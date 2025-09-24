 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actionnaires de Disney demandent les raisons de la suspension de Jimmy Kimmel, selon Semafor
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 22:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Un groupe d'actionnaires de Walt Disney DIS.N exige que la société remette des documents liés à sa décision de suspendre l'émission de Jimmy Kimmel la semaine dernière, a rapporté Semafor mercredi.

Kimmel est revenu à l'antenne mardi soir, six jours après que ses remarques sur l'assassin présumé du militant d'extrême droite Charlie Kirk ont provoqué l'indignation des médias sociaux et la pression de l'administration Trump.

Dans une lettre adressée au géant des médias, des avocats représentant l'American Federation of Teachers, le géant du travail AFL-CIO et Reporters sans frontières - tous actionnaires de Disney - ont demandé à Disney de divulguer les documents du conseil d'administration relatifs à la suspension de Jimmy Kimmel, a indiqué Semafor.

Le groupe a critiqué la décision de suspendre l'humoriste, selon le rapport. Les investisseurs ont le droit d'enquêter pour savoir si les dirigeants de Disney "ne se sont pas acquittés correctement de leurs obligations fiduciaires" en décidant de mettre Kimmel sur la touche alors que la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis menaçait de le faire.

Les actionnaires demandent des documents, y compris tout document estimant l'impact de la suspension de Kimmel sur les revenus de Disney et des copies des accords avec les réseaux affiliés Nexstar NXST.O et Sinclair SBGI.O , dont les menaces initiales de black-out sur l'émission semblent avoir déclenché sa suspension, selon le rapport.

Les avocats des groupes ont laissé entendre qu'ils intenteraient une action en justice pour obtenir les dossiers si Disney ne partageait pas les informations relatives à la suspension dans les cinq jours ouvrables, selon Semafor.

Disney, l'American Federation of Teachers, l'AFL-CIO et Reporters sans frontières n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Le monologue que Jimmy Kimmel a prononcé lors de son retour à la télévision en fin de soirée a été vu près de 19 millions de fois sur YouTube de Google GOOGL.O et sur Instagram de Meta

META.O mercredi en début d'après-midi.

Les filiales d'ABC dans plusieurs grands marchés n'ont pas diffusé l'émission, qui a été diffusée quelques heures après que Disney a levé la suspension de Kimmel.

Nexstar et Sinclair ont tous deux choisi de ne pas diffuser "Jimmy Kimmel Live" sur les 70 stations ABC qu'ils possèdent et exploitent.

