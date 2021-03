Les actifs sous gestion de DWS Invest ESG Equity Income dépassent le milliard d'euros

(AOF) - Trois ans et demi après son lancement, les actifs sous gestion de DWS Invest ESG Equity Income ont atteint plus d'un milliard d'euros. Le portefeuille est géré par Martin Berberich, qui est en charge de la combinaison entre durabilité et la stratégie de dividende depuis son origine.

" Nous nous abstenons, par exemple, d'investir dans les compagnies pétrolières et gazières et nous nous concentrons plutôt sur les fournisseurs de diesel renouvelable et les producteurs d'énergie renouvelable. En moyenne, les entreprises de l'indice DWS Invest ESG Equity Income émettent environ 30 % de CO2 en moins et produisent deux fois plus d'énergie renouvelable que les entreprises de l'indice MSCI World ", explique le gérant de portefeuille.