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Les actionnaires de l'opérateur hôtelier britannique Whitbread rejettent la candidature d'un administrateur soutenu par Corvex
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 17:45

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de Corvex au paragraphe 7)

WTB.L , propriétaire de la chaînePremier Inn, a déclaré lundi que ses actionnaires avaient voté contre la demande de Corvex Management, un investisseur majeur, visant à nommer son représentant, James Gemmel, au conseil d'administration de l'opérateur hôtelier britannique.

Voici plus de détails:

* Whitbread a indiqué que 83,41 % de ses actionnaires avaient voté contre la résolution visant à nommer James Gemmel au conseil d'administration lors de son assemblée générale de lundi

* Si l'on exclut les actions pour lesquelles Corvex a voté, 91 % des suffrages exprimés étaient contre la résolution

* La société américaine Corvex menait campagne pour obtenir un siège au conseil d’administration de Whitbread après avoir renoncé à ses efforts en faveur d’une cession, arguant que la revue stratégique de l’entreprise n’avait pas su répondre aux défis sous-jacents

* Whitbread avait exhorté ses actionnaires à rejeter la candidature du fonds au conseil d’administration, arguant que cela risquerait de compromettre la mise en œuvre du plan de redressement de l’entreprise , qui prévoit des suppressions d’emplois et la fermeture de restaurants de la marque

* “Nous allons désormais continuer à nous concentrer sur la mise en œuvre de notre plan quinquennal, qui comporte des étapes claires et mesurables visant à générer une valeur significative pour les actionnaires, et que nous mettons déjà en œuvre à un rythme soutenu”, a déclaré la présidente Christine Hodgson

* Corvex n’a pas souhaité commenter le résultat du vote

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