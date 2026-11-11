Les actionnaires d'EasyJet approuvent le rachat de la compagnie par Apollo pour un montant de 5,7 milliards de livres sterling

Les actionnaires d'EasyJet ( EZJ.L ) ont approuvé mercredi le rachat de la compagnie aérienne low-cost par Apollo ( APO.N ) pour un montant de 5,7 milliards de livres sterling, levant ainsi un obstacle majeur à l'une des plus importantes opérations de rachat par un fonds de capital-investissement d'une compagnie aérienne européenne.
Ce vote fait avancer l’opération visant à retirer easyJet de la Bourse de Londres après plus de 25 ans de cotation, la compagnie aérienne prévoyant de finaliser la transaction avant la fin du premier trimestre de l’année prochaine.
EasyJet a indiqué que 97,07 % des actions concernées par l’opération avaient voté en faveur du projet, et que 83,29 % des actionnaires votants soutenaient l’opération, franchissant ainsi le seuil nécessaire pour privatiser la compagnie aérienne low-cost.
L’opération doit toutefois encore faire l’objet d’un examen réglementaire au sein de l'UE , où les responsables préparent une révision des règles relatives à la propriété des compagnies aériennes afin d’empêcher les investisseurs étrangers d’acquérir le contrôle effectif de ces dernières.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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