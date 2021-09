Les actions américaines en baisse après la publication des récentes données sur l'inflation

Pour la première fois depuis février 2020, le S&P 500 a terminé la journée sous son niveau d'ouverture pendant six séances consécutives.

Après avoir mis fin à une série de cinq jours de pertes ce lundi, le S&P 500 a de nouveau reculé de 0,57 % et s'échange désormais à 2,3 % en dessous de son plus haut historique. C'est la première fois depuis février 2020 que le S&P 500 a terminé la journée sous son niveau d'ouverture pendant six séances consécutives.

Les 11 secteurs de l'indice ont tous terminé en territoire rouge, les valeurs financières, énergétiques et les entreprises de communication et industrielles figurant parmi les plus mauvais élèves de l'indice. Même si les données relatives à l'inflation ont été publiées à un rythme plus lent que prévu, cette nouvelle a suscité des incertitudes quant au calendrier de réduction des mesures de relance monétaire de la réserve fédérale américaine.

Les ETF S&P 500 ont été tirés vers le bas, les plus grands fonds SPDR S&P 500 (SPY), iShares Core S&P 500 ETF (IVV) et Vanguard S&P 500 ETF (VOO) ayant reculé de plus de 0,50 % chacun.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :