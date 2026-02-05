Les actions américaines du secteur des logiciels se stabilisent après une chute brutale due aux craintes de perturbation de l'IA

(Ajout de détails sur les intérêts à découvert au paragraphe 10, mise à jour des prix dans l'ensemble de la publication) par Medha Singh

Les actions des sociétés américaines de logiciels et de services de données se sont stabilisées jeudi après une chute brutale en début de semaine, déclenchée par les craintes que les outils d'intelligence artificielle en plein essor ne bouleversent le secteur.

ServiceNow NOW.N était en hausse de 0,1%, Salesforce

CRM.N a glissé de 0,2%, tandis que Microsoft MSFT.O a chuté de 1,8% dans les échanges avant bourse après des chutes brutales en début de semaine. L'indice S&P 500 des logiciels et services

.SPLRCIS a perdu plus de 800 milliards de dollars en valeur de marché au cours des six dernières sessions.

Les performances des valeurs technologiques étrangères ont été mitigées. Les actions du London Stock Exchange Group

LSEG.L ont augmenté de 7,7 %, tandis que les sociétés d'analyse de données RELX REL.L ont progressé de 5,2 % et la société néerlandaise Wolters Kluwer WLSNc.AS a gagné 3,5 %.

En revanche, l'indice indien des exportateurs de logiciels

.NIFTYIT , qui comprend des noms tels que HCL Technologies

HCLT.NS et Wipro WWIPR.NS , a glissé de 0,7 %, un jour après avoir plongé de 6 % lors de sa pire séance en près de six ans.

Thomson Reuters TRI.O , qui a subi un plongeon record d'une journée en début de semaine après que les investisseurs ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait qu'un nouveau plug-in d'Anthropic's Claude pourrait perturber ses activités juridiques, a gagné jusqu'à 4,2 % après que les résultats du quatrième trimestre aient été largement conformes aux estimations.

La société, qui possède la base de données juridiques Westlaw et l'agence de presse Reuters, a déclaré que les investissements dans l'IA lui apportaient des avantages tangibles.

Le marché se demande si la nature des bénéfices des sociétés de logiciels pourrait être perturbée, a déclaré Manish Kabra, responsable des actions américaines et des stratégies multi-actifs à la Société Générale, basé à Londres.

"Pour le moment, nous n'avons pas suggéré aux gens d'acheter des logiciels pour cette raison. Je pense que de nombreux secteurs cycliques s'en sortiront mieux"

La chute des logiciels s'est accompagnée d'une rotation plus large des secteurs technologiques vers des secteurs à valeur ajoutée tels que les biens de consommation de base, l'énergie et les produits industriels, qui ont été à la traîne dans le marché haussier qui a débuté en octobre 2022.

Reflétant l'humeur baissière, l'intérêt à court terme pour les sociétés de logiciels à moyenne et grande capitalisation a augmenté au cours des trois derniers mois, selon la société d'analyse de données Ortex, les sociétés de cybersécurité et de SaaS (Software as a Service) ayant connu la plus forte hausse de cet intérêt.

Alphabet GOOGL.O a chuté de 4,3 % en début de marché après que la société mère Google a déclaré que ses dépenses d'investissement pourraient presque doubler cette année, ravivant les inquiétudes quant aux retombées des investissements massifs dans l'intelligence artificielle.

La volatilité du marché a atteint des sommets dans les actions, les matières premières et les actifs numériques au cours des dernières semaines, ce que les acteurs du marché attribuent aux investisseurs à effet de levier qui dénouent rapidement leurs positions.

Les métaux précieux que sont l'or et l'argent ont repris leur chute jeudi après une déroute historique en début de semaine, et le bitcoin BTC= est passé pour la première fois sous la barre des 70 000 dollars.

"Il s'agit d'un grand nombre de paris relatifs qui ont mal tourné, puis d'une sorte de réinitialisation des marchés internes, mais le temps nous le dira", a déclaré John Hardy, responsable mondial de la stratégie macroéconomique chez Saxo, lors d'un podcast.

"Il y a beaucoup d'effet de levier sur ce marché. Nous avons atteint un niveau record en termes de prêts sur marge, etc., donc un homme averti en vaut deux."