Les actions américaines clôturent à leur plus bas niveau depuis juin, les rendements des obligations du Trésor augmentent en raison de l'optimisme de la Fed

* Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage chutent de 9% * FedEx progresse grâce à une hausse surprise de ses bénéfices * Broadcom en baisse après que Google ait remplacé Co en tant que fournisseur de puces d'intelligence artificielle * Indices en baisse: Dow 1,08%, S&P 1,64%, Nasdaq 1,82% (Mise à jour à 4:12PM ET) par Stephen Culp NEW YORK, 21 septembre (Reuters) - Wall Street s'est effondrée jeudi, l'appétit des investisseurs pour le risque étant anéanti par les craintes que la politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale reste en place plus longtemps que prévu. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté de plus de 1 % et les rendements du Trésor américain de référence ont atteint un pic de 10 ans, le jour où le président de la Fed, Jerome Powell, a averti que l'inflation avait encore un long chemin à parcourir avant de s'approcher de l'objectif de 2 % de la banque centrale. Les grandes capitalisations sensibles aux taux d'intérêt, menées par Amazon.com AMZN.O , Nvidia Corp NVDA.O , Apple Inc AAPL.O et Alphabet Inc GOOGL.O ont entraîné le S&P 500 et le Nasdaq à leurs niveaux de clôture les plus bas depuis juin. Mercredi, à l'issue de sa réunion de politique monétaire de deux jours, la banque centrale a laissé le taux cible des Fed funds inchangé à 5,25 %-5,50 %, comme prévu. Mais les projections économiques révisées, y compris le graphique en pointillés très surveillé, ont montré que les taux d'intérêt resteront élevés jusqu'à l'année prochaine, ce qui réduit les espoirs d'un assouplissement de la politique avant 2025. "Si les taux restent élevés plus longtemps, le système est plus sollicité et l'économie subit davantage de pressions", a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille principal chez GLOBALT à Atlanta. "Cela donne aux gens une autre chance de dire que le temps de latence des taux plus élevés - que nous commençons à peine à ressentir - pourrait vraiment mordre" "Nous augmentons la possibilité que nous n'ayons pas d'atterrissage en douceur", a déclaré M. Martin, citant la pression économique exercée par les taux plus élevés, ainsi que la reprise du remboursement des prêts étudiants, la grève de l'UAW, une fermeture potentielle du gouvernement, des rendements du Trésor plus élevés, l'augmentation des prix du pétrole brut et le renforcement du dollar. La baisse inattendue de 9 % des demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis (), pour atteindre le niveau le plus bas en huit mois, a conforté la Fed dans son idée que le marché du travail reste trop tendu, ce qui exerce une pression à la hausse sur les salaires, et que l'économie est suffisamment résistante pour supporter des taux plus élevés plus longtemps. l'expression "Plus longtemps, plus haut" est devenue un credo commun parmi les banques centrales des plus grandes économies du monde, alors que le resserrement de la politique mondiale, visant à maîtriser l'inflation, atteint son paroxysme. "Ce matin, les titres des journaux ont été assez surprenants en ce qui concerne les banques centrales", a déclaré M. Martin. "Toutes étaient optimistes À 4:12PM ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 370,46 points, ou 1,08%, à 34 070,42, le S&P 500 .SPX a perdu 72,2 points, ou 1,64%, à 4 330 et le Nasdaq Composite .IXIC a chuté de 245,14 points, ou 1,82%, à 13 223,99. Les 11 principaux secteurs du S&P 500 ont perdu près de 1% ou plus, les valeurs immobilières .SPLRCR subissant leur plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis le mois de mars. La société de semi-conducteurs Broadcom AVGO.O a chuté de 2,7 % à la suite d'un rapport selon lequel les dirigeants de Google, propriété d'Alphabet, ont discuté de l'abandon de la société en tant que fournisseur de puces d'intelligence artificielle dès 2027. L'indice des puces de Philadelphie .SOX a perdu 1,8%. Klaviyo Inc KVYO.K a gagné 2,9 % le lendemain de son premier en tant que société publique, tandis qu'une autre introduction en bourse récente, Arm Holdings ARM.O , a perdu 1,4 % à un dollar au-dessus de son prix d'offre de 51 $. Les actions de FedEx FDX.N ont bondi de 4,5 % après que l'entreprise de livraison de colis a publié un important bénéfice. Fox Corp FOXA.O et News Corp NWSA.O ont gagné respectivement 3,2 % et 1,3 % après que Rupert Murdoch a annoncé qu'il quitterait son poste de président . Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse sur le NYSE dans un rapport de 5,89 contre 1; sur le Nasdaq, un rapport de 2,80 contre 1 a favorisé les titres en baisse. L'indice S&P 500 a enregistré trois nouveaux sommets sur 52 semaines et 29 nouveaux creux; l'indice Nasdaq Composite a enregistré 22 nouveaux sommets et 373 nouveaux creux. Le volume sur les bourses américaines a été de 10,76 milliards d'actions, contre une moyenne de 10,12 milliards pour l'ensemble de la séance au cours des 20 derniers jours de cotation.