Les actionnaires de l'opérateur hôtelier britannique Whitbread rejettent la candidature d'un administrateur soutenu par Corvex

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Whitbread WTB.L , propriétaire de la chaînePremier Inn, a annoncé lundi que ses actionnaires avaient rejeté la demande de Corvex Management, un investisseur majeur, visant à nommer son candidat, James Gemmel au conseil d'administration de l'opérateur hôtelier britannique.

Voici plus de détails:

* Whitbread a indiqué que 83,41 % de ses actionnaires avaient voté contre la résolution visant à nommer James Gemmel au conseil d'administration lors de son assemblée générale de lundi

* Si l'on exclut les actions pour lesquelles Corvex a voté, 91 % des suffrages exprimés étaient contre la résolution

* La société américaine Corvex menait campagne pour obtenir un siège au conseil d’administration de Whitbread après avoir renoncé à ses efforts en faveur d’une cession, arguant que la révision stratégique de l’entreprise n’avait pas su répondre aux défis sous-jacents

* Whitbread avait exhorté ses actionnaires à rejeter la candidature du fonds au conseil d’administration, arguant que cela risquerait de compromettre la mise en œuvre du plan de redressement de l’entreprise , qui prévoit des suppressions d’emplois et la fermeture de restaurants de la marque

* "Nous allons désormais continuer à nous concentrer sur la mise en œuvre de notre plan quinquennal, qui comporte des étapes claires et mesurables visant à générer une valeur significative pour les actionnaires, et que nous mettons déjà en œuvre à un rythme soutenu", a déclaré la présidenteChristine Hodgson

* Corvex n’a pas immédiatement commenté le résultat du vote