Les actionnaires salariés de Suez et Engie demandent de geler toute décision sur Veolia

PARIS, 23 septembre (Reuters) - Les actionnaires salariés de Suez SEVI.PA et Engie ENGIE.PA demandent au conseil d'administration d'Engie et à l'Etat de surseoir à toute décision relative à l'offre de Veolia VIE.PA et d'engager au préalable une consultation de toutes les parties prenantes, dans un communiqué publié mercredi. Veolia a proposé fin août de racheter l'essentiel de la participation d'Engie dans Suez (29,9% sur un total de 32%) pour 15,50 euros par action, soit un montant de 2,9 milliards d'euros, avant de lancer une offre sur le reste du capital de son concurrent afin de créer un champion français du traitement de l'eau et des déchets. Suez dénonce une offre hostile. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +2.06% SUEZ Euronext Paris +1.67% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +1.89%