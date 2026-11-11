Les actionnaires d'easyJet approuvent son rachat par Apollo pour 5,7 milliards de livres

Les actionnaires d'easyJet ont largement approuvé mercredi l'offre de rachat de 5,7 milliards de livres sterling (7,61 milliards de dollars) présentée par le fonds américain Apollo. Cette opération, parmi les plus importantes du capital-investissement dans le transport aérien européen, doit entraîner le retrait de la compagnie britannique de la Bourse de Londres, où elle est cotée depuis plus de 25 ans. EasyJet espère finaliser la transaction avant la fin du premier trimestre 2027, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, notamment dans l'Union européenne.

Le vote a recueilli le soutien de 97,07% des actions concernées par le dispositif de rachat et représentées lors de l'assemblée générale, tandis que 83,29% des actionnaires votants ont approuvé l'opération. Ces résultats permettent de franchir les seuils requis dans le cadre d'un "scheme of arrangement", une procédure britannique de restructuration soumise à validation judiciaire. Le principal obstacle reste toutefois la réglementation européenne, qui impose aux compagnies exploitant des licences dans l'Union de conserver une majorité de leur capital entre les mains d'investisseurs européens. EasyJet a indiqué que cette proportion atteignait seulement 35,07% lors du vote, après avoir suspendu les droits de vote de certains actionnaires non européens.

La structure du rachat devra donc garantir le maintien des autorisations indispensables aux activités européennes d'easyJet, alors que Bruxelles envisage de renforcer les règles destinées à empêcher le contrôle effectif des compagnies aériennes par des investisseurs étrangers. Le comité d'entreprise européen a également exprimé des inquiétudes concernant la résilience financière future du transporteur et les risques potentiels pour ses salariés. L'opération s'inscrit dans une vague de rachats d'entreprises britanniques par des fonds américains, attirés notamment par les valorisations relativement faibles du marché londonien. Malgré le large soutien des actionnaires, sa finalisation reste conditionnée à la résolution de ces questions réglementaires et à l'achèvement des procédures judiciaires.