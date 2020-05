Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les actionnaires de Norwegian approuvent le plan de secours-presse Reuters • 04/05/2020 à 10:28









OSLO, 4 mai(Reuters) - Les actionnaires de Norwegian Air NWC.OL ont approuvé le plan de secours destiné à éviter à la compagnie aérienne de faire faillite, rapporte lundi le quotidien financier Dagens Naeringsliv. Norwegian Air, qui a cloué au sol 95% de sa flotte, est sous la menace d'une pénurie totale de liquidités d'ici la mi-mai. Ce plan permettrait à la société de bénéficier de garanties gouvernementales. Au passage, son capital changerait presque intégralement de main, 5% seulement restant la propriété de ses actionnaires actuels. (Terje Solsvik; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées NORWEGIAN AIR SH Tradegate +40.65% NORWEGIAN AIR SH LSE Intl +43.19%