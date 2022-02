Les actifs sous gestion d’un ETF “discret” ont augmenté de 1850% en janvier

Le iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) a reçu une pile d'afflux inhabituels pour commencer l'année, s'élevant à 3,65 milliards de dollars.

Le iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) a reçu une pile d’afflux inhabituels pour commencer l’année, s’élevant à 3,65 milliards de dollars – le troisième plus grand afflux net depuis le début de l’année derrière Vanguard Total Stock Market ETF (VTI, 3,9 milliards de dollars) et Vanguard S&P 500 ETF (VOO, 3,76 milliards de dollars). TOK est entré en 2022 avec environ 200 millions de dollars dans son arsenal et l’a vu se multiplier par près de 20 au cours du mois dernier pour atteindre près de 4 milliards de dollars d’actifs.

Le TOK de BlackRock cherche à suivre l’indice MSCI Kokusai et investit dans un large éventail d’entreprises des marchés développés, hors Japon. Au 28 janvier 2021, les États-Unis présentaient la plus forte exposition (73 %), suivis par l’Europe (13,79 %), le Royaume-Uni (4,7 %) et le Canada (3,64 %). En termes d’exposition sectorielle, les technologies de l’information sont les plus représentées (23,18 %). Viennent ensuite les services financiers (14,35 %), la santé (12,66 %), la consommation discrétionnaire (11,15 %) et les produits industriels (9,3 %).

Les 1 289 positions du fonds comprennent Apple Inc. (5,16 %), Microsoft Corp. (4,04%), Amazon.com (2,41%), Alphabet Inc. Class A (1,47%), Alphabet Inc. Class C (1,41%), Meta Platforms Inc. Classe A (1,32%) et Tesla Inc. (1,30 %), pour n’en citer que quelques-uns. TOK a un ratio de dépenses de 0,25% et se négocie sur le NYSE Arca. Depuis sa création le 10 décembre 2007, le fonds a généré une performance cumulée de +167%. L’année dernière, TOK a terminé avec un rendement total de +23,6 % – battant l’indice MSCI World (NR USD, +21,82 %).

L’explosion soudaine des flux entrants de TOK en a déconcerté plus d’un – compte tenu de l’historique de négociation relativement calme du fonds et du fait que ses actifs n’ont jamais franchi le plateau des 500 millions de dollars d’actifs sous gestion depuis 2014. Ce qui est également frappant à propos de TOK est le fait que le fonds a reçu 292 millions de dollars en juillet 2021 et a vu un montant presque similaire sortir le mois suivant. Certains spéculent que le dernier événement est lié à une allocation de portefeuille modèle par les grands gestionnaires d’argent – dans le cadre d’un changement de stratégie d’investissement.

