% BUZZ - Baisse suite à la réduction des prévisions de revenus pour le 3ème trimestre nL4N3AP2GD ** Cadence Design Systems Inc CDNS.O : hausse de 2,0 ** Synopsys Inc SNPS.O : +2,6% BUZZ - Arm worth $46 bln - Bernstein nL8N3AP3AD ** Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : stable BUZZ - Les actions ont été suspendues avant la réunion du panel de la FDA pour un médicament contre les maladies cardiaques nL4N3AP2J2 ** Bullfrog AI Holdings Inc BFRG.O : en hausse de 1,4% BUZZ - Hausse grâce à un partenariat de recherche sur les données cérébrales nL4N3AP2L9 ** Ball Corp BALL.N : baisse de 1,5% BUZZ - Baisse, Credit Suisse voit des défis dans la catégorie des bières de masse nL4N3AH3XC ** Fresenius Medical Care AG & Co KGaA FMS.N : +1,9% BUZZ - UBS relève le niveau de FMC à 'neutre', estimant que les difficultés sont largement intégrées nL8N3AP2HH ** Rev Group Inc REVG.N : +6,8% BUZZ - Augmentation des prévisions pour l'année fiscale, résultats du 3ème trimestre supérieurs aux attentes nL4N3AP2KI ** American Airlines Group Inc AAL.O : baisse de 3,0 ** JetBlue Airways Corp JBLU.O : baisse de 1,8 ** Delta Airlines Inc DAL.N : baisse de 1,6 ** United Airlines Holdings Inc UAL.O : moins 2,0 % BUZZ - Les titres des compagnies aériennes chutent par crainte d'une hausse des coûts du carburant nL4N3AP2NN ** Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : -7,5% BUZZ - Les prix du carburant pèsent sur les prévisions de marge du 3ème trimestre nL4N3AP2V1 ** Citigroup Inc C.N : +2,7% BUZZ - Hausse après les changements de direction qui ont permis au directeur général de mieux superviser les activités nL4N3AP2WE ** Illumina Inc ILMN.O : hausse de 2,0 ** Agilent Technologies Inc A.N : + 2,1% *waters Corp WAT.N : hausse de 2,8% * Agilent Technologies Inc A.N : hausse de 2,1% * Mettler-Toledo International Inc ** Mettler-Toledo International Inc MTD.N : +1,0% BUZZ - Jefferies voit la Chine comme le plus grand 'facteur de changement' pour les entreprises d'équipement de laboratoire nL4N3AP2OF ** Akili Inc AKLI.O : +2,0% BUZZ - En hausse grâce à la transition vers un modèle sans ordonnance nL4N3AP30I ** Navios Maritime Holdings Inc NM.N : +14,4% BUZZ - Hausse suite à une offre de rachat nL4N3AP31T ** Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : +6,5% BUZZ - Hausse suite à l'acceptation par la FDA d'une revue prioritaire pour un médicament contre les maladies du foie nL4N3AP320 ** Cracker Barrel Old County Store Inc CBRL.O : +0,2% BUZZ - Hausse des bénéfices au 4ème trimestre nL4N3AP31O ** DallasNews Corp DALN.O : +1,1% BUZZ - Hausse suite à une réduction volontaire du personnel nL4N3AP34T Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,32% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,91 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,25 Energie .SPNY en baisse de 0,59 Finance .SPSY en hausse de 0,15% Santé .SPXHC en hausse de 0,25% Industrie .SPLRCI en baisse de 0,04 Technologie de .SPLRCT en hausse de 0,57 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,40 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,34 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,72