Les actionnaires de Metsera votent en faveur d'une acquisition par Pfizer d'une valeur maximale de 10 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments d'information dans l'ensemble du document)

Les actionnaires de Metsera MTSR.O ont approuvé jeudi l'offre de rachat de Pfizer PFE.N d'une valeur maximale de 10 milliards de dollars, selon les premières estimations, ce qui permet au géant pharmaceutique américain de prendre pied sur le marché lucratif du traitement de l'obésité après une féroce guerre d'enchères avec le fabricant de Wegovy, Novo Nordisk NOVOb.CO .

L'approbation ouvre la voie à Pfizer pour se diversifier au-delà de son portefeuille COVID-19 en perte de vitesse, faire face à l'expiration imminente des brevets et exploiter le marché en plein essor des médicaments pour la perte de poids qui, selon les analystes, pourrait représenter 150 milliards de dollars par an d'ici à la fin de la décennie.

Pfizer a interrompu deux candidats GLP-1 oraux - lotiglipron en 2023 et danuglipron en 2025 - en raison de problèmes de sécurité hépatique, ce qui l'a privé d'un médicament interne viable contre l'obésité .

Le principal candidat de Metsera, MET-097i, une thérapie GLP-1 conçue pour une injection mensuelle, a attiré l'attention pour son potentiel à rivaliser avec des traitements à succès similaires tels que Wegovy et Zepbound d'Eli Lilly ( LLY.N ), qui nécessitent des injections hebdomadaires.

Le conseil d'administration de Metsera a recommandé à l'unanimité aux actionnaires d'approuver l'accord de fusion modifié de Pfizer, qui valorise la biotech à 86,25 dollars par action, y compris un paiement initial de 65,60 dollars par action en espèces et jusqu'à 20,65 dollars par action supplémentaire, en fonction du succès de son portefeuille de médicaments.

Pfizer a déclaré en septembre qu'elle s'attendait à ce que le pipeline de médicaments de Metsera permette une série de lancements à partir de 2028, 2029, ce qui pourrait potentiellement aider à compenser les expirations de brevets à venir.

Le conseil d'administration a accepté l'offre de Pfizer en citant les risques antitrust américains liés à l'offre de Novo, qu'il avait précédemment qualifiée de supérieure. Novo a déclaré samedi qu'elle se retirait de la course.

Les actions de Pfizer étaient en hausse de 1,4 % dans les premiers échanges, tandis que les actions de Novo cotées en bourse aux États-Unis reculaient de 1,4 %.

Les actionnaires de Metsera, ARCH Venture Fund XII LP, ARCH Venture Fund XIII LP, Validae Health LP et Population Health Partners GP LLC, ont accepté de voter en faveur du projet de fusion de la société avec Pfizer, selon un document de procuration.

Au 29 septembre, ces sociétés détenaient collectivement environ 37,6 % des actions en circulation de Metsera.