Les actionnaires de Novo Nordisk approuvent la nomination d'un nouveau président du conseil d'administration
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 14:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Novo Nordisk remplace le président du conseil d'administration et des membres indépendants

*

La fondation Novo Nordisk, actionnaire de contrôle, gagne en puissance

*

Le président de la fondation, Sorensen, devient président de Novo Nordisk

*

La stabilité du modèle danois de fondation mise à l'épreuve

(Mises à jour tout au long de l'article avec des citations, des éléments de contexte et des détails) par Jacob Gronholt-Pedersen et Stine Jacobsen

L'actionnaire principal de Novo Nordisk NOVOb.CO a imposé un remaniement du conseil d'administration du fabricant de Wegovy lors d'une réunion d'actionnaires vendredi, affirmant son contrôle dans une démarche qui a suscité des protestations de la part de certains investisseurs pour des questions de gouvernance .

Le remaniement du conseil d'administration, qui a éclaté lorsque le président du conseil d'administration de Novo, Helge Lund, et les membres indépendants ont démissionné le mois dernier sous la pression, a donné un pouvoir sans précédent à la Fondation Novo Nordisk, qui contrôle 77 % des droits de vote de Novo.

"Il n'a pas été possible de parvenir à un accord avec la Fondation Novo Nordisk concernant les principes de gouvernance et la future composition du conseil d'administration de Novo Nordisk", a déclaré Lund aux actionnaires.

Le président de la fondation, l'ancien directeur général de Novo Nordisk Lars Rebien Sorensen, a été nommé président du conseil d'administration du fabricant de médicaments vendredi, ce qui lui confère un double rôle sans précédent dans l'histoire de l'entreprise et suscite des inquiétudes quant à la possibilité qu'il accumule trop de pouvoir.

Cette décision intervient alors que Novo Nordisk s'efforce de stabiliser ses activités après une période tumultueuse , marquée par de multiples avertissements sur les bénéfices, un changement brutal de directeur général , une chute du cours de l'action et un affaiblissement de la croissance des ventes sur le marché lucratif des médicaments contre l'obésité.

L'ANCIEN S'EN VA, LE NOUVEAU S'INSTALLE

La Fondation Novo Nordisk contrôle Novo Nordisk par l'intermédiaire de sa filiale Novo Holdings, bien qu'elle ne détienne qu'environ 28 % du capital social. Sorensen, ancien directeur général de longue date de Novo Nordisk, a déclaré qu'il prévoyait d'occuper le poste de président pendant deux à trois ans.

Novo Nordisk est devenue la société la plus précieuse d'Europe grâce à son médicament à succès contre l'obésité Wegovy, lancé en 2021, mais a trébuché l'année dernière en raison du ralentissement des ventes et de l'intensification de la concurrence d'Eli Lilly LLY.N , son rival.

Sorensen a reproché à l'ancien conseil d'administration de ne pas avoir agi assez rapidement pour enrayer le déclin de son marché clé, les États-Unis. Il a fait pression au cours de l'été pour accélérer la nomination d'un nouveau directeur général, Mike Doustdar, qui est le fer de lance d'une série de licenciements sévères à l'échelle mondiale.

Novo a été le premier à lancer un médicament très efficace pour la perte de poids en 2021, mais a perdu son avantage de pionnier en raison de contraintes d'approvisionnement et d'une série de ratés commerciaux qui ont ouvert la voie à son rival Eli Lilly LLY.N et à des médicaments copiés composés.

La fondation Novo Nordisk, à but non lucratif, créée en 1989 mais dont les origines remontent aux années 1950, a été mise en place pour assurer la stabilité financière et stratégique du groupe Novo tout en faisant progresser la recherche scientifique et les causes humanitaires.

Le double rôle de Sorensen est considéré comme un test du modèle de propriété des fondations, normalement connu pour sa stabilité et également utilisé par d'autres grandes entreprises danoises telles que Maersk et Carlsberg.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 022,600 USD NYSE 0,00%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
