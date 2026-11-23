Les actionnaires de Lottomatica plébiscitent la fusion avec CIRSA, le titre monte

(Zonebourse.com) - Le projet a recueilli 99,99% des voix exprimées. Il prévoit l'absorption de CIRSA, un groupe espagnol de casinos et de paris sportifs présent dans 11 pays.

L'opération reste soumise aux conditions prévues par l'accord entre les deux entreprises. "La finalisation de la fusion est actuellement prévue au deuxième trimestre 2027", indique lundi Lottomatica, premier opérateur de jeux d'argent en Italie.

Fondé en 1978 à Terrassa, près de Barcelone, CIRSA emploie plus de 16 000 personnes. Implanté notamment en Espagne, en Italie et en Amérique latine, le groupe exploite aussi des machines à sous et des salles de bingo.

Deux nouveaux sièges au conseil de Lottomatica

"L'assemblée générale a également approuvé les nouveaux statuts, qui entreront en vigueur à la date de prise d'effet de la fusion", précise Lottomatica. Le conseil d'administration passera alors de 11 à 13 membres avec l'arrivée de Michele Rabà et Miguel García Gomez, qui ont été désignés par l'actionnaire majoritaire de CIRSA. Cette résolution, qui plafonne aussi la rémunération annuelle brute de l'ensemble du conseil à 1,98 million d'euros hors remboursement de frais, a recueilli 94,51% des voix exprimées.

Le plan de stock-options 2027-2029 a été approuvé à 63,89%. Si l'opération aboutit, il permettra à ses bénéficiaires d'acquérir des actions représentant jusqu'à 3,5% du capital de Lottomatica à la date de la fusion.

A 15h20 lundi, l'action Lottomatica Group S.P.A gagnait 3,30 %, à 25,98 euros, après avoir été en baisse de 4,73 % sur cinq derniers jours.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.